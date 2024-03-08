Anka Haber Ajansı 8 Mart Cuma Gündemi

1- İzmir'de yaşanan taksici Oğuz Erge cinayetini davasının ikinci duruşması İzmir Adliyesinde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 10.00)
2- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret edecek, Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi Açılışı'na, 'Kadınlar Günü Etkinliği'ne ve Üsküdar Halk Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 10: 00-12: 00-14: 00-18: 00)
3- DİSK/ Genel İş Sendikası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yürüyüş düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/12.00)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de Annelere ve Kadınlara Saygı ve Şükran Anıtı'nın açılışını yapacak. Tepebaşı Belediyesi 8 Mart Kadınlar Günü El Emeği Sergisi'ni gezecek. CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek ve Eskişehir mitinginde halka hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI 11.00- 11.45/ 12.15/ 15.00)
5-Aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan'ın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (10: 00)
6- İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, kedilere kezzap ve asit döktüğü iddiasıyla yargılanan Murat Özdemir'in yargılanmasına 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (11: 00)
7- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, son bir yılın cinayet, şüpheli ölüm verilerini paylaşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 11: 00)
8- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere'de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 11.30)
9- Hekim Birliği Sendikası, sağlıkta şiddet, özlük hakları ve nöbet ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 12.00)
10- DİSK Kadın Komisyonu, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun katılımıyla Beşiktaş İskele Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 12: 30)
11- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 14.00)
12- İzmir Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, Ege Kadın Buluşması Platformu ve Konak Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "Kadın Dayanışma Zinciri ve Yürüyüş" düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 14.00)
13- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı'na ve TÜGVA Gençlik Buluşması'na katılacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI 14.30- 16.30- 19.00)
14- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam Kadın Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 15.00)
15- Ankara Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kolej Meydanı'nda buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 18.00)
16- İzmir Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/18.00)
TİP İzmir üyesi kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/18.00)
Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çeşme'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenecek olan yürüyüşe katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/19.00)
İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Feminist Gece Yürüyüşü' gerçekleştirilecek. Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/20.00)
18. Ankara Feminist Gece Yürüyüşü Sakarya Caddesi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 20.00)
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Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 8 Mart Cuma Gündemi - Son Dakika
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre, 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Antalya'da Karadağ ile yapacağı hazırlık maçları için kadro belirledi. Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki milli takım, maçları Antalya Manavgat Mehmet Akif Spor Salonu'nda oynayacak. Oyuncular yarın Antalya Havaalanı'nda toplanacak ve ilk maçlarını 12 Mart Salı günü oynayacaklar.
İstanbul'da yapılan bir operasyonda, kanser, diyabet ve astım tedavilerinde kullanılan 328 bin 632 kaçak ilaç ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve yasa dışı ilaçlarla oluşan kamu zararının engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü. Operasyon sonucunda, Beylikdüzü'nde bir iş yerinde özel saklama koşullarına uymayan şekilde muhafaza edilen 328 bin 632 tablet, flakon ve enjektörlü kaçak ilaç ele geçirildi. Şüpheli ise gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, partisinin iktidara geldiği günden bu yana kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, kadınlara yönelik yapılan düzenlemeleri anlattı ve kadınların eğitimden iş gücüne, bilimden sanata kadar hayatın her alanında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasının önemini vurguladı.
Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği hizmet binasında düzenlenen toplantıda, Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişiklikler ve Kooperatif Bilgi Sistemi'ndeki yenilikler hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıya Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop'tan gelen katılımcılar da katıldı.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, 2010 yılında Anayasa'da yapılan düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirdiklerini söyledi. Keser, kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması için pek çok düzenleme yapıldığını belirtti.
Van'ın İpekyolu Belediyesi kız basketbol takımları, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U14, U16 ve U18 kategorilerinde namağlup olarak bölge şampiyonu oldu. Takımlar, Türkiye yarı finallerinde Van ilini temsil etmeye hak kazandı.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, BUSİAD, Bursa Ticaret Borsası ve Tarım Kooperatifi Birliği ziyaretleri esnasında kentin çevre düzeni, trafik sorunu ve tarımın geliştirilmesi konularında çözümlerini anlattı. Bozbey, Bursa'yı bilen ve sorunlara çözüm üreten bir başkanın 1 Nisan'da geleceğini belirtti.
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