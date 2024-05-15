Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Paydaşları Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Paydaşları Toplantısı Düzenledi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla Zeytin Park'ta bir araya geldi. Toplantıda çevresel sorunlara çözüm bulmak ve gelecek projeler üzerine fikir alışverişi yapıldı.

15.05.2024 12:39  Güncelleme: 15:44
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarıyla ve kamu kurumlarıyla Zeytin Park'ta bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevresel sürdürülebilirlik için yapılan çalışmalara her kesimin katkı sağlaması, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir kent bırakmak için bu alanda çalışmalar yürüten STK, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile Zeytin Park'ta Çevre Paydaşları Toplantısı'nda bir araya geldi.

GENİŞ ÇAPLI KATILIM

Toplantıya, Çevre Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ile Çevre Derneği, Antalya Kuş Gözlem Topluluğu, TEMA Vakfı, Antalya Rehberler Odası, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Ekolojik Yaşam Hareketi Derneği, ATSO, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu, BAGEV, ANÇET A.Ş., POYD, DEKAFOK, Antalya Denizcileşme Platformu, SKUT, AKTOB, SAD-AFAG, Türkiye Ormancılar Derneği, Ata Tohum Takası Derneği, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, ÇETADER, Kent Konseyi, Deniz Ticaret Odası, TÜRÇEV, İklim Değişikliği öğrenci toplulukları, ASAT ve belediye bürokratları katıldı.

ORTAK AKIL VE İŞ BİRLİĞİ KARARI ALINDI

Katılımcılar, kentteki çevresel sorunlara çözüm bulmak ve gelecek dönemde hayata geçirilecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Önerilerin ve görüşlerin ortaya konulduğu toplantıda, ortak akıl ve iş birliği anlayışının güçlendirilmesi üzerinde görüş birliğine varıldı.

"GELECEK 5 YILDA DA KENTİ ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ"

Çevre Paydaşları Toplantısı'nda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Başkan Muhittin Böcek'in geçmiş beş yılda olduğu gibi gelecek beş yılda da tüm sivil toplum kuruluşları, kamu kurumlarının katkılarıyla kentin ortak akılla yönetilmesine büyük önem verdiğini belirtti.

Atasoy, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yeni dönemimizde çevre paydaşlarımızla bir araya gelerek kentimizin çevre ve doğa dostu bir vizyonla şekillenmesini amaçlıyoruz. Başkanımız Muhittin Böcek de bu konuda büyük bir hassasiyet gösteriyor. Çevre ve doğa, Antalya için hep önceliğimiz oldu. Önümüzdeki 5 yıl da böyle olmayı sürdürecek. Gelecek projelerimiz hakkında bilgilendirme yapmanın yanı sıra sivil toplum örgütlerinin ve kamu kurumlarının öneri ve görüşlerini almak da hedeflerimiz için önemli bir adımdır. Bu toplantı, ortak akıl ve iş birliğinin önemini vurgulamak adına büyük bir fırsat. İlerleyen dönemlerde bu toplantının verimli sonuçlarını göreceğimize inanıyorum. Antalya'da çevre konusunda çalışan sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarıyla iş birliğine devam edeceğiz ve kent için planlı, kurallı ve kimlikli bir vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Paydaşları Toplantısı Düzenledi
Kaynak: ANKA

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