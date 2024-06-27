Bahçelievler\'de 7 katlı bina çöktü! Çevre evler boşaltıldı, İstanbul Valiliği\'nden açıklama var

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Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 7 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Bahçelievler'de kısmen çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "27.06.2024 Perşembe günü saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan ve 1980 yılında yapıldığı tespit edilen 7 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir.

Olay yerine çok sayıda Afad, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir.

ÇEVRE BİNALAR TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

"80 YAPIMI 4 KATLI BİNAYA 94'TE 3 KAT DAHA EKLENMİŞ"

Canlı yayına bağlanan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "80 yapımı 4 katlı bir bina var. 1994'te 3 kat daha yapılmış. 7 katlı binada gece yoğun bir ses gelince komşularımız çıkıyor dışarı ve 3 katı çöküyor. Şu an durunlar 4,5,6 ve 7. katlar. Arama ve dinlemelerde bir yaralı bir ölü olmadığı görüldü. Boşaltılmış, yıkılacak bir bina değil. Normal yaşanılan bir bina. Toplam 10 dairenin olduğu bir bina galiba" dedi.

"KAPIYI KIRIP ÇOCUKLARI ÇIKARTTIM"

Çökme nedeniyle kendi evinin de hasar gördüğünü söyleyen Ayhan Taşkın, "Ben hemen yan binada oturuyorum. Bizim binamızda da büyük hasar var. Yatak odası komple gitti. O anda uyuyorduk. Bir gürültü duydum kalktım. Duvar gittiği gibi zor kurtardım çocukları. Çok korktuk. Kapıyı kırdım çocukları yatak odasından çıkarttım" ifadelerini kullandı.

"DEPREM SANDIK"

Harun Kolal isimli bir başka vatandaş ise, "Bir gürültü duyduk. Deprem sandık. Camlara çıktık. Binanın çöktüğünü gördük. Tam karşısından bir inşaat çalışması vardı. Vinçler çalışıyordu. Sarsıntısını ana caddeden bile hissediyorduk. Zaten bu binaların hepsi eski" şeklinde konuştu.

"KAMYON GEÇSE BİNALARIMIZ SALLANIYOR"

Mahallede yaşayan Zeynep Dernek isimli kadın kentsel dönüşüm konusunda çalışma yapılması gerektiğini belirterek, "Bu mahallenin hepsi eski evler. Burada inşaat çalışması var. Evlerimiz sallandı. Kamyon dahi geçse binalarımız sallanıyor" dedi.