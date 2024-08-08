Bakan Kurum, Bağcılar'da Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden'de yeni başvuru dönemi başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden'de tarih kısıtlaması yok. Yarısı Bizden'de vatandaşımız dönüşmek istiyorsa Bakanlığımıza başvuracak, anlaşacak. Ama bina bazında ama ada bazında bu projeleri yürüteceğiz." dedi.

Bağcılar'da Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuşan Kurum, sözlerine Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, tüm İslam alemine başsağlığı dileyerek başladı.

İsrail terörünün mutlaka sona ereceğini, Filistin'in mutlaka özgür olacağını vurgulayan Kurum, kendilerinin de bu hedef için daima Filistinli kardeşlerinin yanlarında olacaklarını ifade etti.

Daha yaşanabilir bir İstanbul için iki önemli adım attıklarını kaydeden Kurum, vatandaşlara millet bahçesi armağan ettiklerini, öte yandan Bağcılar'da 1076 sağlıksız konutu yıkıp, yeni yuvaların inşasına başladıklarını dile getirdi.

İstanbul'un en iddialı çevre ve şehircilik yatırımlarını yapmaya ve üretmeye devam edeceklerini söyleyen Kurum, göreve gelir gelmez soluğu deprem bölgesinde aldıklarını hatırlattı.

Kurum, "Yaraları sarmak için bir seferberlik şuuruyla çalışıyoruz. İnşallah 2025 yılına geldiğimizde deprem bölgesinde, 11 ilimizde evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Yeni yuvalarımızı inşallah süratli bir şekilde inşa edeceğiz." dedi.

İstanbul'da bir yandan kentsel dönüşüm projeleri yaparken, diğer yandan doğal güzellikleri artıracak adımları attıklarını, bir taraftan İstanbul Boğazı'nı ve Marmara'yı koruyacak, diğer taraftan dar gelirli vatandaşlara yeni sosyal konutlar yapacaklarını anlatan Kurum, bu millet bahçelerinin iddialı duruşlarının en güzel yansıması olduğunu söyledi.

Kurum, Türkiye Yüzyılı'nın yeşilin de güzelliğin de yüzyılı olacağını kaydederek, İstanbul'da ilçelere 53 millet bahçesi kazandırdıklarını anımsattı.

"İstanbul'da olası bir deprem bekleniyor ama biz depremi bekleyemeyiz"

Millet bahçesinin Bağcılar'a hayırlı olmasını dileyen Kurum, İstanbul'un geçmişinde en büyük sınavları depremlere karşı verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Gelecekte de aynı deprem tehlikesi hepimizi beklemektedir. Bir şehirde deprem söz konusuysa diğer her şey önemini yitirir. Çünkü biz bu acıları çok yaşadık. İnsanımızın canından daha değerli hiçbir şey yoktur. Bu sebeble deprem İstanbul'un tek ve en önemli gündemidir. İstanbul'da olası bir deprem bekleniyor ama biz depremi beklemeyeceğiz, bekleyemeyiz. Birileri gibi gözlerimizi karartıp bu gerçeği görmezden gelmeyeceğiz."

Kurum, yıllardır hem dönüşüm yaptıklarını hem de bilim insanlarının fikirleri doğrultusunda adımlar attıklarını aktararak, "İstanbul'un sağlıksız konut fotoğrafına baktığımızda şu acı gerçeği görüyoruz. İstanbul'daki toplam ev sayısının 5'te biri, yani 1,5 milyon yuvamız sağlıksız durumdadır. Hele hele 2,5 milyon insanımızı barındıran 600 bin konutun acilen hemen dönüşmesi gerekiyor." dedi.

Bu bakış açısıyla 12 yılda 800 binden fazla evi, iş yerini yenilediklerini belirten Kurum, 39 ilçenin tamamında yüz binlerce yuvayı dönüştürmek için arı gibi çalıştıklarını ifade etti.

Kurum, Bağcılar'da 5 binden fazla vatandaşı yeni yuvalarına kavuşturacak ilk adımı attıklarını belirterek, "4 ayrı sitemizde bulunan toplam 1076 konutumuzu yıkıyoruz. İnşallah 18 ay içerisinde Güneşli THY Sitesi'nde 650, Demircan Sitesi'nde 678, Kazım Karabekir Yeni Cem Sitesi'nde 57 ve Yenimahalle As Fatih Sitesi'nde de 86 yeni konutu inşa edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız. Sizleri deprem tehdidinden kurtarmak, yeni yuvalarınıza kavuşturmak için aşkla, azimle, kararlılıkla çalışıyoruz." dedi.

"Belediye başkanlarımız artık asli işlerine, görevlerine yoğunlaşmalıdır"

Belediye başkanlarına da çağrıda bulunan Kurum, şöyle konuştu:

"Seçim artık bitmiştir. Milletimiz kararını 31 Mart'ta vermiş ve bu karar sandıkta tecelli etmiştir. Bu karar başımızın üstünedir. Seçimin üzerinden aylar geçti. Belediye başkanlarımız artık asli işlerine, görevlerine, İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in sorunlarına yoğunlaşmalıdır. Suni gündemler peşinde koşmamalıdır. Bu güzel şehrin, İstanbul'umuzun polemiklerle kaybedecek vakti yok. İcraata ihtiyacı var. Tartışmaya, kısır çekişmeye, ayak oyunlarına değil, hizmete, projeye, yatırıma ihtiyacı var. Tüm belediye başkanlarından artık sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Bunu milletimiz de istiyor. Sizden sürekli bahaneler duymayı değil, 'İstanbul için ulaşımda şunu, deprem dönüşümünde şunu yapalım.' demenizi bekliyor. Kritik bir süreçteyiz. Bu şehirde deprem tehlikesiyle bir arada yaşıyoruz. Teşbihte hata olmaz. Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz."

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelere, "SGK borçlarınızı ödeyin." dediğini hatırlatarak, "Bunu niye dedi? Milyarlarca borcu olan belediyelerin bu borçlarını ödeyip yine millete bu bedellerle birlikte hizmeti daha da fazla yapabilmek için söyledi. Onlar ne yapıyor; Hemen bahanelere sarılıyorlar. Baktılar ki işin içinden çıkamıyorlar, müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırıyorlar. 'Bize itfaiye personeli için izin verilmiyor.' diyorlar. İtfaiye personelinin SGK borcuyla ne alakası var? Onu anlayamadık. 2019'da İstanbul nüfusuna göre itfaiye personel sayısı 4 bin 263'tür. 2024 yılı itibarıyla nüfus 140 bin arttı, personel sayısı 4 bin 642'ye yükseldi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin itfaiye personel sayısı ülke ortalamasının üstündedir. Buna rağmen 2019'dan bugüne kadar İstanbul'umuzda tam 1000 yeni itfaiye eri alımı için izin vermişiz. Bir de bize 'Personel izni verilmiyor.' diye ifade ediyorlar. Bunlar gündem şaşırtma çabalarından başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Bir başka belediyenin de 'Bakanlığın bize borcu var, hesaplaşalım.' dediğini anımsatan Kurum, "Hodri meydan, hesaplaşalım. Hesaplaşalım da siz belediye olarak daha üzerinize düşen görevi yapmamışsınız. Yapmanız gerekeni yapın, usule, erkana uyun. Belediye tarafından yapılan harcama tutarlarını bize gönderin, göndermemişsiniz. Yetkisi Ankara Büyükşehir'e ait olan Hazine taşınmazlarının satışlarının durumunu, ihale bedellerinin bilgilerini bizimle paylaşmalısınız. Paylaşmamışsınız. Önce siz yapmanız gereken görevinizi bir yapın. Millet sizi bu bahanelerin arkasına sığınırken değil, işinizi hakkıyla yaparken görmek istiyor, bu şantiye alanlarının içinde görmek istiyor." dedi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak İstanbullulara, "Seçimi kazansak da kaybetsek de sözlerimizi tutacağız." dediklerini belirten Kurum, kendileri için aslolanın İstanbul, İstanbullular ve İstanbul'un geleceği olduğunu dile getirdi.

Yarısı Bizden kampanyasında yeni dönem

Bakan Kurum, konuşmasının devamında Yarısı Bizden kampanyasıyla ilgili yeni dönem başlattıklarını duyurdu.

Kampanya dahilinde 2,5 ayda 1 milyon 225 bin konutu ve bu konutlara ilişkin başvuruları aldıklarını belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi projemizde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeler yapıyoruz. Öncelikle Yarısı Bizden'de yeni başvuru dönemi başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden'de tarih kısıtlaması yok. Yarısı Bizden'de vatandaşımız dönüşmek istiyorsa Bakanlığımıza başvuracak, anlaşacak. Ama bina bazında ama ada bazında bu projeleri yürüteceğiz. Yine çok önemsediğimiz ada bazında yapılacak, vatandaşlarımızın anlaştığı, rıza gördüğü her bir projeyi Bakanlığımız, TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle belediyelerimizle birlikte yapacak ve inşallah alan bazındaki dönüşümlerdeki inşaat sürecini de eğer vatandaşımız talep ediyorsa biz vatandaşımızla birlikte yürüteceğiz. Yine, yeni üretilecek projelerde, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Hiçbir kardeşimizin hak kaybı yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. .Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda, yüklenici firmalarımız için de bir iyileştirme yapıyoruz. İşe başladıkları anda sözleşme bedelinin yüzde 30'unu hemen ödüyoruz. İşi hızlandırıyoruz. İnşallah bu aldığımız kararlarla birlikte hem Yarısı Bizden kampanyamız daha da hızlanacak hem de alan bazlı dönüşümlerle birlikte, belediyelerimizle bu süreci daha da kararlı bir şekilde yürüteceğiz ve inşallah İstanbul'umuzu en kısa sürede depreme hazır hale getireceğiz."

Bağcılar Yenimahalle Ece Sitesi'ne, Güngören Tozkoparan'a, Kartal Orhantepe'ye, Küçükçekmece Güneş Sitesi'ne ve Üsküdar Basko Sitesi'ne, oralardaki kardeşlerine sevgilerini gönderen Kurum, "Yarısı Bizden kampanyasında bu bölgede 4 bin 400 ev ve dükkanın temellerini de Bağcılar'da olduğu gibi en kısa sürede atmaya devam edeceğiz." dedi.

4 noktada yıkım yapıldı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşmaların ardından Fatih Mahallesi Demircan Sitesi Çevresi, Güneşli Mahallesi THY A-C Blokları, Yeni Mahalle As Fatih Sitesi ve Kazım Karabekir Yeni Cem Sitesi'ne canlı bağlantı yapılarak, yıkım gerçekleştirildi.

Bakan Kurum, THY A-C Blokları anahtar teslimlerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle yapacaklarını ifade etti.

Yıkım töreninin ardından dualar edildi, Bağcılar Millet Bahçesi'nin açılış kurdelesi kesildi.

Bakan Kurum, millet bahçesinde son ağacın dikimini gerçekleştirerek, şeref kütüğüne plaka yerleştirdi.