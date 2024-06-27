Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var - Son Dakika
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Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var

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İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD ekipleri çökmenin yaşandığı dinleme yaparken, çevre evler boşaltıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "1980 yılında inşa edilen binaya 1994'te 3 kat daha eklendiğini tespit ettik" ifadelerini kullandı.

27.06.2024 07:25  Güncelleme: 07:47
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Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 7 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Bahçelievler'de kısmen çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "27.06.2024 Perşembe günü saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan ve 1980 yılında yapıldığı tespit edilen 7 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir.

Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var

Olay yerine çok sayıda Afad, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var

ÇEVRE BİNALAR TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var

"80 YAPIMI 4 KATLI BİNAYA 94'TE 3 KAT DAHA EKLENMİŞ"

Canlı yayına bağlanan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "80 yapımı 4 katlı bir bina var. 1994'te 3 kat daha yapılmış. 7 katlı binada gece yoğun bir ses gelince komşularımız çıkıyor dışarı ve 3 katı çöküyor. Şu an durunlar 4,5,6 ve 7. katlar. Arama ve dinlemelerde bir yaralı bir ölü olmadığı görüldü. Boşaltılmış, yıkılacak bir bina değil. Normal yaşanılan bir bina. Toplam 10 dairenin olduğu bir bina galiba" dedi.

Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var

"KAPIYI KIRIP ÇOCUKLARI ÇIKARTTIM"

Çökme nedeniyle kendi evinin de hasar gördüğünü söyleyen Ayhan Taşkın, "Ben hemen yan binada oturuyorum. Bizim binamızda da büyük hasar var. Yatak odası komple gitti. O anda uyuyorduk. Bir gürültü duydum kalktım. Duvar gittiği gibi zor kurtardım çocukları. Çok korktuk. Kapıyı kırdım çocukları yatak odasından çıkarttım" ifadelerini kullandı.

Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var

"DEPREM SANDIK"

Harun Kolal isimli bir başka vatandaş ise, "Bir gürültü duyduk. Deprem sandık. Camlara çıktık. Binanın çöktüğünü gördük. Tam karşısından bir inşaat çalışması vardı. Vinçler çalışıyordu. Sarsıntısını ana caddeden bile hissediyorduk. Zaten bu binaların hepsi eski" şeklinde konuştu.

Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var

"KAMYON GEÇSE BİNALARIMIZ SALLANIYOR"

Mahallede yaşayan Zeynep Dernek isimli kadın kentsel dönüşüm konusunda çalışma yapılması gerektiğini belirterek, "Bu mahallenin hepsi eski evler. Burada inşaat çalışması var. Evlerimiz sallandı. Kamyon dahi geçse binalarımız sallanıyor" dedi.

Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var
Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var
Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var
Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var
Bahçelievler\'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği\'nden açıklama var
Kaynak: DHA

Hakan Bahadır, Bahçelievler, İstanbul, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği'nden açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mehmet Ergüven: İstanbul kentleşmeyi kendisi reddetti, bundan sonra bütün sorumluluk kendilerinde... 27 16 Yanıtla
    mustafa sagdic: 35 yildir kacak ruhsat verenlere mi kiziyorsun 2 1 mustafa sagdic: 35 yildir taptigin adam yapmadida 5 yilda bu mu yapsin ? 1 1 mustafa sagdic: 35 yildir mevcut iktidar neredeydi 1 1
  • Özgür BİÇER: İstanbul bir hataylı olarak diliyorum umarım depremi yaşamasın … 12 0 Yanıtla
    Selim Kayisi: Sezgin Altınbaş, haberi okumamışsın sanırım. normalde izin verilenin üstüne 3 kat daha dikmişler. Ve üzerinden 30 sene geçmiş. Bu bina Japonya'da dahi yapılsa çökerdi. 4 0 Sezgin Altınbaş: Kesinlikle adam gelip diyor ki beylikdüzü yok olucak beylikdüzünde her ev depreme uygun ve depreme karşı dayanıklı yapılmış sıfır daireler,altı beton sağlam dedikleri semtlerdede binalar aha da böyle olduğu yerde çöküyor. 1 0
  • İLHAN KOÇ: Oraya +3 kat eklenirken Belediye ne is yapıyodu, 1994 yılından bu güne kadar hiçmi fark edilmedi, kaçak olan o katlara elektrik, su ve hatta muhtemelen doğalgaz nasıl bağlandı. 11 0 Yanıtla
    Esper Nando: Unuttun galiba, bu evlere imar barışı geldi halkta gidip para yatırdı. 6 0
  • mithat kibarkaya: depremzede birisi olarak söylüyorum sağlam bina hayat kurtarır 5 1 Yanıtla
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