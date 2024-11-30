Bakan Işıkhan'dan BM Mukim Koordinatörü'ne "Filistin" tepkisi - Son Dakika
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Bakan Işıkhan'dan BM Mukim Koordinatörü'ne "Filistin" tepkisi

Bakan Işıkhan\'dan BM Mukim Koordinatörü\'ne "Filistin" tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, Ankara'da düzenlenen "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" etkinliğinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını "terör saldırısı" olarak nitelendirdiği mesajını okuması...

30.11.2024 00:46
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Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, Ankara'da düzenlenen "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" etkinliğinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını "terör saldırısı" olarak nitelendirdiği mesajını okuması üzerine protesto edildi.

Filistin'in Ankara Büyükelçiliği, başkentteki Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin Devleti Büyükelçisi Faed Mustafa, Arap Devletleri Ligi Misyonu Büyükelçisi Abdelhamid Hamza, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı'nın ardından okunan Filistin Ulusal Marşı ile başlayan program, Filistin'e dair kısa bir belgesel gösterimiyle devam etti.

Konuşmasına BM Genel Sekreteri Guterres'in mesajını okuyarak başlayan BM Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi, Genel Sekreter'in "Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırılarını hiçbir şey haklı çıkaramaz" mesajını okudu.

Bunun üzerine tepki gösteren birçok kişi protesto amacıyla salonu terk etti.

Öte yandan Ahonsi konuşmasında, Guterres'in "Ve hiçbir şey Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı gösteremez." ifadelerine de yer verdi.

Bakan Işıkhan'dan "Filistin halkının yanındayız" mesajı

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, "Filistinli kardeşlerimizin haklı davasına verdiğimiz güçlü desteği bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.

İsrail'in soykırım politikalarının Gazze'de büyük bir insani felakete neden olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Gazze'de İsrail saldırılarından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bini aşmıştır. Tüm insanlık değerlerini alt üst eden bir soykırımla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

"İsrail, Gazze'de sadece masum sivillerin hayatını doğrudan tehdit etmekle kalmamıştır, Filistin halkını Gazze'de açlık ve bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye de mahkum etmiştir." diyen Işıkhan, İsrail'in saldırganlığının bugüne kadar durdurulamamasını "uluslararası düzenin bir ayıbı" olarak nitelendirdi.

Bakan Işıkhan, "İsrail tarihinin en aşırı hükümetinin üyeleri, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi çağrısını pervasızca dile getirmeye devam etmektedir." diye konuştu.

Protestoyu alkışlayan Bakan Işıkhan, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi'nin konuşmasına şu şekilde tepki gösterdi:

"İsrail-Filistin meselesi 7 Ekim'de başlamadı. On yıllardır süren işgal söz konusu. Filistin halkı bu vahşi işgale ve barbarca saldırılara direnmektedir. Bu haklı mücadeleyi terörle eşdeğer tutmak kabul edilemez. Bu söylemi insanların gözüne baka baka söylüyoruz ve kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) defaaten söyledi. Hamas, Filistin halkının Kuvayı Milliyesi'dir. Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında hep yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz. Selam olsun kardeşlerimize."

"Dayanışma yalnızca sözlerle sınırlı kalmamalı"

Abdelhamid Hamza, buradaki konuşmasında, Filistin halkına ve onların haklı davasına olan ortak desteği teyit etmek istediklerini belirterek, "Filistin'deki kardeşlerimizi son dönemde maruz kaldığı öldürme ve aç bırakmanın yanı sıra ablukanın açtığı felaketi bilmeyeniniz yoktur. Aynı zamanda bu abluka gıda ilaç ve elektrik eksikliğiyle daha da derinleşmiştir." ifadelerini kullandı.

"Tarih, Filistin meselesinin insani vicdanın bir meselesi olduğunu defalarca kanıtlamıştır" diye konuşan Hamza, "Dayanışma yalnızca sözlerle sınırlı kalmamalı, somut faaliyetler gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'de temel ihtiyaçlara ulaşılamıyor

Filistin Devleti Büyükelçisi Mustafa ise konuşmasına, "Türkiye'nin başkenti Ankara'da tüm insanlığın vicdanını bir araya getiren Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle buluşmaktayız." dedi.

"Bugün işgalci İsrail devletinin özellikle Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar nedeniyle hep birlikte omuz omuza durduğumuz gündür." diyen Mustafa, Filistin halkının yalnızca "işgal ve yerleşimcilerle" değil aynı zamanda insani değerlerin ayaklar altına alındığı bir insanlık dramıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bölgedeki kadın çocuk ve yaşlıların ölüme terkedildiğine dikkati çeken Mustafa, "Su, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara ulaşılamıyor. (Bu ihtiyaçlar) Lüks haline geldi. Tam anlamıyla bir insanlık felaketi yaşanıyor." diye konuştu.

"Filistin halkının haklı davasında yanındayız"

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Maalesef BM temsilcisi 7 Ekimle birlikte Filistin'de olup bitenleri sınırlandırarak veya oradan başlatarak 'Hamas'ın işlediği terör' diye konuya girdi, 'terör örgütü' olarak nitelendirdi. Biz de buna cevap verdik ve salonu terk ettik." dedi.

İsrail'in ağzıyla konuşanların, dünyaya Siyonistlerin gözlüğünden baktığını söyleyen Turan, "Filistin'de olup bitenler 7 Ekim'de başlamamıştır. 1917 yılında İngilizlerin işgaliyle başlamıştır, Sykes-Picot ile başlamıştır, Balfour Deklarasyonu ile başlamıştır. Hatta daha önceye gidersek 1897'deki Siyonist Kongresi ile başlamıştır ve en son 1948'de İsrail'in BM'de bir oldu bitti ile ilan edilmesiyle devam etmiştir. İsrail o gün bu gündür Filistin halkını topraklarından ya sürgüne gönderiyor ya da katlediyor; onların topraklarını gasbediyor ve işgal ediyor." ifadelerini kullandı.

Turan, Filistin topraklarında "terör örgütü değil, direniş örgütü" bulunduğunu, toprağı işgal edilen halkların kendisini savunmasının meşru müdafaa hakkı olduğunu vurguladı.

Filistinli çocukların ve kadınların İsrail tarafından katledildiğinin altını çizen Turan, İsrail'in camiler, hastaneler ve okulların yanı sıra BM kurumlarının binalarını da yerle bir ettiğine dikkati çekti.

Turan, Filistin halkının haklı davasının yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ahonsi'ye tepki

Diğer yandan Büyükelçi Mustafa'nın konuşması sırasında katılımcılardan Jeelan Aburub, Ahonsi'ye tepki gösterdi. Ağlayarak salonu terk eden Aburub'un ardından seyircilerden Filistin destekçisi protestolar yükseldi.

Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan Jeelan Aburub da "Bizi terörist olarak niteledi. Ne tür bir terörizm? Direnmek bizim hakkımız. Bu bir direniş hareketi." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ahonsi ise kullandığı ifade hakkında Guterres'in açıklamasını okuduğunu söyledi, "bu açıklamalara katılıyor musunuz" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan'dan BM Mukim Koordinatörü'ne 'Filistin' tepkisi - Son Dakika

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