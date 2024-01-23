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Antalya'da kaybolan genç kızın cesedi sahilde bulundu - Son Dakika
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Antalya'da kaybolan genç kızın cesedi sahilde bulundu

Antalya'da kaybolan Merve Şevval Elmas'ın cansız bedeni sahile vurdu. Baba Osman Elmas, DNA eşleşmesi sonucu kızının cenazesini teslim aldığında "Rabbim bize bir mezarı çok görmedi." dedi.

23.01.2024 - 15:04,  Güncelleme: 16:07
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Antalya'da son günlerde kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin 4 Ocak'tan beri aranan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olduğunun kesinleşmesi üzerine kızının cenazesini teslim alan acılı baba Osman Elmas, "Sözün bittiği yerdeyiz. Tabii tesellimiz var Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim bize bir mezarı çok görmedi" dedi.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

İstanbul'da yaşayan Osman Elmas, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kızı Merve Şevval Elmas'a, 4 Ocak'tan beri ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Antalya'ya gelen Osman Elmas, polise ifade vererek İstanbul'a döndü.

YURTTAN ÇIKIP TEK BAŞINA GİTMİŞ

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merve Şevval Elmas'ın bulunması için çalışma başlattı. AÜ içerisinde yer alan KYK yurdunda kalan Elmas'ın izin alıp, halk otobüsüne binerek, Barınaklar Bulvarı'nda inip Düden Şelalesi'nin deniz ile buluştuğu noktaya tek başına geldiği belirlendi. Elmas'ı aramak için Sahil Güvenlik ekipleri de denizde çalışma başlattı.

DNA ÖRNEĞİ EŞLEŞTİ

20 Ocak'ta Serik'te bulunan kadın cesedinin Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerine ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi. Haberi alan baba Osman Elmas, İstanbul'dan Antalya'ya geldi. Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen Osman Elmas, DNA örneği verdi. Serik'te sahile vuran kadın cesedinin, DNA sonucuna göre Merve Şevval Elmas'a ait olduğu kesinleşti.

"BİR MEZARIMIZ OLACAK"

Osman Elmas, cenazeyi teslim almak için bugün adli tıp kurumu morguna geldi. Elmas, buradaki açıklamasında kızını bulmak için çok uğraştıklarını belirterek, "Maalesef kıyıya son günlerde 9-10 ceset vurdu. Bunlardan birinin kızım olabileceği üzerinde durdular ve tekrar Antalya'ya geldim. Test yapıldı. Test sonucunda kızım olduğu ortaya çıktı. Allah, kayıpları olanlara sabır versin. Denizde bulunan diğer cesetlerin Suriyeli göçmenler olduğunu söylediler. Filistin'de de günlerdir, aylardır bir zulüm var. Orada da insanlar ölüyor. Acıyı insan televizyondan izlediği gibi yaşamıyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Tabii tesellimiz var Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim bize bir mezarı çok görmedi. Burada kaybolup da bulunamayan insanlar oluyormuş. Tek tesellimiz, başına gidip dua edebileceğimiz, hasretimizi giderebileceğimiz bir mezarımız olacak. Sahil güvenlik, polis, herkes çok yardımcı oldu ve dört koldan aradı ama netice bu oldu. Kaderimizde evlat acısı yaşamak da varmış" dedi.

"BURADA DOYAMADIK"

Cenazeyi İstanbul'a götüreceklerini kaydeden Elmas, "Bugün akşam İstanbul'a gitmiş oluruz. Yarın yetiştirirsek öğle namazında Fatih Camisi'nde cenaze namazını kıldırıp, Kayaşehir'de Kayabaşı Mezarlığı'nda dedesinin yanına defnetmeyi düşünüyoruz. Burada doyamadık. Rabbim orada bizi günahlarımızı bağışlayıp, cennette buluştursun" diye konuştu. Elmas'ın cenazesi, işlemlerin ardından baba Elmas ile amca Abdülrahim Elmas'a teslim edilecek.

Antalya'da cansız bedeni sahile vuran Merve'nin babası: Rabbim bir mezarı çok görmedi
Antalya\'da kaybolan genç kızın cesedi sahilde bulundu
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • fatih kara : İntihar mı , kaza mı, cinayet mi , bir cümlesinde bile açıklık yok. Yanıtla 0 2

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