Azerbaycan'da erken Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı - Son Dakika
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Azerbaycan'da erken Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı. Azerbaycanlılar, yeniden aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam 7 aday arasından, 7 yıl Azerbaycan'ı yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanıyor. Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 6 bin 500 sandık kuruldu. Son verilere göre ülkede 6,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullanabilecek.

07.02.2024 07:03  Güncelleme: 10:40
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Azerbaycanlılar, mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam 7 aday arasından, Azerbaycan'ı 7 yıl yönetecek yeni Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanıyor. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, yerel saatle 19.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 6 bin 500 sandık kuruldu. Son verilere göre ülkede 6,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullanmak için başkonsolosluğa geldi.

Azerbaycan'da erken Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

ONLARCA ÜLKE AZERBAYCAN SEÇİMLERİNİ TAKİP EDİYOR

Azerbaycan seçimlerini farklı uluslararası örgüt ve ülkelerden yaklaşık 800 yabancı, 90 bin yerli gözlemci izliyor. Yerli basının yanı sıra yaklaşık 200 yabancı gazeteci de seçimi takip ediyor.

SEÇİMDE 7 ADAY YARIŞIYOR

Seçimde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarışıyor.

Azerbaycan'da erken Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

İŞGAL TOPRAKLARINDA 30 YIL SONRA BİR İLK

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapılıyor.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 22 binden fazla seçmen Azerbaycan Cumhurbaşkanını seçebilmek için oy kullanabilecek.

Azerbaycan'da erken Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

ALİYEV'DEN ERKEN SEÇİM KARARI

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de yapılmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasına ilişkin karar almıştı.

Azerbaycan\'da erken Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Doğan Kaya: Onlarda Seçim olmuyorki zaten Sözde Seçim yapıyorlar zaten Azerbaycan'a gitmeyen Azerbaycanın nasıl yönetildiğini Ve iç dünyasını bilemez Ailey İki üç tane karışına çıkartıyor Yüzde 90'nın altına inmeyecek şekilde her seçimi kazanıyor Korku imparatorluğu içinde halkını yönetiyor 60 9 Yanıtla
  • salihb: Göster gücünü İlham Aliyev reis 18 26 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: ne de olsa reisin kankası... 13 4 Yanıtla
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