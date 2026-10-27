Bakan Bayraktar'dan milyonları ilgilendiren fiyat uyarısı - Son Dakika
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Bakan Bayraktar'dan milyonları ilgilendiren fiyat uyarısı

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Bakan Bayraktar\'dan milyonları ilgilendiren fiyat uyarısı
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Bakan Bayraktar\'dan milyonları ilgilendiren fiyat uyarısı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyadaki çatışmaların enerji piyasalarına etkisine dikkat çekerek önümüzdeki dönemde petrol ve doğal gaz fiyatlarında zorlu bir süreç yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bayraktar, “Doğal gazda da petrolde de fiyat anlamında zorlayacak bir sürece doğru gidiyoruz” dedi.

Enerji sektörünün ulusal ve uluslararası temsilcileri, 26-27 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen 16. Türkiye Enerji Zirvesi’nde bir araya geldi. Zirvede konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji arz güvenliği, petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri ile nükleer enerji hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“GÜNDE 1 MİLYON VARİL HAM PETROL BULMASI LAZIM”

Türkiye’nin kendi petrol ve doğal gazını yurt içinde ve yurt dışında araması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, “Türkiye’nin günde 1 milyon varil ham petrol bulması lazım. Onun için bulduklarımız çok önemli. ‘Üretimimiz son 5 yılda 2 katına çıktı’ diyoruz. Karadeniz’de öyle bir gaz bulduk ki 50 yılda ürettiğimiz gazı şimdi bir yılda üretiyoruz. Ama ihtiyaç çok büyük. Dolayısıyla daha farklı şeyler yapmamız lazım” dedi.

Türkiye’nin kendi gemileriyle petrol ve doğal gaz arayan bir ülke haline geldiğini belirten Bayraktar, Lübnan’a gidileceğini, Somali’de fiili arama yapıldığını ve Libya’da çalışmaların sürdüğünü söyledi. Gabar’da günlük petrol üretiminin 85 bin varile ulaştığını belirten Bayraktar, 2027'de 100 bin varilin üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Bayraktar'dan milyonları ilgilendiren fiyat uyarısı

“YIL BİTMEDEN YENİ MÜJDELER GELEBİLİR”

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) bugün itibarıyla günlük 300 bin varil petrol ve gaz ürettiğini belirten Bayraktar, 2028'de bu rakamın 550-600 bin varile çıkacağını söyledi. Günlük 1 milyon varil hedefine ulaşmak için Irak, Suriye, Libya ve Pakistan’da çalışma yürüttüklerini belirten Bayraktar, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yakında Pakistan’a gideceğini açıkladı.

Bayraktar, “2026 yılından itibaren uluslararası petrol ve doğal gaz şirketleriyle iş birliği anlaşmaları imzaladık. İnşallah yıl bitmeden yeni haberler, müjdeler gelebilir. Satın almalar, şirket satın alabiliriz. Ortaklıklar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yeni sahalar olabilir, yeni ülkeler olabilir, Afrika’da olabilir” dedi.

ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİ VURGUSU

Türkiye’nin dışa bağımlılığı azaltmak için yerli ve yenilenebilir kaynaklara yöneldiğini ve çeşitlendirme stratejisi izlediğini belirten Bayraktar, 2016'dan bu yana sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gazlaştırma kapasitesinin 5 katına çıktığını söyledi. Bayraktar, TürkAkım boru hattıyla 2020'den itibaren Trakya’ya doğal gazın transit ülkeler yerine doğrudan geldiğini hatırlattı.

Bu adımlar sayesinde Türkiye’nin şubattan bu yana yaşanan büyük petrol ve arz krizinden etkilenmediğini savunan Bayraktar, “Attığımız bu çeşitlendirme adımlarıyla şu anda Türkiye, hamdolsun bu şubat döneminden itibaren yaşanan büyük krize rağmen, büyük petrol ve arz krizine rağmen herhangi bir sıkıntı yaşamadı” dedi.

Doğal gazın 81 ilin tamamına ulaştığını belirten Bayraktar, bu aralar bininci yerleşim yerine ulaşıldığını da kaydetti.

AVRUPA’YA TÜRK GAZI ALTERNATİFİ

Türkiye’nin doğal gaz ihraç eden bir ülke haline geldiğini belirten Bayraktar, Avrupa’dan Türk gazı almak için teklifler geldiğini söyledi. Avrupa Birliği’nin Rus gazını almama kararına değinen Bayraktar, “30 Ekim 2027'den itibaren Rus gazı boru hattıyla alınmayacak. 1 Ocak 2027'den itibaren Rus LNG alınmayacak. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye önemli bir alternatif oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'dan milyonları ilgilendiren fiyat uyarısı

“AKKUYU’DA İŞİN SONUNA GELDİK”

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde yoğun bir test sürecinin devam ettiğini belirten Bayraktar, “Akkuyu santrali için şunu söyleyebilirim: İşin sonuna geldik. Şu anda test aşamasındayız, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde inşallah Akkuyu’nun fiziki start-up’ını hedefliyoruz” dedi. Nükleer yakıtın yüklenmesiyle birlikte 2027'den itibaren Akkuyu’nun ürettiği elektriğin sisteme verilmesini hedeflediklerini söyledi.

MİLLİ ENERJİ 2040 VİZYONU 5 KASIM’DA AÇIKLANACAK

Bayraktar, Milli Enerji 2040 vizyonunu 5 Kasım’da Dolmabahçe’de açıklayacaklarını duyurdu. Vizyonun yalnızca elektrik değil, petrol, doğal gaz ve yapay zekayı da kapsayacağını belirten Bayraktar, “İşin özünde elektrikleşme olacak” dedi. Bayraktar, yeni maden politikasının ise 2027'de açıklanacağını kaydetti.

Türkiye’nin 2053 karbon nötr hedefine dikkat çeken Bayraktar, “2040 tarihi, özellikle 2053 karbon nötr ekonomiye giderken şimdi 2027'ye geldik. Bu 13 yılda yapacaklarımız aslında 2053'e bizi götürecek” dedi. Bayraktar, 2035'e kadar yüzde 35'lik elektrifikasyon hedefinde uzlaşı sağlanması halinde bunun COP31'in en önemli çıktısı olabileceğini söyledi.

“FİYAT ANLAMINDA ZORLAYACAK BİR SÜRECE GİDİYORUZ”

Türkiye’nin belli ölçüde elektrikli ulaştırmaya geçmek zorunda olduğunu belirten Bayraktar, yollarda daha çok elektrikli araç ve Togg görmeyi beklediklerini söyledi. Dünyadaki çatışma ortamına dikkat çeken Bayraktar, “Önümüzdeki süreç bu anlamda doğal gazda da petrolde de fiyat anlamında zorlayacak bir sürece doğru gidiyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DHA
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