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Antalya'da Yılbaşı Tatili Doluluk Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Antalya'da Yılbaşı Tatili Doluluk Rekoru Kırdı

Antalya'da açık otellerde doluluk oranı yüzde 80'i aşarak, yılbaşı tatili için yoğun talep olduğu bildirildi. Avrupalı ve Rus turistler için Noel hazırlıkları yapılan otellerde, yeni yıla özel programlar düzenlendi.

Antalya\'da Yılbaşı Tatili Doluluk Rekoru Kırdı
17.12.2023 - 10:17,
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BU yıl hafta sonuna denk gelen ve 3 günlük tatil fırsatı sunan yılbaşında Antalya'da açık otellerde doluluk oranı yüzde 80'i aştı. Avrupalı ve Rus turistler için Noel hazırlığı da yapılan otellerde, Noel Baba figürü başta olmak üzere ışıltılı ve renkli süslemelerle yeni yıla özel programlar hazırlandı.

2023'ün sona erdiği, 2024'e 'merhaba' denilecek bu yılbaşında, özellikle Antalya bölgesine hem Avrupa hem Rusya'dan yoğun talep oluştu. 24 Aralık'ta Avrupalı Katolik Hristiyanların, 6 Ocak'ta da Rus ve BDT ülkelerinden Ortodoksların kutladığı Noel Bayramı'nın sonrası ve öncesine denk gelen yılbaşı ile birlikte kış dönemi açık otellerin birçoğunda doluluklar yüzde 80-90'lara kadar çıktı. Sanatçıların konseri olan otellerde ise iç pazar talebiyle doluluklar yüzde 100'e yaklaştı.

15 ARALIK'TAN 15 OCAK'A YOĞUN DÖNEM

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, 2020'deki pandemi sonrasında her geçen yıl turizmin daha iyi toparlandığını, bu yıl sonu doluluklarının da geçen yılki gibi yüksek olduğunu söyledi. Yılbaşı rezervasyonlarının da güzel gittiğini söyleyen  Saatçioğlu, "Özellikle Rusya ve Balkanlardan çok ciddi rezervasyon alıyoruz. Geçen yıl da ciddi rezervasyon almıştık. Hazırlıklarımızı yaptık, Avrupalıların yanında İngiltere'den de çok ciddi artış yaşadık. Özellikle 15 Aralık'tan 15 Ocak'a kadar ciddi yoğunluk var. Bölgemizdeki otellerin birçoğu kapalı, az miktarda otel açık. Onları şu anda yurt dışından gelen turistlerimiz yeterince doldurabiliyor" dedi.

OTELLER SÜSLENDİ VE IŞIKLANDIRILDI

Yurt dışından gelen misafirlere Noel ve yılbaşı sürecini kendi ülkelerindeki gibi ortamlarda kutlatabilmek için dekorlar hazırlandığını anlatan Saatçioğlu, "Otellerimizi renklendiriyor ve ışıklandırıyoruz. Soğuk kış aylarında, yılbaşı süslemeleriyle yılbaşını yabancı misafirlerimize kendi ülkelerindeki gibi yaşattırmaya çalışıyoruz. İç turizm durgun geçiyor. Çok az iç pazar misafirimiz var. Sanatçı organizasyonu yapan otellerde yoğunluk var. Antalya'da sanatçılı organizasyon yapan oteller şu an dolmuş durumda" diye konuştu.

YILBAŞI DOLU DOLU GELİYOR

Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünü Antalya'nın turizmde 15,5 milyona yakın turistle taçlandırdığını belirten 5 yıldızlı otel genel müdürü İsmail Çağlar, "Bu güzel rakamlar yıl sonuna da yansıdı ve yılbaşı dönemi dolu dolu geliyor. Yaklaşık iki hafta kaldı ve bizim otelimizde rezervasyonları tamamladık. Özellikle Almanya ve Rusya'dan ciddi sayıda misafir aldık. Bu da bizi sevindiriyor. Yılbaşı tatili 24 Aralık'ta Katolik Avrupalıların Noeli ile başlıyor. Yılbaşının akabinde de 6 Ocak'ta Ortodoks, Rusya-BDT ülkelerinden misafirlerimiz Noeli kutlayacak. 15 günlük çok güzel bir süreç yaşatacağız misafirlerimize. Rezervasyonlarda bölgede çok az yer kaldı. Zaten otellerimizde her yer ışıl ışıl, yılbaşını güzel menüler ve eğlence programlarıyla geçireceğiz. Antalya'da Kundu, Belek'te hemen hemen otellerin tümü açık. Kemer'de belli sayıda açık. Ünlü sanatçılı konserler var. Side, Manavgat, Alanya'da bazı otellerde programlar var. Kış sezonu nedeniyle de birçok otel kapalı" dedi.

KAYAK MERKEZLERİ KAR BEKLİYOR

Tarkan, Ajda Pekkan, Ebru Gündeş, Sibel Can, Özcan Deniz, Sıla, Melek Mosso, Volkan Konak, Deniz Seki, Simge Sağın, Merve Özbey, Cengiz Kurtoğlu gibi birçok sanatçının konserleriyle başta KTTC ve Antalya'da olmak üzere İstanbul, Ege sahilleri, kayak merkezleri ve termal tesislerde yeni yıla özel programlar hazırlandı. Tur operatörlerinin verilerine göre bu yılbaşı tatili için rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 55'e yakın artış yaşanıyor. Özellikle sanatçılı program düzenleyen otellerin birçoğunda doluluğun yüzde 100'ü bulduğu açıklanırken, kayak merkezlerinde kar yağışına bağlı hareketliliğin artacağı öngörülüyor. Yılbaşını yurtdışında geçirmek isteyenler ise vize problemleri nedeniyle daha çok vizesiz gidilebilen Sırbistan, Kosova gibi destinasyonlara ilgi gösteriyor.

Kaynak: DHA
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