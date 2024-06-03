Atatürk'ün Öğretmen Ol Tavsiyesine Uyan 108 Yaşındaki Sabiha Özar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Atatürk'ün Öğretmen Ol Tavsiyesine Uyan 108 Yaşındaki Sabiha Özar Hayatını Kaybetti

Atatürk\'ün Öğretmen Ol Tavsiyesine Uyan 108 Yaşındaki Sabiha Özar Hayatını Kaybetti

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmen ol' tavsiyesine uyup, kendisini eğitime adayan ve Atatürk'ü 3 kez görme fırsatı bulan 108 yaşındaki Sabiha Özar, yaşamını yitirdi. Özar, cuma günü Dikili Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Dikili Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

03.06.2024 15:07
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MUSTAFA Kemal Atatürk'ün 'Öğretmen ol' tavsiyesine uyup, kendisini eğitime adayan ve Atatürk'ü 3 kez görme fırsatı bulan 108 yaşındaki Sabiha Özar, yaşamını yitirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna şahitlik eden, üç kez gördüğü Mustafa Kemal Atatürk'ün 'öğretmen ol' tavsiyesiyle hayatını eğitime adayan Sabiha Özar, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Özar, cuma günü Dikili Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Dikili Asri Mezarlığı'nda defnedilecek. En son AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 22 Mayıs'ta Özar'ı hastanede ziyaret etmişti.

'ATATÜRK'ÜN TALİMATI İÇİN ÇABALIYOR'

Sabiha Özar'ın hayat öyküsünü anlatan oğlu Ersun Özar (77), "23 Mart 1923'te Mustafa Kemal Atatürk, Konya ziyaretinde demir yolu istasyonunda annemi ilk gördüğünde 'Evladım seni ileride öğretmen olarak görmek istiyorum' diyor ve bunun üzerinde hayatı boyunca Atatürk'ün bu talimatını yerine getirmek için çabalıyor ve öğretmen oluyor. Mezun olduktan sonra da tarih-coğrafya öğretmeni olarak Türkiye'nin birçok yerinde hizmet vermeye başlıyor. Birçok bilim adamını, yöneticiyi ve insanı Atatürk mefkuresi doğrultusunda yetiştiriyor. Allah ona bir ömür nasip etti, 108 yaşına kadar yaşadı, çok şeyler yaptı, birçok ese meydana getirdi" dedi.

'DOLU DOLU YAŞADI'

Annesinin hayat felsefesini de paylaşan Özar, "Annemin, 'Doğum da ölüm de hayatın gerçekleridir. Bu iki gerçek arasında nasıl yaşadığın, neler yaptığın, ne eserler verdiğin ve neler yarattığın önemlidir' diye bir hayat felsefesi vardı. Bunu hayatı boyunca sürdürdü, dolu dolu yaşadı. Ölümü de acılı bir ölüm olmadı, ruhu şad olsun. Öğretmenlik, insan yetiştirmek ulvi bir görev. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde insan yetiştiren bir irfan ordusu olarak görüyoruz. Bu yönden ülkemiz için son derece önemli bir görev. Bu göreve kendilerini adayan bütün öğretmenlerimize de başarılar diliyorum" diye konuştu.

42 YIL ÇALIŞIP, EMEKLİ OLDU

13 Eylül 1916'da Konya'da dünyaya gelen Sabiha Özar'ın hayatı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ziyareti sırasında karşılaşmalarıyla değişti. Atatürk'ün, başını okşayarak verdiği 'Okuyup, öğretmen ol' tavsiyesini yerine getirmeye karar veren Özar, 2 kez daha Atatürk'le karşılaştı. Ankara'da ortaokul öğrencisi olan Özar, Cumhuriyet'in 10'uncu yıl törenlerinde Atatürk'ü ikinci kez gördü. Daha sonra Bursa'da öğretmen okuluna giden Özar, Atatürk'ü bu kez Merinos Fabrikası açılışında görme fırsatı buldu. Bursa Öğretmen Okulu'ndan mezun olarak öğretmenliğe adım atan Özar, Anadolu'nun farklı illerinde 42 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Öğretmen Ol Tavsiyesine Uyan 108 Yaşındaki Sabiha Özar Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atatürk'ün Öğretmen Ol Tavsiyesine Uyan 108 Yaşındaki Sabiha Özar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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