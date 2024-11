Bakan Bolat: Göçün sebeplerini ortadan kaldırmak lazım

Güncel

TİCARET Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat 28. İBF Uluslararası İş Forumu Kongresi açılış oturumuna katıldı. Burada bir konuşma yapan Bolat, "Göçmenlerle değil göçle ve göçün sebepleriyle ilgilenmek, göçün sebeplerini ortadan kaldırmak lazım. Gerçekten de hükümetimiz bu konuda gerek göçün sebeplerin gerekse sosyal etkileri, ekonomik etkileri konusunda yoğun bir çalışma içinde başta İçişleri Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız olmak üzere, önemli kararlar alındı. " dedi.

28. (İnternational Business Forum) İBF Uluslararası İş Forumu Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. MÜSİAD tarafından kurulan ve müslüman iş adamları arasındaki global iş ağı mottosuyla dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen forum bu yıl İstanbul'da gerçekleşti. 25 ülkeden iş insanlarının biraraya geldiği kongrede de bu yılki tema 'İnsani ve İktisadi Göç' olarak belirlendi.Kongrenin açılış oturumuna Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, Uluslararası İş Forumu (İBF) Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir konuşma yaptı.

'10 BİNE YAKIN İŞ İNSANI BEKLENİYOR'

Bakan Bolat, "Bugün ve bu hafta gerçekten Türkiye ve İslam dünyasının iş alemini biraraya getiren çok önemli bir hafta. 28 yıl önce, temelleri atılan İBF'teki hedef dünya Müslüman iş insanlarının global küresel bir networkünü kurmak, aralarındaki ticareti artırmak ve yatırımlarını ülkeler arasında geliştirmek, ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak ve Müslüman ülkeler arasındaki ticaretin toplam ticaretleri içindeki payının yükselmesini sağlamaktı. Bu yıl, şimdi İstanbul'da MÜSİAD'ın ev sahipliğinde ve MÜSİAD'ın organizasyonuyla insani ve iktisadi boyutuyla göç teması adı altında düzenleniyor. 88 ülkeden 600'ü alım heyetleri olmak üzere, 10 bine yakın iş insanının beklendiği ve 100 bine yakın ziyaretçinin katılmasının beklendiği İBF ve MÜSİAD Expo programları, ülkemiz açısından dünya Müslüman ticaret kesimini buluşmasına sahne olacak."dedi.

'ÇAREYİ KENDİMİZDE ARAMAK ZORUNDAYIZ'

Bolat, "Bu sene tüm islam aleminin büyük bir ilgisine mazhar olan bu faaliyetlerde her zaman büyük katılım gösteren Filistin'in bu yıl maalesef başta Gazze, Batı Şeria ve daha sonra da Lübnan olmak üzere Filistinli kardeşlerimizin topyekün, İsrail'in vahşi saldırılarıyla hedef alındığı ve bir soykırımın gölgesinde var olma mücadelesi verdikleri bir durumun üzüntüsünü yaşıyoruz. 50 bine yakın şehidimiz yüzbinlerce yaralımızın olduğu bu durumda Batılı devletleri, demokrasi, özgürlük, hukuk, insan hakları, savaş hukuku gibi kavramları çokça dile getirmelerine rağmen iş Müslüman olunca Müslümanların acı çekmesi olunca üç maymunu oynadıklarını üzülerek ve teessüfle gözlüyoruz. Bu durumda çareyi Müslümanlar olarak kendimizde aramak zorundayız" diye konuştu.

'HALKIMIZA REFAH VE HUZUR YAŞATMAK HEPİMİZİN ORTAK HEDEFİDİR'

Bolat, "Gazzeli kardeşlerimize dünyada en fazla yardım gönderen ülke olarak 86 bin ton yardım ulaştırdık ve önce ticareti birkaç ay boyunca yüzde 33 nispetinde yavaşlattık. 9 Nisan'da ihracatımızı kısmen durdurduk, 2 Mayıs tarihinden itibaren de İsrail tarafıyla ihracatı ithalatı tamamen kestik ve de bunu çok sıkı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz ve bütün dünya ülkelerine de bunu bir işaret fişeği olarak yaktık. Şu anda dünyada tabii birçok savaş, soykırım, ekonomik sıkıntılar uluslararası alanda korumacılık ticarette, insani dramların yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz; bu durum olumlu beklentileri azaltıyor. Bu çerçevede Covid salgını, Rusya- Ukrayna savaşı ve bölgelerdeki gerilimler uluslararası ticaretteki korumacılık dünya ekonomisi ve ticareti hakkında çok fazla iyimser olmamızı şimdilik engelliyor, olumlu beklentileri azaltıyor ama yine de baktığımızda iyimser olmak, ekonomik olarak güçlü olmak ve dünyada da var olarak müslüman aleminin ve ülkemizin güçlü bir şekilde temsilini sağlamak halkımıza, refah ve huzur barış esenlik dolu bir hayat yaşatmak, hepimizin ortak hedefleridir" dedi.

'270 MİLYAR DOLAR ULUSLARARASI YATIRIMA YÜKSELDİK'

Bolat, "Türkiye olarak baktığımızda son 22 yılda yıllık yüzde 5,4 gibi yüksek bir büyüme oranı yakaladık. 2023'te yüzde 5,1 ve bu yıl da ilk yarıyılda yüzde 3,8 büyüme yakaladık. 22 yıl önce 230 milyar dolarlık bir ekonomiyken, şimdi 1,2 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye yabancı yatırımlar için adeta bir yatırım ve güvenilir ticaret üssü haline geldi. 5 bin 600 yabancı şirketten 83 bin şirkete yükseldi yabancı yatırımlar. 14 milyar dolardan 270 milyar dolar uluslararası yatırımlara yükseldik. Bunun için de Müslüman sermayesi diğer ülkelerden gelen sermayede önemli bir yer tutuyor. 2 milyar doları geçmezdi İslam ülkelerinden gelen sermaye tutarı, 30 milyar doları aştı ve 10 binlerce şirket kurdular" diye konuştu.

'GÖÇÜN SEBEPLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK LAZIM'

Bolat, "Göç konusunda çok güzel bir motto vardı filmde. Göçmenlerle değil göçle ve göçün sebepleriyle ilgilenmek, göçün sebeplerini ortadan kaldırmak lazım. Gerçekten de hükümetimiz bu konuda gerek göçün sebeplerin gerekse sosyal etkileri, ekonomik etkileri konusunda yoğun bir çalışma içinde başta İçişleri bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız olmak üzere, önemli kararlar alındı. Düzenli göç olgusu ve sosyal etkileriyle ilgilenmek ve olumsuz etkileri ortadan kaldırmak, Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü bakımından göçü ele almak gibi başlıklar altında bu çalışmalar yapılmaktadır. Şunu biliyoruz ki göcün ekonomilere dinamizm getiren ve ekonomileri ateşleyen önemli bir özelliği var. 1961'de başta Almanya olmak üzere birçok Batı Avrupa ülkesinin başta Türkiye olmak üzere misafir işçi statüsüyle alıp da sonradan ekonomilerine olan büyük katkıları gördükten sonra, ikamet ve çalışmalarının destekleri vatandaşlarımızın oradaki başarıları ortada. Avrupa'daki vatandaşlarımız Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari en önemli başlangıcını oluşturmuşlardır" ifadelerini kullandı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve İBF Başkanı Erol Yarar,Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a tablo takdim etti.