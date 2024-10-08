Anka Haber Ajansı 8 Ekim Salı Gündemi

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (ANKARA)
10.45/12.45/13.30- TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)
11.00 - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Yeniden Refah Genel Merkezi'nde ziyaret edecek, ardından ortak basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)
11.00 - 11. 30- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası'nın iş birliğiyle sporcuların, teknik direktörlerin ve spor dünyasından birçok ismin katılacağı İzmir Spor Zirvesinin açılışı gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)
12.30 - İzmir Sağlık Platformu üyeleri, aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)
12.43 - Ankara'da 94 yaşında yaşamını yitiren Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak.
14.00 - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde söyleşiye katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)
14.00 - Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilk Kent Lokantası ve Halk Mandırası'nı hizmete sunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA)
14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak. (ANKARA)
15.00 - TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler ile ilgili bilgilendirme yapacak. (ANKARA)
16.15 - İzmir Spor Zirvesi etkinliği kapsamında "Efsanelerle Futbol" başlıklı panele Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş konuşmacı olarak katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)
18.30 - DEM Parti İzmir İl Başkanlığı, " Kobani'den Filistin'e Orta Doğu'da barış halklara özgürlük" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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