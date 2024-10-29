ANTALYA'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, tarihi bayrağın önünde başladı (VİDEO EKLENDİ) - Son Dakika
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ANTALYA'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, tarihi bayrağın önünde başladı (VİDEO EKLENDİ)

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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya Valiliği'nde düzenlenen tören, 1920'li yıllarda el yapımı olarak üretilen tarihi Türk bayrağı önünde gerçekleştirildi.

29.10.2024 13:38
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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya Valiliği'nde düzenlenen tören, 1920'li yıllarda el yapımı olarak üretilen tarihi Türk bayrağı önünde gerçekleştirildi. Tebriklerin ardından düzenlenen törene, polis ve Sahil Güvenlik helikopterleri de alçak uçuş yaparak katıldı.

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Hulusi Şahin'in valilik binası önünde protokol üyelerinin tebriklerini kabulüyle başladı. Kabul töreni valilik binasına asılan, Bahadır Kalaycı'nın özel koleksiyonunda yer alan, 1920'li yıllarda el yapımı üretilen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret ettiği kurumlarda kullanılan bayrağın önünde yapıldı. Vali Şahin, tebrikleri bayrağın önünde kabul etti. Daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törende, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu katılımcıları selamladı. Törene katılanlar, ellerindeki bayrakları sallayarak coşkulu kutlamaya ortak oldu. Tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasıyla devam etti.

'TÜRKİYE 100 YILDIR HUZUR VE GÜVEN ADASI OLARAK MEVCUDİYETİNİ MUHAFAZA EDİYOR'

Törende konuşan Vali Şahin, " Türkiye, dört tarafı ateşle, kanla ve gözyaşıyla kuşatılmış bir coğrafyada 100 yıldır huzur ve güven adası olarak mevcudiyetini muhafaza ediyor. Sadece 1 asır önce, bitmiş ve tükenmiş bir ulustan tekrar dünyada sözü geçen, hakikati zalimlerin yüzüne haykıran, tarih sahnesinde yerini alıyor. Bu büyük başarının sırrı cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerinde yükseldiği temel felsefede gizlidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir. Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır" dedi.

Konuşmaların ardından törene katılan öğrencilerin, askeri birliklerin, polis ve atlı polis birliklerinin, Sahil Güvenlik ekiplerinin, gazilerin geçiş töreni düzenlendi. Tören geçişine katılan komandoların geçişi sırasında vatandaşlar alkışlarla karşılık verdi. Öğrenciler ise Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri yazılı pankartlarla yürüyüşe katılırken, çocuklar ise aileleriyle birlikte alanda coşkulu töreni izledi. Tören geçişi sırasında polis ve Sahil Güvenlik helikopterleri ise alçak uçuş yaparak korteje havadan katıldı.

UKRAYNALI ÇOCUKLAR BAYRAM SEVİNCİNİ PAYLAŞTI

Diğer yandan, Kepez ilçesindeki bir özel okulda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenine, Antalya'da yaşayan Ukraynalıların okulda eğitim gören çocukları da katıldı. Programda Türk çocuklarla birlikte Cumhuriyet Bayramı sevincini paylaşan Ukraynalı çocuklar, Cumhuriyet ve Atatürk konulu şiir okudu. Atatürk portresi baskılı tişörtler giyen çocuklar, tören boyunca ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

ANTALYA\'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, tarihi bayrağın önünde başladı (VİDEO EKLENDİ)
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ANTALYA'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, tarihi bayrağın önünde başladı (VİDEO EKLENDİ) - Son Dakika

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