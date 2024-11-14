Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel\'den "Kayyum" Tepkisi: "Türkiye\'nin Demokrasi Tarihine Kara Bir Leke Olarak Geçecektir"

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ve yerine kayyum atanmasına tepki göstererek, "Bu kayyum kararları, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir" dedi. Başkan Adıgüzel, "Ahmak Davası" kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak istenmesine ilişkin ise "Hakkımızı yemeye kalkarsanız gök kubbeyi başınıza yıkarız" diye konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına yönelik tepkiler sürerken, Başkan Adıgüzel de İBB Meclisi'nin kasım ayı toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı. Kayyum kararına tepki gösteren Başkan Adıgüzel, Ahmet Özer'in bu zamana dek aldığı görevleri sıralayıp, AK Parti'nin her sıkıştığında "terör kartı"nı kullanmasının inandırıcılığını kaybettiğini dile getirdi.

Adıgüzel, kayyum atamalarının Türkiye'nin demokratik yapısına zarar verdiğini belirtti. Konuşmasına, Ekrem İmamoğlu'nun sözleriyle başlayan Adıgüzel, "Hak yemeyiz, hakkımızı yedirmeyiz" diyerek, adaletin ve hukukun üstünlüğünün her şeyin önünde olduğunu kaydetti. Adıgüzel, kayyum atamasının sadece Esenyurt halkına değil, tüm Türkiye'nin demokrasiye olan inancına darbe olduğunu söyledi.

Esenyurt'ta 227 bin kişinin oylarıyla seçilen Ahmet Özer'in, yargı kararı olmaksızın suçlu ilan edilmesini eleştiren Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Masumiyet karinesi ihlal ediliyor"

"Masumiyet karinesi ihlal ediliyor, ortada yargı kararı yok. Ancak siz sadece seçim sonuçlarını hazmedemeyip, Esenyurt'a kayyum atıyorsunuz. Yıllarca kayyumlarla yönetilen belediyelerde halk, sandık başında gerekli mesajı verdi. Urla, en çok oy aldığımız ilçe oldu. Esenyurt'ta da aynı şey yaşanacak. Kayyumlar bir çözüm değil, halkın iradesini yok saymak demektir."

Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı istenen "Ahmak Davası" ilgili de konuşan Başkan Adıgüzel, yargı sürecini eleştirdi. Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Aklınızdan bile geçirmeyin"

"Kime söylendiği belli olan dönemin İçişleri Bakanı'yla bir atışmanın sonucu ortaya çıkmış bir diyaloğu bugün yargı sopası olarak gösteriyorlar. Ben her fırsatta söylüyorum yine söyleyeceğim. Aklınızdan bile geçirmeyin. Ekrem İmamoğlu milyonlarca İstanbullunun milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gönlüne taht kurmuş bir siyasetçidir. Kimseye hakkını yedirmez. Kimsenin hakkını yemez. Ama hakkımızı yemeye kalkarsanız gök kubbeyi başınıza yıkarız."

CHP'ye algı operasyonu yapıldığını belirten Adıgüzel sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede terörü bitirecek bir parti varsa o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir"

"Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni terörle ilişkilendiremez. Hem bu ülkede hem de dünyada barışa katkı sunacak bu ülkede terörü bitirecek bir parti varsa o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında dünyada ve yurtta barışı savunur. Her fırsatta da bunu ifade ederiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1998 yılında Saraçhane'de yaptığı konuşmayı hatırlatan ve bu konuşma üzerinden adalet vurgusu yapan Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Demokrasi dışı yollarla hiçbir iktidar başarılı olamaz"

"Şimdi değerli arkadaşlar daha çok alkışı Adalet Kalkınma Partisi sıralarından bekliyorum. Size bir paragraf okuyacağım. Dikkatlice beni dinlemenizi isterim. 'Görüyoruz ki yargı gerçekten de bağımsız değil. Kararlarının onanması bu durumu tescil etmiştir. Böylece yargının işleyişinde adalet ülkesinin değil siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz güç ve çıkar odakları seçim sandıklarında karşımızda duramayacaklarını önümüzü kesemeyeceklerini iyiden iyiye anlamış olmalıdırlar ki böyle bir yola başvurdular. Bu yol yanlış bir yoldur. Çünkü adalet gün gelecek, yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacak. Bu söz nerede söylenmiş? Saraçhane'de söylenmiş. Kim söylemiş bu sözü? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söylemiş. Onun için önce siz alkışlayın. Sizden bir alkış bekliyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu kıymetli sözlerine… Siyasi rakiplerimiz güç ve çıkar odakları seçim sandıklarında karşımızda duramayacaklarını anlayınca bu tür yollara başvuruyorlar. Bu kayyum kararları, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bizler, halkın iradesine saygı gösterilmesini, yerel yönetimlerin adaletle ve halkla buluşmasını istiyoruz. Demokrasi dışı yollarla hiçbir iktidar başarılı olamaz. Adaletin ve hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Adıgüzel, Esenyurt halkının iradesinin yok sayılmaması gerektiğini ve bu sürecin son bulduğunda Ahmet Özer'in yeniden görevine devam edeceğini belirterek sözlerini tamamladı.