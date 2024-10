Avrupa Genç Girişimciler Konferansı Bükreş\'te Gerçekleşti

Güncel

YES for Europe'un düzenlediği Avrupa Genç Girişimciler Konferansı (EYEC), 18 Ekim tarihinde Romanya'nın Başkenti Bükreş'teki ikonik Victoria Sarayı'nda düzenlendi. Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES for Europe) ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım Başkanlığında gerçekleştirilen konferansta, 9 ülkeden ve Türkiye'den 100'e yakın genç iş insanı bir araya geldi.

'Girişimcilik Yoluyla AB'deki Gençlerin Geleceğini Şekillendirmek' temasıyla yapılan konferans, Avrupa'daki daha geniş girişimcilik ekosisteminin geleceğini şekillendirmeye yönelik bir platform oluşurdu. Romanya Eski Başbakanı Victor Ponta, Romanya Enerji Bakanı Sebastian Ioan Burduja ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Eski Bakanı ve Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) Onursal Başkanı Florin Jianu'nun birer konuşma yaptığı toplantıda, Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan genç iş insanlarına destek verdi.

'AVRUPA GENELİNDE ÖNGÖRÜLÜ GENÇ ZİHİNLERİ BİR ARAYA GETİREN ÖNCÜ BİR ETKİNLİK OLDU'

Toplantının ev sahibi olan TÜGİAD ve YES for Europe Başkanı Gürkan Yıldırım, açılış konuşmasında; Avrupa'nın karşılaştığı çok yönlü zorluklar ve fırsatlara yönelik yenilikçi çözümler üzerinde diyalog ve iş birliğini teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi. Yıldırım, "Bu konferans, YES üyeleri, G20 Genç Girişimciler İttifakı üyeleri, JEUNE temsilcileri, önde gelen siyasi figürler, Başbakan ve Bakanlar ile önde gelen iş insanları gibi çeşitli katılımcılar arasında anlamlı bağlantılar kurulmasını sağlamak üzere tasarlandı. Bu ağ oluşturma fırsatları, katılımcıların ortaklıklar kurmasına ve deneyimlerini paylaşmasına olanak tanıyacak, nihayetinde girişimcilik yolculuklarını zenginleştirecektir. Fikirlerin gelişebileceği canlı bir ekosistem yaratmayı ve konferansın ötesine uzanan ilişkiler geliştirmeyi hedefleyen toplantı, Avrupa genelinde öngörülü genç zihinleri bir araya getiren öncü bir etkinlik oldu" dedi.

18-34 yaş aralığındaki 6 milyonu aşkın genç girişimcinin Avrupa ekonomisine 200 milyar eurodan fazla katkı sağladığına değinen Yıldırım, AB genelinde yeni açılan işyerlerinin yüzde 20'sinin ise genç girişimciler tarafından yapıldığına dikkat çekti. Yıldırım, girişimcilikte cinsiyet eşitsizliği, yetenek kazanımı gibi sorunların çözümü için de çalışacaklarını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panellerde Avrupa Girişimciliğini Şekillendiren Eğilimler, Yenilenebilir Enerji ile Sürdürülebilirlik ve Genç Girişimcilere Sürdürülebilir İşletmeler İçin Lider Tavsiyeler konuları, uzman konuşmacılar tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Avrupa Girişimciliğini Şekillendiren Trendler başlıklı birinci panelde, Avrupa girişimciliği, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve çeşitlilik gibi konular konuşuldu. Panelde, İtalya Giovani Imprenditori Confindustria Başkan Yardımcısı Alessandro Somaschini, İspanya CEAJE'den YES for Europe Başkan Yardımcısı Ruben Sans Solsona, TÜGİAD Üyesi ve Map Global Technology'nin Kurucusu Murat Günenç birer konuşma yaptı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, KAYNAK TÜKENMESİ VE ENERJİ GÜVENSİZLİĞİ GİBİ KONULAR ELE ALINDI

Sürdürülebilirlik Enerji Yolunda Yenilenebilirlik başlıklı ikinci panelde, yenilenebilir enerji aracılığıyla sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, kaynak tükenmesi ve enerji güvensizliği gibi konular ele alındı. Romanya Enerji Bakanı Sebastian Ioan Burduja'nın açılış konuşmasını yaptığı panelde, Monsson'da Birleşme ve İdare Başkanı Sebastian Enache, Politikacı ve Avukat Bogdan Tohaneanu birer konuşma gerçekleştirdi.

Genç Girişimcilere Sürdürülebilir İşletmeler İçin Lider Tavsiyeleri başlıklı üçüncü panelde ise, genç girişimcilerin sürdürülebilirliği teşvik etmesi ve deneyimli liderlerin onlara yenilik ve uzun vadeli hedefler konusunda rehberlik etmesi ele alındı. Gusto Mısır Cipsleri (Pufuleti) Genel Müdürü Eliodor Apostolescu, Tuca Zbarcea & Asociatii Kurucu Ortağı Robert Ro?u, Citizen Entrepreneurs Başkanı Areeba Rehman birer konuşma yaptı.

Etkinliğin ikinci gününde ise katılımcılar, Romanya'nın en büyük gıda üreticilerinden Gusto Pufiletti fabrikasını ziyaret ettiler.