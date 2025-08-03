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Arkeolojinin Altın Çağı Sempozyumu Beştepe'de

Arkeolojinin Altın Çağı Sempozyumu Beştepe\'de
03.08.2025 12:13
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 6 Ağustos'ta 250 bilim insanının katılımıyla Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu düzenlenecek ve "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisi açılacak, sergide 65 yıl sonra ait olduğu topraklara dönmesi sağlanan Marcus Aurelius heykeli de ziyaretçilerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 6 Ağustos'ta 250 bilim insanının katılımıyla Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu düzenlenecek ve "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisi açılacak, sergide 65 yıl sonra ait olduğu topraklara dönmesi sağlanan Marcus Aurelius heykeli de ziyaretçilerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergi ve sempozyuma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihin toprak altındaki sessiz mirasının bugün artık Türkiye'nin en güçlü diplomasi araçlarından biri olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, arkeolojinin konuşulduğu adresin bu kez devletin zirvesi Beştepe olacağını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 6 Ağustos'ta sadece kazıları, eserleri değil, bir devletin hafızayı nasıl sahiplendiğini, kültürel egemenliğini nasıl kurduğunu konuşacağız." ifadesini kullandı.

Dünyanın izleyeceği bu buluşmada evine dönen Marcus Aurelius heykelini de konuk etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle aynı gün açılışını yaparak pek çok eseri ilk kez ziyaretçilerle buluşturacağımız 'Arkeolojinin Altın Çağı' sergimiz, geçmişle kurulan duygusal bir bağ değil, geleceğe yön veren stratejik bir vizyondur. Beştepe'de üç gün sürecek Uluslararası Arkeoloji Sempozyumumuz ise sadece bilimsel bir buluşma değil, Türkiye'nin kültürel alandaki liderlik iddiasının ilanı olacak. Binlerce yıllık medeniyetin evladı olarak artık sadece eser toplayan değil, anlam üreten, söylem kuran, kültürü ihraç eden bir ülkeyiz. Bu bilinçle attığımız her adım, Türkiye Yüzyılı'nın kültürel temelini oluşturmaktadır."

Sergi ve sempozyum için yabancı uzmanlar geliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı, arkeoloji temalı bir programa ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, aynı gün "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisiyle arkeolojik mirasın nadide örneklerini ağırlayacak. Evine dönen Marcus Aurelius da serginin en dikkat çekici konuğu olacak.

Anadolu'nun kadim izlerinin konuşulacağı Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ise dünyanın dört bir yanından akademisyenleri milletin evinde bir araya getirecek.

Tarihin derinliklerinden bugüne ulaşan Marcus Aurelius heykeli ilk kez devletin zirvesi olan Beştepe'de sergilenecek.

Yaklaşık iki bin yıllık bu eşsiz eser, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'ndaki özel bir alanda ziyaretçilerini selamlayacak.

Geçmişin izini süren bilim insanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluşturacak bu özel açılışın, sadece bir sergi olarak değil, arkeoloji, kültürel miras ve tarih araştırmaları alanında Cumhuriyet tarihinin iddialı buluşmalarından biri olarak kayda geçeceği öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ile alanında uzman yerli ve yabancı bilim insanları Ankara'da bir araya gelecek.

Sempozyumda Marcus Aurelius heykelinin taşıdığı tarihsel ve sanatsal değer, bulunuş süreci ve Anadolu arkeolojisi içindeki önemi de bilimsel sunumlarla ele alınacak.

Bilimsel derinliğiyle akademiyi, toplumsal etkisiyle kamuoyunu etkileyen bu eş zamanlı organizasyon Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya açma iradesindeki kararlılığı da ortaya koymayı hedefliyor.

Dünyanın gözü Ankara'da olacak

Beştepe'de 6 Ağustos'ta düzenlenecek sergi ve sempozyum yalnızca akademik çevrelerin değil, uluslararası basının da odağında olacak.

Türkiye'de yerleşik yabancı basın mensuplarının yanı sıra dünyaca ünlü medya kuruluşlarının arkeoloji editörleri programı yerinde takip edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın serginin ardından açılışını yapacağı öngörülen sempozyum üç gün sürecek.

Sempozyuma 29'u yabancı, 250'yi aşkın bilim insanı katılacak ve 17'si yabancı, toplam 33 akademisyen sunum yapacak. Türkiye genelindeki tüm kazı başkanları da yine Ankara'da olacak.

İlk kez sergilenecek eserlerin oranı yüzde 80'i aşıyor

Mitoloji, diplomasi ve bilimi aynı zeminde buluşturacak Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisinde her eser kendi hikayesini anlatacak. Sergide,

Dünyada ses getiren birçok buluntunun yer alacağı sergide, bilimsel bir keşfin ya da kültürel bir mücadelenin sonucunda doğdukları topraklarda arkeoloji tutkunlarıyla buluşacak eserlerin yüzde 80'den fazlası ilk kez sergilenecek.

Neolitik Çağ için asrın keşfi olarak nitelendirilen ve adeta mitolojik bir hikayenin üç boyutlu halini oluşturan Karahantepe'deki bir odada gün ışığına kavuşan eserlerden binlerce yıllık tabak ile Hatay'da bulunan 3 bin 500 yıllık kil tablet ve Antalya'da su altından çıkartılan bin yıllık parfüm şişesi seti serginin en önemli eserleri arasında bulunuyor.

Laodikeia kazılarında bulunan ve mitolojik bir deniz canavarının ayrıntılı tasvirini yansıtan Skylla Başı, Karacahisar Kalesi kazısında bulunarak Eskişehir Eti Müzesi'nde muhafaza edilen Orhan Gazi'ye ait gümüş sikke, Gordion'da bulunan sfenks, Metropolis'teki sıra dışı geri dönüşüm atölyesi buluntuları ve Roma Dönemi'ne ait Kybele Heykeli ise sergideki eserler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda sergilenecek arkeolojik miras, yaklaşık 6 ay ziyarete açık olacak.

Kaçırıldıktan sonra yıllarca el değiştirdi, yurduna 65 yıl sonra döndü

MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bir filozof olarak tasvir edildiği bronz heykel, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılar sonucu yurt dışına çıkarıldı.

Anadolu'nun en nadide bronz heykellerinden biri olan eser, yıllar içinde el değiştirerek ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna girdi.

ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna katıldığı belirlenen heykel, Kültür ve Turizm Bakanlığının, New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürüttüğü işbirliği sonucunda nisan ayında Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arkeolojinin Altın Çağı Sempozyumu Beştepe'de - Son Dakika

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