Ankara\'da Haydar Aliyev doğumunun 100. ve ebediyete intikalinin 20. yılında anıldı

Haydar Aliyev doğumunun 100. ve ebediyete intikalinin 20. yılında Ankara'da anıldı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı'nın (TADİV) ev sahipliğinde, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hacettepe Üniversitesi ve BUTA Gençlerin Dayanışma Derneği işbirliğinde "Ulu Önder Haydar Aliyev'i Doğumunun 100. ve Ebediyete İntikalinin 20. Yılında Anma Toplantısı"na Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, TADİV Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Haydar Aliyev'in Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Dilare Seyitzade'nin konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı'daki program, saygı duruşu, iki ülkenin marşları ve Aliyev'e ilişkin video gösterimiyle başladı.

Attar, burada yaptığı konuşmada, Haydar Aliyev'in doğumunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında ve Aliyev'in ebediyete intikalinin 20. yıl dönümünde burada olduklarını dile getirdi.

Attar, Aliyev ile Süleyman Demirel arasında kurulan ilişki temelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından sürdürüldüğünü ifade etti.

Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hem de Azerbaycan'ın çağdaş tarihini oluşturan ve önemli konuma gelmesini sağlayan Haydar Aliyev'in önemini vurgulayan Attar, bugünün Azerbaycan tarihinde çok önemli bir yer tuttuğuna dikkati çekti.

Attar, Haydar Aliyev'i kederle, gururla, rahmetle ve şükranla andığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu da bugünün çok anlamlı ve kıymetli olduğunu, İkinci Karabağ Savaşı'nda pek çok kez Bakü'ye gittiklerini, Attar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şuşa ziyaretine de eşlik ettiklerini anlattı.

Eminoğlu, Şuşa'ya ilk kez birlikte girmelerinin çok kıymetli olduğuna işaret ederek, orada şehit olanları rahmetle yad ettiğini söyledi.

Gazze, Kudüs ve Filistin'de yaşanan olaylara da değinen Eminoğlu, orada süreçlerin de yakında huzura kavuşmasını umduğunu dile getirdi.

"Millet olarak dostluğumuz da düşmanlığımız da mert"

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güran da böyle bir etkinlikte bulunmanın üniversite ve kendisi adına çok gurur verici olduğunu belirterek, "Ne mutlu olmalıyız ki millet olarak dostluğumuz da düşmanlığımız da mert ve hiçbir anımızda hikayemizde yüzümüzü aşağı eğecek bir ecdadın torunları değiliz, bu büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Güran, Aliyev'in doğumunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü andıklarını, üniversite olarak bu süreçlerde aktif olmak ve katkı vermek için çalışacaklarını söyledi.

"Aliyev, toprak bütünlüğüne yönelik siyaset yürüttü"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov da bugün Aliyev'i anma günü olduğunu belirterek, Azerbaycan ve Türk milletinin bu anma gününü ilk defa Azerbaycan topraklarında egemenlik sağlandıktan sonra düzenlendiğini ifade etti.

Memmedov, Aliyev'in en büyük arzusunun Karabağ'ın azat olması ve Azerbaycan'ın topraklarında tam egemenlik sağlaması olduğuna işaret ederek, bugün dünyanın birçok yerinde ve Türkiye'de anma günü etkinliklerinin yapıldığını kaydetti.

"Ulu önder" adının herkese verilecek bir isim olmadığını ve Aliyev'in devletle milletin en zor döneminde ülkeyi idare edip ağır bir durumdan çıkardığını vurgulayan Memmedov, Aliyev'in toprak bütünlüğüne yönelik bir siyaset ortaya koyduğunu belirtti.

Memmedov, Azerbaycan'ın Kafkasya Bölgesi'nde en kudretli devlet olduğunu, ülkesinin ekonomik olarak da bölgede önde geldiğini söyledi.

Azerbaycan'ın bugünkü halinde olmasının sebebinin lider Aliyev olduğuna işaret eden Memmedov, her zaman Aliyev'i andıklarını ve anmaya da devam edeceklerini vurguladı.

"Aliyev daima halkı için çalıştı"

Cumhurbaşkanlığı döneminde uzun yıllar Haydar Aliyev'in asistanlığını yapan Dilare Seyitzade ise anılarını anlattı.

Azerbaycan halkının Haydar Aliyev gibi bir lidere sahip olduğu için çok şanslı olduğunu dile getiren Seyitzade, "Daima halkı için çalıştı. Ülkesini ve halkını çok sevdi. Başarıyla çok zor süreçlerin üstesinden geldi." dedi.

Seyitzade, Haydar Aliyev'in "Bağımsızlığı kazanabilirsiniz fakat bağımsızlığı korumak ve bağımsız ülkeyi geliştirmek çok zordur." sözlerini hatırlatarak Haydar Aliyev'in zoru başardığını vurguladı.

Haydar Aliyev'in Türkiye'ye ilgili düşüncelerini de anlatan Seyitzade, "Onun 'Bir millet, iki devlet' sözleri ülkelerimizin kaderinde ve tarihinde büyük rol oynadı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğu korumak ve sürdürmek Haydar Aliyev'in büyük vasiyetlerinden biridir. Türkiye'yi çok seviyordu." şeklinde konuştu.