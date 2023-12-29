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Antalya'da kaybolan Kırgız kadının cesedi toprağa gömülü olarak bulundu - Son Dakika
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Antalya'da kaybolan Kırgız kadının cesedi toprağa gömülü olarak bulundu

Antalya'da yaşlılara bakım yapan Kırgız kadın Damira Kozhogulova'nın kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda cesedi toprağa gömülü olarak bulundu. Cinayet ihtimali üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, şüpheli olarak değerlendirdikleri kişileri takibe aldı ve iki şüpheli gözaltına alındı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından Kozhogulova'nın çocukları tarafından alınarak Kırgızistan'a götürüldü.

29.12.2023 - 16:23,
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ANTALYA'da kayıp olarak aranırken 3 ay sonra toprağa gömülü bulunan Kırgız Damira Kozhogulova'nın (51) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından çocukları tarafından alındı.

Kırgızistan'dan 2016'da Antalya'ya gelip, yaşlılara bakım yapan Damira Kozhogulova'ya ulaşamayan yakınları, 25 Eylül'de güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler, sonuca ulaşamayınca Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Cinayet Büro ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kurulan 5 kişilik özel ekip, Kırgız kadının cep telefonunun en son sinyal verdiği adresi belirledi. Cinayet ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler, şüpheli olarak değerlendirdikleri kişileri takibe aldı.

200 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Cinayet Büro Amirliği ekibi, ilçe ve mahalledeki yaklaşık 200 kameradan görüntü izledi. Damira Kozhogulova'nın telefon görüşmeleri ve HTS kayıtlarını da inceleyen ekipler, şüpheli gördükleri 10 kişiyi sorguya aldı. Kırgız kadının son olarak M.Y. ile görüştüğünü, ardından da onun tanıştırdığı Erkan Başaran'ın (52), Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'ndeki evine gittiğini tespit etti. Polis ekipleri, M.Y. ve Erkan Başaran'ı operasyonla gözaltına aldı.

TOPRAĞI KAZIP, CESEDİ BULDULAR

Polis merkezinde sorguya alınan Erkan Başaran, Damira Kozhogulova ile alkol aldıklarını, sabah kalktığında kadını yatakta hareketsiz bulduğunu iddia etti. Kozhogulova'nın öldüğünü anlayınca paniğe kapıldığını öne süren Başaran, daha sonra cesedini evinin yakınındaki araziye gömdüğünü anlattı. 26 Aralık'ta, Erkan Başaran'ın gösterdiği yere giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kepçenin toprağın üst kısmını almasının ardından kazma ve kürekler ile çalışma yaparak, Damira Kozhogulova'nın cesedini buldu. Kozhogulova'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Erkan Başaran tutuklanırken, M.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ELBİSESİNDEN TANIDI

Cenazesi morga kaldırılan Damira Kozhogulova'nın Antalya'da yaşayan kızı Gulzada Kadyrzhan (25), teşhis için adli tıp kurumu morguna geldi. Annesini elbisesinden teşhis eden Gulzada Kadyrzhan, Annem buraya çalışmaya gelmişti. O Serik'te yaşlı birine bakıyordu. Uzun süre haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulunmuştuk. Polis aradı ve bir ceset bulduklarını söyledi. Beni çağırdılar, benden örnek aldılar. Annemi elbisesinden tanıdım. Şüphelilerden biri tutuklanmış, biri serbest bırakılmış. Suçluların cezalandırılmalarını istiyorum dedi.

Damira Kozhogulova'nın kızı, dün Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda DNA örneği verdi. Sonuçların olumlu çıkmasının ardından Kozhogulova'nın cansız bedeni, çocukları tarafından morgdan alınarak, defnedilmek üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e götürüldü.

Antalya\'da kaybolan Kırgız kadının cesedi toprağa gömülü olarak bulundu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan Kırgız kadının cesedi toprağa gömülü olarak bulundu - Son Dakika
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