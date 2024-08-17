Başkan Böcek, Kaş Gömbe'de muhtarlarla bir araya geldi

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(ANTALYA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe'de muhtarlarla bir araya geldi. Kaş bölgesine yapılan ve yapacak hizmetleri anlatan Başkan Böcek, 1 milyar 284 milyon TL'ye mal olacak proje ile bölgenin 50 yıllık su probleminin çözülmüş olacağını söyledi.

Kaş Gömbe Yayla Şenlikleri'ne katılmak üzere ilçeye giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gömbe Mahallesi'nde Kaş Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki muhtarlar buluşmasına katıldı. Buluşmada, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Kaş CHP İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

"Emrinizde olmaya devam edeceğiz"

2019 yılında Gazipaşa'dan Kaş'a kadar gece gündüz demeden tüm ekibiyle birlikte ve 913 mahallede hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Böcek, "Covid, büyük Manavgat yangını, deprem, sel, afet derken birçok olumsuzluk oldu. Hiçbir bahaneye sığınmadan kimseyi siyasi görüşünden dolayı ötekileştirmeden çalışmalar yaptık. 30 büyükşehir belediyesi içerisinde ilk sırada, 3 bin 311 km yer altına su hattı döşedik. 2 bin 656 km dağlara taşlara yol yaptık. Buradan Ankara'ya kadar, 514 km kanalizasyon yaptık. Halkımız bizim daha çok çalışacağımıza, daha güzel işler yapacağımıza inandığı için bizleri seçti. Bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağımızı söyledik yine söylüyoruz" dedi.

"Hiç bir kurum kuruluşa borcum yoktur"

Önceki 5 yıllık döneminde Türkiye'ye örnek olan hizmetler gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Böcek, "Bizlere tasarruf genelgesi gönderdiler. SGK borçlarını ödesin Cumhuriyet Halk Partili belediyeler dediler. Allah'ıma şükürler olsun ki hiçbir kurum kuruluşa günü geçmiş borcum yoktur. ve bundan sonrada yine belediyemizi bir aile olarak, evimizi nasıl geçindiriyorsak, çalmadan, çaldırmadan şeffaf bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kreş sayımızı 50 yapacağız"

Büyükşehir Belediyesi'nin dana önce 1 kreşi olduğunu göreve geldikten sonra kreş sayısını 15'e çıkardığını hatırlatan Başkan Böcek, "Şimdi bu dönem içerisinde kreş sayımızı 50'ye çıkaracağız. Halkımıza söz verdik. Şimdi bize tasarruf genelgesi getirdiler. Bizim kreş yapmamızı bile engelliyorlar. Ama biz şimdiye kadar Allah'tan başka hiçbir şeyden ne korktuk ne çekindik. Tabi ki genelgelere bağlı kalacağız mevzuatlara uyacağız. Ama çalışmalarımıza da devam edeceğiz" dedi.

ASAT'ın çalışmalarını anlattı

Kaş bölgesinde ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ve yapımına başlanacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Muhittin Böcek, şunları kaydetti:

"ASAT Genel Müdürlüğü olarak geçtiğimiz 5 yıl içinde Kaş bölgesinde içme suyu yatırımları olarak 171 km içme suyu hattı döşedik. Vatandaşlarımıza su hizmeti sağladığımız içme suyu depolarını daha da sağlıklı hale getirebilmek için gerekli revizyonları yaptık. Bu anlamda da 61 adet depomuzun revizyonunu yaparak daha sağlıklı bir içme suyu hizmeti sunmaya başladık. İhtiyaç olan bölgelerde 9 adet içme suyu depomuzu da yaparak tamamladık. Kanalizasyon ve yağmur suyu anlamında 11 km bir hat yaptık. Yine atık su arıtma tesislerimiz için gerekli olan mekanik revizyonların hepsini yaptık ve bu işler için toplamda 292 milyon TL bir yatırım gerçekleştirdik."

Hayata geçirilecek çalışmalar

Kaş bölgesine daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına hayata geçirilecek çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Böcek, şöyle devam etti:

"Bölgenin haritasını göz önüne aldığımızda Kınık'tan Kaş merkeze kadar deniz kıyısındaki bölümde içme suyu sıkıntıları başlamıştı. Kaş için tarih sayılabilecek Çayköy'den Kalkan'a içme suyu temin projesini hayata geçireceğiz. Eylül ayında bu ihalemizi gerçekleştireceğiz. 16 mahallemizin içme suyu problemi 50 yıl boyunca çözülmüş olacak. Çayköy'den 6 adet içme suyu kuyumuzla Kalkan'da 6 metre kotundan 310 metre kotuna terfi ile su basacağız ve buradan Kalkan Mahallesi başta olmak üzere Andifli, Bayındır, Belenli, Bezirgan, Gökçeören, İslamlar Mahallesi ve Kalkan olmak üzere bu mahallelerimiz doğrudan bu projeden yararlanacak. Yine Saklıkent hattı bu projeden sonra daha da rahatlayacağı için Kaş merkeze doğru Ağullu, Çukurbağ, Dirgenler, Hacıoğlan, Kasaba, Pınarbaşı, Sarıbelen, Uğrar ve Yeniköy Mahalleleri bu projeden yararlanacak."

50 yıllık su sorunu çözülecek

Başkan Böcek, 1 milyar 284 milyon TL'ye mal olacak proje ile bölgenin 50 yıllık su probleminin çözülmüş olacağını ifade etti. Yine bu proje kapsamında Kınık Ova'da ki mevcut asbestli boruların 8,5 km'sinde düktil boruyla değişimini yapılacak. Kalkan bölgesindeki 3 adet içme suyu deposunun mekanik ve inşai revizyonu gerçekleştirilerek, SCADA sistemleri kurulacak ve Saklıkent hattından beslenen bütün içme suyu depolarının online izlemesi yapılarak uzaktan takip edilecek.