Ankara Kale\'sindeki Çatlaklar Onarılıyor... Bekir Ödemiş: "Çalışmaları 2025 Yılı Mart Ayında Tamamlamayı Planlıyoruz"

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, Ankara Kalesi'ndeki çatlakların onarım çalışmalarıyla ilgili; "Çalışmaları 2025 yılı Mart ayında tamamlamayı planlıyoruz. Çok titiz bir çalışma yapılıyor burada ama sırf sur duvarlarındaki çatlaklar değil, Kale'nin batı yüzü de dediğimiz kısımdaki surlarda da çok ciddi bilimsel restorasyon çalışmalarını yaptık. Çatlak olmayan kalenin diğer surlarını da onarımlarını yapıyoruz. Amacımız; Ankara'daki kültür turizmin, tarihi kent merkezinin en önemli yapısı diyebileceğimiz Ankara Kalesi'ndeki uzun süredir devam eden sorunlara bilimsel teknik çözüm üreterek hem kaleyi geleceğe aktarabilmek hem de Ankara'nın kültür turizmdeki değerini yaşatabilmek" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, Ankara Kalesi'ndeki çatlakların onarımıyla ilgili Kale önünde basın açıklaması yaptı.

Ödemiş, şöyle konuştu:

"Kaleye ilişkin epey bir sorunlar vardı. Aslında Kale tarihinde pek çok kere de onarım görmüştü. Kalenin içerisinde de ABB olarak restorasyon çalışmalarını tamamlamak üzere olduğumuz 77'si tescilli 248 adet de Genç Osmanlı dediğimiz klasik Ankara konakları var. Bunlarda restorasyon çalışmaları bitmek üzere. Ankara Kalesi'nin özellikle sur duvarlarına ilişkin ciddi sıkıntılar vardı uzun süredir. Geçmiş dönemde Kale meydanındaki yapılan düzenlemelerde Kale'nin topuğu dediğimiz kaya kısmında ağır kırıcı makinalar çalışıldığı için tahribat daha da artmış. Daha sonra da Bursa Evi diye bilinen Bursa Büyükşehir Belediyesince yapılmış olan evin üzerine terasına atılan beton da aynı şekilde sıkıntı vermiş. Sonra da nemlenme ve içerisindeki harç dolgu malzemelerinin erimesi ve dezenformasyonla çatlak giderek büyümüştü.

"Kale'deki tüm tüm sorunları tespit ettik"

Ankara Kalesi kentimizin önemli simge yapısı olduğu için kamuoyunda da buna karşı bir duyarlılık vardı. Fakat Ankara Kalesi'nin mülkiyeti ve sorumluluğu ABB olarak bizde değildi. Sayın Başkanımızın bu konudaki girişimleri neticesinde 2023 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden belediyemize iki yıllığına tahsisini aldık. Daha sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığımızla da yapmış olduğumuz bir protokolle de Kale'nin narım çalışmalarını da ABB olarak üstlendik. Biz bu proje Ankara Anıtlar Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluyla birlikte çalışma sürdürüyoruz. Bakanlık bize bu yetkiyi verdikten sonra Bakanlıkta daha önce hazırlanıp kurulda onaylanmış olan projeyi gördük. Fakat o proje daha önce yapıldığı için o projeyle bugünkü gelinen nokta arasında da ciddi farklılıklar vardı. Bunun üzerine Ankara Üniversitesi'yle iş birliğine girdik. Ankara Üniversitesi'nde Profesör Yusuf Kadıoğlu başkanlığındaki bir ekip ciddi anlamda bir çalışma yaptı burada. Yani Kale'nin bir yerde röntgenini çektik. Böylece Kale'deki tüm tüm sorunları tespit ettik. O tespitlere bağlı olarak yine Ankara Üniversitesi biraz sonra teknik açıklamayı yapacak olan Gebze Teknik Üniversitesi'nden hocamızla birlikte bütün bu çalışmaları analiz ederek rapora dönüştürdük. Hazırlamış olduğunuz raporu da Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na onaylatarak çalışmalara başladık.

"Çalışmaları 2025 yılı Mart ayında tamamlamayı planlıyoruz"

Çalışmaları 2025 yılı Mart ayında tamamlamayı planlıyoruz. Çok titiz bir çalışma yapılıyor burada ama sırf sur duvarlarındaki çatlaklar değil, gördüğünüz gibi Kale'nin batı yüzü de dediğimiz kısımdaki surlarda da çok ciddi bilimsel restorasyon çalışmalarını yaptık. Arka planda belki gözüküyordur yine çatlak olmayan kalenin diğer surlarını da onarımlarını yapıyoruz. Yine tarihi saat kulesi var biliyorsunuz. Onunda aslına uygun restorasyon çalışmalarını yapıyoruz. Amacımız şu; Ankara'daki kültür turizmin, tarihi kent merkezinin en önemli yapısı diyebileceğimiz Ankara Kalesi'ndeki uzun süredir devam eden sorunlara bilimsel teknik çözüm üreterek hem kaleyi geleceğe aktarabilmek hem de Ankara'nın kültür turizmdeki değerini yaşatabilmek."

Ferit Çakır: "Yapının en azından birinci aşamadaki güçlendirme çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz"

Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Ferit Çakır ise çalışmaların detaylarını şöyle anlattı:

"Bugün Ankara'nın simge yapılarından birinin önündeyiz Ankara Kalesi. Tarihi oldukça eski geçmişe dayanıyor. Yapının Hisar kapısının sağ tarafında bir çalışma yapıyoruz. Buradaki çalışma aslında birkaç kademeli bir çalışmaydı. Birinci aşamada şu oldu; Gebze Teknik Üniversitesi'nden bir hizmet istenildi. Yapının acaba hasar durumu nedir, yapıdaki hasarların nedenleri nedir diye. Detaylı bir çalışma başlattık. Bu çalışmada farklı yeni ölçerlerle yapıda kayıtlar alındı. Bilgisayar modelleri yapıldı. ve yapının mevcut durumu hareket hali, yapıya hasar veren nedenler yapının şu anki çatlaklarının ilerleme durumu hakkında bilgiler elde edildi. Bu bilgiler ışığında bilgisayar modelleriyle yapının gelecek kuşaklara nasıl devredileceği hakkında bazı önlemler alınması gerektiği sonucuna varıldı. Bu aşamada öncelikle bir geçici güçlendirme gibi yapının çatlaklarının ilerlemesini durduracak bir sistem geliştirip o sistem üzerinde ilerleme yapma kararı verdil. Bu aslında başlangıç aşaması ve devamında da bazı ilerlemeler yapacağız.

Elimde görmüş olduğunuz ürün bizim şu anki aşamada yapmış olduğumuz ürünlerden bir tanesi. Bu ürün paslanmaz çelikten imal edilmiş, esneyebilen, depremde performansı yüksek olan ürünlerden biri. Bunu çatlakların etrafına üç farklı sistemle uyguluyoruz. Bunlar hem çatlağın arka tarafına, çatlağı arka tarafa bağlayacak şekilde oluyor, hem de çatlağın açılıp daha fazla büyümesini engelleyecek şekilde oluyor. Sistemsel olarak yukarıda uygulamalarımız devam ediyor. Bu havada bile üretim yapabiliyoruz. Arka tarafta bizim için imkan sağlandı. Dört kişilik bir ekiple geldik buraya. Şu an üretim devam ediyor. Birkaç gün daha üretim burada devam edecek. Son yine ölçümlerimiz olacak. Devam eden süreçte bazı uygulamalarımız yine olacak. Bu sayede yapının en azından birinci aşamadaki güçlendirme çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz."