Bakan Güler, 2'nci Ordu Komutanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Güler, 2'nci Ordu Komutanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması

20.06.2025 15:44
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İsrail'in Gazze'den başlayıp Lübnan'a yaydığı, şimdi de komşumuz İran'a yönelik gerçekleştirdiği hukuksuz saldırılar, bölgemizi daha büyük bir kaosa sürükleme riskini beraberinde getirmektedir.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, " İsrail'in Gazze'den başlayıp Lübnan'a yaydığı, şimdi de komşumuz İran'a yönelik gerçekleştirdiği hukuksuz saldırılar, bölgemizi daha büyük bir kaosa sürükleme riskini beraberinde getirmektedir." dedi.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile gittiği Malatya'da, 2'nci Ordu Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

2'nci Ordu Komutanlığına bağlı birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştiren Bakan Güler, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Güler, birlik komutanlarına hitaben yaptığı konuşmada, bölgede ve dünyada her geçen gün risk ve tehditlerin arttığı hassas bir süreçten geçildiğini belirtti.

Böylesine kritik bir ortamda, bu çok yönlü tehdit ve tehlikelere karşı daima güçlü ve uyanık bulunmak zorunda olduklarını vurgulayan Güler, "Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin bekası, asil milletimizin güvenliği ve huzuru için Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun ve en etkin faaliyetlerini icra ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu gayretleri sonucu yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede büyük başarı elde ettiklerine işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Sınırlarımızın güvenliğini en üst düzeyde sağlarken terör tehdidini de ülkemizin gündeminden uzaklaştırdık. Öyle ki terör örgütü artık silah bırakma noktasına gelmiş durumdadır. Bu büyük ve tarihi başarıya, devletimizin kararlı tutumu ile sizlerin yılmaz iradesi ve samimi gayretleriyle ulaştık. 'Terörsüz Türkiye' hedefimize doğru ilerlememizde şüphesiz, en büyük pay milli ve manevi değerlerimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların fedakar ve cefakar ailelerine aittir. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyor, kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyorum. Aynı şekilde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm seçkin personeline kahraman jandarma ve polis teşkilatımıza, gözü pek güvenlik korucularımıza ülkemizin birliği ve dirliği için gösterdikleri gayret için teşekkür ediyorum."

"Fesih kararını bir an önce hayata geçirmeli"

Yaşar Güler, "Bir kez daha vurgulamak isterim ki alınan fesih kararı, vakit kaybetmeden bir an önce hayata geçirilmelidir. Terör örgütü PKK ile farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları silahlarını bırakmalı, süreci sabote edebilecek sözlü ve eylemsel her türlü provokasyondan uzak durulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri olarak meydana gelebilecek her türlü gelişme karşısında ülkenin hak ve menfaatlerini en üst seviyede sağlamaya devam edeceklerinden hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini bildirdi.

Bakan Güler, "Özellikle altını çizmek isterim ki bu aziz topraklarda etnik kökeni ve inancı ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın ailelerine, şehirlerine ve en önemlisi vatanlarına duydukları sevgi ve sadakat yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlılık, asil milletimizin asırlardır taşıdığı ortak bir değerdir. Hiçbir yapay gündem veya dış etki bu sarsılmaz bağı koparamaz. Hep birlikte, sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz da yoktur." diye konuştu.

"Kritik görevler icra ediyoruz"

Yaşar Güler, terörle mücadele ve hudutlardaki görevlerin yanı sıra Mavi ve Gök Vatan'daki hak ve menfaatlerin de tavizsiz şekilde korunduğunu belirtti.

Aynı şekilde pek çok coğrafyada uluslararası güvenlik, barış ve istikrar için kritik görevler icra ettiklerini aktaran Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Kafkaslar'dan Karadeniz'e, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Akdeniz'e kadar birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisine yönelik önemli inisiyatifler üstleniyoruz. Şanlı tarihimizden aldığımız ilham ve stratejik bakış açımızla icra ettiğimiz tüm bu faaliyetlerimiz, ülkemizin uluslararası alandaki görünürlüğünü ve küresel güvenlik mimarisinin vazgeçilmez üyesi olarak etkinliğini daha da artırmaktadır. Tüm bunlarla birlikte hem ordumuzun hem de ülkemizin gücüne güç katan yerli ve milli savunma sanayimizi, her geçen gün daha da geliştirerek bu alanda mukayeseli üstünlüğe sahip olmak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Şunu gönül rahatlığıyla ve büyük bir gururla ifade etmeliyim ki Türkiye, bu alanda son yıllarda yaptığı kapsamlı yatırımlarla artık dünyada yükselen bir marka haline gelmiştir. Elde ettiğimiz başarı ve kazanımlardan da anlaşılacağı üzere ülkemizin savunma ve güvenliğini en güçlü şekilde sağlamak için var gücümüzle çalışıyor, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz."

"Her türlü olumsuzluğa ve senaryoya karşı hazırlıklıyız"

Yaşar Güler, içinde bulunulan coğrafyanın tarih boyunca olduğu gibi bugün de stratejik önemini koruduğunu ve kritik gelişmelerin merkezinde yer aldığını dile getirdi.

"Bu durum ülkemize büyük avantajlar sağlamakla beraber, çok boyutlu risk ve tehditlerin daima yanı başımızda ortaya çıkmasına da sebep olmaktadır." ifadesini kullanan Güler, şunları kaydetti:

"Özellikle son günlerde meydana gelişmeler şu gerçeği bir kez daha göstermiştir ki tehditler karşısında proaktif bir güvenlik politikası izlemek, oluşabilecek risk ve tehditleri meydana gelmeden önlemek bizim için olmazsa olmazdır. Nitekim İsrail'in Gazze'den başlayıp Lübnan'a yaydığı, şimdi de komşumuz İran'a yönelik gerçekleştirdiği hukuksuz saldırılar, bölgemizi daha büyük bir kaosa sürükleme riskini beraberinde getirmektedir. Milli Savunma Bakanlığı olarak söz konusu kaotik gelişmeler karşısında daima uyanık ve teyakkuzda hareket ediyor, gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Her türlü olumsuzluğa ve senaryoya karşı hazırlıklıyız ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Asil milletimize karşı sorumluluklarımızı biliyoruz. Siz kıymetli arkadaşlarımın da Mehmetçiğimizle birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevlerinizi en iyi şekilde yerine getireceğinize yürekten inanıyorum."

Yaşar Güler, konuşmasının sonunda Mete Han'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tüm devlet büyükleri ve komutanları saygıyla andığını belirtti.

Aziz şehitler ile ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle yad eden Güler, gaziler ve şehit ailelerine şükranlarını sundu.

Güler, personele başarı dileyerek, konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Güler, 2'nci Ordu Komutanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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