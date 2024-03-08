Anka Haber Ajansı 8 Mart Cuma Gündemi

Güncel

1- İzmir'de yaşanan taksici Oğuz Erge cinayetini davasının ikinci duruşması İzmir Adliyesinde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 10.00)

2- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret edecek, Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi Açılışı'na, 'Kadınlar Günü Etkinliği'ne ve Üsküdar Halk Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 10: 00-12: 00-14: 00-18: 00)

3- DİSK/ Genel İş Sendikası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yürüyüş düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/12.00)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de Annelere ve Kadınlara Saygı ve Şükran Anıtı'nın açılışını yapacak. Tepebaşı Belediyesi 8 Mart Kadınlar Günü El Emeği Sergisi'ni gezecek. CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek ve Eskişehir mitinginde halka hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI 11.00- 11.45/ 12.15/ 15.00)

5-Aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan'ın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (10: 00)

6- İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, kedilere kezzap ve asit döktüğü iddiasıyla yargılanan Murat Özdemir'in yargılanmasına 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (11: 00)

7- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, son bir yılın cinayet, şüpheli ölüm verilerini paylaşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 11: 00)

8- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere'de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 11.30)

9- Hekim Birliği Sendikası, sağlıkta şiddet, özlük hakları ve nöbet ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 12.00)

10- DİSK Kadın Komisyonu, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun katılımıyla Beşiktaş İskele Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 12: 30)

11- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 14.00)

12- İzmir Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, Ege Kadın Buluşması Platformu ve Konak Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "Kadın Dayanışma Zinciri ve Yürüyüş" düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 14.00)

13- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı'na ve TÜGVA Gençlik Buluşması'na katılacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI 14.30- 16.30- 19.00)

14- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam Kadın Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 15.00)

15- Ankara Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kolej Meydanı'nda buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 18.00)

16- İzmir Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/18.00)

TİP İzmir üyesi kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/18.00)

Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çeşme'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenecek olan yürüyüşe katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/19.00)

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Feminist Gece Yürüyüşü' gerçekleştirilecek. Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/20.00)

18. Ankara Feminist Gece Yürüyüşü Sakarya Caddesi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 20.00)

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