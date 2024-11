Bakan Yardımcısı Yenigün: Çocuk haklarını kabul etmiş ülkeler, acımasız savaş suçlarına sessiz

Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Son zamanlar dünyada yaşanan olaylarda çocuk haklarını kabul etmiş ülkelerin çocuklara karşı işlenen acımasız savaş suçlarına özellikle sessiz kaldığını üzüntüyle izliyoruz. Ukrayna'da olduğu gibi, Gazze'de olduğu gibi" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Samsun'da düzenlenen ve Karadeniz bölgesindeki 18 ilden çocukların yer aldığı '25'inci Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Forumu Buluşması'na katıldı. Bir otelde düzenlenen foruma; Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, protokol üyeleri ve 18 ilden gelen çocuklar katıldı.

'KARARLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ'

Programın açılış konuşmasını yapan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, "Sizlerin desteğiyle çocuklarımızın geleceği için yaptığımız tüm çalışmalar büyük bir fark oluşturmaktadır. Çocuklarımızın haklarını en iyi şekilde koruyabiliyor, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve onları hayata en iyi şekilde hazırlayabiliyoruz. Hep birlikte çocuklarımızın daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek için seslerini duyurabilmeleri adına kararlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

'UNICEF İLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ'

Forumun 7 bölgede yapıldığını ve finalinin de Ankara'da olacağını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün de "2000 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen çocuk forumlarının 25'incisi, 81 ilden gelen çocuklarımızın katılımıyla 7 bölgemizde 'Çeyrek Asır Çocuk Forumu Buluşmaları' şeklinde 'Çocuk İçin Katılım ve Savunuculuk' teması ile gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız, çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerini desteklemek, haklarını savunmak ve uygulanmasını sağlamak, çocuklarımızı her türlü tehlike ve risklerden koruyacak tedbirleri hayata geçirme gayretiyle çalışmalarını yürütüyor. Bu forumları da UNICEF ile birlikte hareket ediyoruz" diye konuştu.

'SİZLERİ BİZLERE BİR EMANET OLARAK GÖRÜYORUZ'

Yenigün, "Medeniyetimiz çocuklarımıza özen göstermeyi, değer vermeyi ve sahip çıkmayı öğreten çok zengin bir mirası, geleneği ve kültürü bizlere bıraktı. Bizler de yaşadığımız yüzyılda siz çocuklarımızın eğitimi, sağlığı, sosyal hayatı, geleceği ve mutluluğu için hayata geçirdiğimiz hizmetlerle bu mirası daha da zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Bakanlık olarak yaptığımız bütün çalışmalarda çocuk haklarını temel ilke olarak kabul ediyor, her çocuğun temel hizmetlere erişmesi, çocukları ilgilendiren tüm konularda çocuklarımızın görüşüne başvurulmasını önemsiyoruz. Sizleri bizlere bir emaneti olarak görüyor, emaneti en güzel şekilde sizlere verebilmek için gece-gündüz çalışmaya gayret ediyoruz. Siz gençlerimizin, yavrularımızın gözlerinin ışıltısı bizlere yol gösteriyor ve yüzünüzün gülmesi bizlere yeni çalışmalar yapmak için de ilham veriyor" dedi.

'ÜLKEMİZİ İLERİYE TAŞIYACAĞINIZDAN ŞÜPHEMİZ YOK'

Yenigün, şöyle devam etti: "Yarının Türkiye'sinde farklı alanlarda sizler görevi devraldığınızda, söz sahibi olduğunuzdaki şimdi de söz sahibisiniz, ülkemizi her alanda daha da ileriye taşıyacağınızdan şüphemiz yok. Hedeflerinize ulaşmanız yolunda her zaman dürüst, merhametli ve adil olmalıyız. Haklarımızla beraber sorumluluklarımızın da olduğunu unutmamalıyız. Bizi biz yapan değerlerimizi, merhameti, alçak gönüllülüğü, nezaketi, saygıyı, dostluğu bütün amaçlar üstünde tutmayı da ihmal etmemeliyiz. Son zamanlar dünyada yaşanan olaylarda çocuk haklarını kabul etmiş ülkelerin çocuklara karşı işlenen acımasız savaş suçlarına özellikle sessiz kaldığını üzüntüyle izliyoruz. Ukrayna'da olduğu gibi, Gazze'de olduğu gibi. Bu acı olaylar bizleri yıldırmayacak, aksine çocukların yaşama, korunma, eğitim, sağlık gibi temel haklarını sormak ve dünyanın neresinde olursa olsun bütün çocukların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde büyümelerini sağlamak için bizler daha büyük şevkle çalışacağız. İnşallah dünyamız sizlerin yaşama sevinci, neşesi, umudu ve masumiyetiyle güzelleşiyor. Daha vicdanlı, merhametli ve sevecen hale geliyor. İnşallah bunun da devamı her zaman olsun istiyoruz."

'ÇOCUKLARIMIZIN HAK ETTİĞİ DÜNYA BU DEĞİL'

Samsun Valisi Osman Tavlı ise "Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabulüne istinaden her yıl 20 Kasım'da çocuklarımızla beraber kutladığımız Dünya Çocuk Hakları Günü, çocuklarımızın hakları konusunda hem farkındalığı artırmak hem de onların haklarını savunmak adına önemli bir gün. Elbette bizim medeniyetimiz ve kültürümüz tarihin her döneminde çocuklarımıza ve çocuk haklarına değer vermiştir. Ancak barış, huzur ve güven içinde yaşaması gereken çocuklarımızın maalesef savaşlara ve ölümlere tanık olduğu öyle bir dönemdeyiz ki. Bu nedenle önemli günün tüm insanlık tarafından da en iyi şekilde anlaşılmasına belki de hiç olmadığı kadar çok ihtiyacımız var. Çünkü çocuklarımızın hak ettiği dünya bu değil. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da yıllardır tüm dünyaya çağrısını yaptığı gibi 'Daha adil bir dünya mümkün.' Bu hem çocuklarımız için hem de tüm insanlık için mümkün" dedi. Konuşmaların ardından Samsun Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi Temsilcisi Aysima Uzun tarafından yönetilen programda, Karadeniz bölgesindeki 18 ilden gelen çocuklar, kentlerinde gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı.