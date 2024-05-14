Bahçeli: 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin

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(ANKARA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında; Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası kapsamında 3 emniyet müdürünün göz altına alınmasına atıfta bulunarak "Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir, nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelered bulunan Bahçeli, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyeliğinin yeniden görüşülmesi kararına ilişkin şunları ifade etti:

"SOYKIRIMIN BAHANESİ OLAMAZ"

"Netenyahu yönetimi terör arıyorsa, terörist görmek istiyorsa bir boy aynasına ilk elden bakamyı tercih etmelidir. İsrail'in azgın şımarıklığı, işlediği korkunç cinayetler haddi ve hududu çoktan aşmıştır. ABD'nin Filistin üyeliğini bir kez daha veto etmesi muhtemeldir. Uluslararası toplum İsrail saldırılarını durdurmak kalıcı barışı temin etmek için mutlak suretle somut adımlar atmalıdır. Gazze'de bebekler katledilirken BMGK'da veto silahına sarılıp İsrail'e payende olanlar bunun hesabını asla veremeyecekler. Soykırımın bahanesi olamaz. 35 bin insanın cinayeti örtbas edilemez.

Türkiye atılgan, ahlaklı ve cesur politikalarıyla Fİlitinli kardeşlerimizin destekçisidir. Öylesine insani ve vicdanlı bir dış politika takip edilmektedir ki İsrail'le yapılan 9.5 milyar dolarlık ticaret bir kalemde silinmiş atılmıştır. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın ve kabinesinin sonuna kadar yanında olduğumuzu, ne karar alınırsa alınsın arkasında duracağımızı herkesin bilmesinde sayısız yarar olacaktır. Vaat edilmiş toprakların nihai hedefi Anadolu coğrafyasıdır. Bugün Gazze'de boyun eğersek gelecekte, son yurdumuzda çok çetin olaylar yaşanabilecektir. Gazze'yi savunmak demek Gaziantep'i savunmak demektir. Hiç kimse Gazze'yi günlük polika malzemesi haline getirmesin."

Bahçeli, şöyle devam etti:

"ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİ DE YÜREKTEN DESTEKLEYECEĞİZ"

"Milli Eğitim Bakanlığı marifetince hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni yeni yüzyılın milli eğitim çatısı olarak değerlendiriyor samimiyetle destekliyoruz. Mesnetsiz eleştirilerin iyi niyetten yoksun olduğu kanaatindeyiz. Beden ve ruh üzerine kurulan bir modele canlı ceset gibi ortalıkta dolaşanlar dışında itiraz edenlerin tuttarlı dalı veya haklı eleştirileri söz konusu mudur? Karalamak için kuyruğa girenlerin asıl amacı nedir? Niyet halistir, hedef parlaktır. Milli eğitimin milli geleceğimizi inşa etmesi başlıca temennimdir. Ümit ederim ki yeni yüzyılda atanamayan tek bir öğretmen kalmasın bu dram artık sonlansın. TBMM gündemine gelecek Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılacak değişiklik teklifini de yürekten destekleyeceğiz. Öğretmenlerimize yönelik her şiddeti lanetliyor faillere tutuksuz yargılama yerine doğrudan tutuklama tedbirlerinin uygulanacak olmasını da son derece yerinde görüyoruz.

"BİZİ DOYURAN ÇİFTÇİLERİMİZİN DOYMASI İÇİN ÖTV VE KDV SORUNUNA NEŞTER VURULMALI"

Tarımsal üretimdeki girdi fiyatlarının yüksekliğine bağlı sorunların gün geçtikçe büyümesi çiftçilerimizin başlıca şikayetidir. Bir litre mazorun satış fiyatının yaklaşık yüzde 38'ini vergilerden oluştuğunu göz önüne alındığında tarımsal üretimin sürdürülmesinin ve sorunun köklü çözümünün tarımda kullanılan mazottaki ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasına bağlı olduğu da görülecektir. Bizi doyuran çiftçilerimizin doyması için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır. Gübre hammadesininyüzde 90'dan fazlası ithal edilmektedir. Kİmyasal gübre fiyatındaki artışın temel nedenleri arasında döviz kurundaki oynaklıklar ve dünya piyasalarına tesir eden gerilimler yer almaktadır.

"GÜBRE VE MAZOT DESTEĞİNİN BÜTÇE İMKANLARI DAHİLİNDE YÜKSELTİLMELİ"

Dün açıklanan 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'yle eşzamanlı olarak, Türkiye ekonomisinde düzelme yaşandıkça, enflasyon canavarının boğazı sıkıldıkça ve döviz piyasalarında hedeflenen istikrar sağlandıkça bundan çiftçilerimiz de kazançlı çıkacak, onlar da rahata ve feraha ulaşacaktır. 2024 yılı bütçesinde tarım kesimine verilecek destek yüzde 44,4 artırılmış ve 91,5 milyar liraya çıkarılmıştır. Buna rağmen çiftçilerimize verilen gübre ve mazot desteğinin bütçe imkanları dahilinde yükseltilmesi dileğimizdir.

"HEDEF CUMHUT İTTİFAKI"

Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir, nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun. Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık yapan kim varsa haindir, haşhaşidir, emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş, hepsine göstermek, hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur.

"DEVŞİRİLMİŞ SÖZDE GAZETECİLERİN BEDEL ÖDEMESİ YAKINDIR VE KAÇINILMAZDIR"

Meclis gündemine gelecek olan 9'uncu yargı paketinde, casusluk suçu ilgili yeni düzenlemeden rahatsız olanlar çok iyi araştırılıp incelenmelidir. Yurt içinden ve yurt dışından hain FETÖ'cülerin, onlara sözcülük yapan satılmış, devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır."

(SON)