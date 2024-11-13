Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

Geniş Video İzle

Antalya'ya bir süre önce çalışmak için gelen ve yaklaşık 2,5 haftadır yakınlarının ulaşamadığı İran uyruklu 3 kardeş, yaşadıkları evde ölü bulundu. Kardeşlerin hayatını kaybettiği camları bantla, kapı altlarının havlu ile kapatıldığı odanın ortasında mangal içerisinde yakılmış kömür bulundu. Ayrıca oda içerisinde kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini anlattıkları Farsça yazılan not ele geçirildi. Kardeşlerin intihar ettiği değerlendiriliyor.

13.11.2024 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir apartmanın 8'inci katındaki dairede İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu. Kardeşlerin 10 gün önce öldükleri belirlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇALIŞIP BORÇ ÖDEMEK İÇİN ANTALYA'YA GELMİŞLER

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İran'da yaşayan Mohammedreza Yasovalian, Mohsen Yasovalian ve Amirhossein Yasovalian kardeşler, çalışıp borçlarını kapatabilmek için Antalya'ya geldi. Güzeloba Mahallesi'ndeki bir sitede 8 katlı apartmanın en üst katındaki daireyi eşyalı olarak kiralayan 3 kardeş, borsadan da yatırım yaptı.

KARDEŞLERE 13 GÜNDÜR ULAŞILAMIYORDU

İran'daki aileleriyle son olarak 28 Ekim'de görüşen Yasovalian kardeşlere, yakınları 1 Kasım'dan sonra ulaşamadı. 13 gün 3 kardeşe ulaşamayan yakınları, Antalya'da yaşayan yakınları Emrullah Esedi'den yardım istedi. Yardım talebi üzerine Esedi önce eve gidip Yasovalian kardeşlerin yaşadığı dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca Esedi polis merkezine giderek, durumu anlattı.

POLİS EKİPLERİ KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Adrese gelen polis ekipleri, ev sahibinin kapıyı açmasıyla korkunç manzara ile karşılaştı. Eve giren ekipler, Yasovalian kardeşleri aynı oda içerisinde kapı altlarına havlu yerleştirilmiş ve camlar bantlanmış, odanın ortasında yanmış kömür düzeneği ile birlikte buldu. Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

FARSÇA NOTLAR BULUNDU

Olayın yaşandığı eve gelen ekipler çürümeye yüz tutmuş cesetlerin bulunduğu daireye girerken, maske ve koruyucu kıyafetler giydi. Evde yapılan incelemede, kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini anlattıkları Farsça not bulundu. Diğer yandan olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, ev içerisinde incelemede bulundu. Çevrede yaşayan diğer kişiler meraklı gözlerle olayı izlerken, kimileri ise cep telefonları ile kayıt aldı.

"ANNELERİ ARADI, ÇOCUKLARINA ULAŞAMADIĞINI SÖYLEDİ"

3 kardeşi son olarak 18 Ekim'de gördüğünü söyleyen Emrullah Esedi, "3 kardeşi de tanıyorum. Aile dostu gibiyiz. Saat 09.00'da anneleri beni aradı. Çocuklarına ulaşamadığını söyledi. Onlara ulaşmamı istedi. Ben de gittim kapılarını çaldım. Kapıyı kimse açmadı. 112'ye ihbarda bulundum. Sonra polis ekipleri geldi. Eve girdiklerinde öldüklerini söylediler. Ben içeri girmedim ama çok kötü koku geliyordu. Onlarla en son 18 Ekim'de görüşmüştüm. Burada kimseleri yok. Biz görüşüyorduk. Daha önce de çok aradım ama ulaşamadım" dedi. Aynı sitede yaşayan Gönül Küçüklü, "Olaya çok üzüldüm. Onlar 8'inci katta oturuyorlardı. Arada selamlaşıyorduk. Tanışmıyorduk ama site içerisinde görüyorduk" diye konuştu.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

İntihar ettikleri değerlendirilen Yasovalian kardeşlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Antalya\'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe
Kaynak: DHA

Soruşturma, Muratpaşa, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Borsa, İran, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 Zonguldak’ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı Zonguldak'ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
09:02 Alman devi Türkiye’de faiz indirimi için net tarih verdi Alman devi Türkiye'de faiz indirimi için net tarih verdi
08:56 Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
08:03 Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir
08:01 Komşuda başlayan kar yağışı bize de geliyor Komşuda başlayan kar yağışı bize de geliyor
07:52 Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur
07:50 Süper Lig’de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi Süper Lig'de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 20:10:47. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.