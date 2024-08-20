Antalya'da gerçeğini aratmayan büyük deprem tatbikatı - Son Dakika
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Antalya'da gerçeğini aratmayan büyük deprem tatbikatı

Antalya'da AFAD Başkanlığı tarafından düzenlenen Antalya Saha Uzantılı Masabaşı Tatbikatı 2024 gerçeğini aratmadı. Tatbikat gereği ekiplere 6.0 büyüklüğünde deprem alarmı verilirken, kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine varmaları 6 dakika sürdü. Antalya Valisi Hulusi Şahin, ekiplerin çalışmayı başarılı olarak tamamladığını belirterek, 'Her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmak için elimizden geleni yapıyoruz' dedi.

20.08.2024 22:03
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Antalya'da gerçeğini aratmayan büyük deprem tatbikatı

6.0 büyüklüğündeki deprem senaryosunda sağlık ekipleri ve itfaiyenin olay yerine ulaşması 6 dakika sürdü

Bina yıkımı, yaralılar ve kurtarma operasyonlarıyla gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı, başarıyla tamamlandı

Antalya Valisi Hulusi Şahin: "Her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmak için elimizden geleni yapıyoruz"

ANTALYA - Antalya'da AFAD Başkanlığı tarafından düzenlenen Antalya Saha Uzantılı Masabaşı Tatbikatı 2024 gerçeğini aratmadı. Tatbikat gereği ekiplere 6.0 büyüklüğünde deprem alarmı verilirken, kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine varmaları 6 dakika sürdü. Antalya Valisi Hulusi Şahin, ekiplerin çalışmayı başarılı olarak tamamladığını belirterek, "Her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)- Antalya Saha Uzantılı Masabaşı Tatbikat 2024 geniş katılım ile bugün gerçekleştirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından düzenli olarak yapılan tatbikat, Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde gerçekleştirildi. Senaryo gereği saat 7: 59'da Antalya'nın Kemer ilçesinin 5 kilometre açığında, 9.7 kilometre derinlikte, 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ihbarıyla ekipler teyakkuza geçti. Antalya'da faaliyet gösteren ve AFAD tarafından akredite olmuş tüm arama kurtarma ekiplerinin yer aldığı tatbikata Antalya Valisi Hulusi Şahin de Afet İl Müdürlüğü'ndeki Koordinasyon Merkezinde tüm kurmaylarıyla 21 dakikada görevinin başına geçerek çalışmaları denetledi.

Sağlık ekipleri ve itfaiye 6 dakikada ulaştı

Senaryo gereği 6.0 depremin gerçekleştiği, yıkımların ve yaralıların olduğu bilgisiyle gerçekleşen deprem tatbikatında, ambulans ve itfaiye ekipleri bölgeye 6 dakikada, arama ve kurtarma ekipleri de 21'inci dakikada ulaştı.

"Çalışmayı arkadaşlarımız başarıyla tamamladılar"

Gerçekleştirilen tatbikat sonrası değerlendirmelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin tatbikatın başarılı bir şekilde sonlandırıldığını belirterek "Senaryo gereği saat 7: 59'da Antalya'nın Kemer ilçesinin 5 kilometre açığında, 9.7 kilometre derinlikte, 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yine senaryo gereği üç bölgeden ihbar aldık. Kemer ilçesi Göynük bölgesinde yıkımların olduğu bilgisi geldi, Döşemealtı bölgesinde Ahırtaş Mahallesi'nde bazı binaların yıkıldığı ihbarı geldi, son olarak da yine Döşemealtı Asar Kule mevkiinde mahsur kalmaların ve yüksekten düşmelerinin olduğu yönünde ihbarlar geldi. Ekiplerimiz 7: 59'daki deprem haberinden sonra kendilerine ayrı bir çağrı yapılmadan herkes daha önceden belirlenmiş olan noktalara ulaştılar. Bizler de 8.20 itibarıyla Afet İl Müdürlüğü'ndeki Koordinasyon Merkezine geldik ve görevimizin başındaydık. Yirmi üç çalışma grubumuzun tüm temsilcileri oradaydı. Ekiplerimiz yarım saat içerisinde ihbar almış olduğumuz alanlara ulaştılar ve Göynük'te dört, Ahırtaş da üç enkazda çalışma yaptılar. Göynük'te 21 ekip, 186 personel, 17 araç ve Ahırtaş'ta 16 ekip, 139 personel ve 13 araç arama kurtarma çalışması yaptı. Senaryo gereği bu arama kurtarma çalışmalarında Ahırtaş'ta 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Göynük Mahallesi'nde ise 6 kişi yaralı olarak kurtarıldı 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Asar Kule bölgesine ise 8 ekip, 77 personel ve 10 araç intikal etti ve burada bulunan 2 yaralı saat 11: 30 itibari ile kurtarılmış oldu. Bu senaryo neticesinde öncelikle ilgili çalışma grubu, afet grubu yöneticileri ne yapıyorlar? Nasıl bir reaksiyon gösteriyorlar? Plana uygun hareket ediyorlar mı? Bunu inceledik ve bu çalışmayı arkadaşlarımız başarıyla tamamladılar" dedi.

"Her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmak için elimizden geleni yapıyoruz"

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın "Cumhuriyetin 100'ncü yılında 100 bin arama kurtarma personel eğitimi" kapsamında eğitim alan gönüllü ekiplerinde tatbikatta yer aldığını belirten Vali Şahin "Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birini görmüş bir yönetici olarak bizler de tecrübelerimizi arkadaşlarımızla paylaştık. Deprem farklı bir gerçeklik, afetlerin en zoru ve en büyüğü. Diğer her türlü afet bir şekilde lokal olur ama deprem olduğu zaman deprem herkesi etkiliyor. Binası yıkılan da, yıkılmayan da etkileniyor ve bütün şehir depremzede oluyor. Dolayısıyla tüm kapasite de elden çıkıyor bazen. Bunu 6 Şubat depremlerinde gördük. Elimizdeki kapasiteleri elden geçirdik. Yapmış olduğumuz değerlendirmede komşu illerle olan ilişkilerimizi de masaya yatırdık ona göre hem yardım alan hem de yardım gönderen ilk konumunda olarak nasıl bir reaksiyon göstereceğimizi konuştuk ve son derece verimli bir çalışmayı tamamladık. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın 100. yılda 100 bin arama kurtarma personel eğitimi kapsamında eğitim verdiğimiz gönüllülerimiz de bu kapsamlı tatbikatta görev aldılar. Özellikle Asar Kule bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarını biz gönüllerimiz marifetiyle tamamlamış olduk. Üç saatlik tatbikatın ardından sonuç raporunu arkadaşlarımız hazırladılar. Hep birlikte inceledik ve tatbikatımıza son verdik. İnşallah ülkemiz her türlü afetlerden uzak olur bunu diliyoruz ama her zamanki gibi her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmak için elimizden geleni yapıyoruz" açıklamalarında bulundu.

"1 dakika içerisinde tüm çağrı sistemleri çalıştı"

Vali Şahin son olarak, tatbikattaki hız konusuna da değinerek, "07.59'da deprem alarmı verildi, 08.00'da SMS'ler gönderildi. 1 dakika içerisinde tüm çağrı sistemleri çalıştı. 8.20 itibariyle ben ulaştım. Ulaştığımda tüm ekibin olduğunu gördüm. Ayrıca, havadan görüntüleme sistemleri de 5-10 dakika içerisinde bölgeye ulaştı ve takibini sağladık. Ambulans ve itfaiye ekipleri 6'ncı dakikada, arama kurtarma ekipleri de 21'inci dakikada geldi. Havadan da online olarak kurtarma operasyonlarını izledik" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da gerçeğini aratmayan büyük deprem tatbikatı - Son Dakika

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