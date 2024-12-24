Bakan Yumaklı: Taslak su kanunu, TBMM\'ye sunulacak(HABER EKLENDİ)

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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3'üncü Ulusal Su Kurulu Toplantısı'nda, taslak su kanunu ve taslak taşkın kanununa esas oluşturacak teknik çalışmaların nihai hale getirilerek, talebin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) arz edilmesi yönünde karar alındığını belirtti.

Bakan İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 3'üncü Ulusal Su Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Yumaklı, küresel iklim değişikliğinin en çok su kaynaklarını tehdit ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi temiz su kaynaklarına erişim, günümüzde bir beka meselesi haline geldi. Biz de ülke olarak bu anlayışla, geniş bir yelpazede, kritik adımlar atıyoruz. Büyüyen ekonomimiz ve artan üretimimizle tarımda, sanayide, enerjide, turizmde ve daha birçok sektörde suya olan ihtiyacımız da artıyor. Yaptığımız çalışmalarda öncelikli olarak su kaynaklarımızı göz önünde bulunduruyoruz. Suyu merkeze alan bir tarımsal üretim planlaması, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, yapay zeka destekli sulama otomasyonları, kuraklık tahmini ve erken uyarı sistemi, taşkın tehlike ve risk haritaları, taşkın tahmin ve erken uyarı sistemleri gibi çalışmalarımız bunlara birer örnektir. Bir yandan da su verimliliği seferberliğimizi, dünyanın örnek aldığı bir sorumluluk hareketine dönüştürme gayretimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'KURAKLIKLA MÜCADELEDE ACİL ÖNLEM PLANI HAZIRLANACAK'

Bakan Yumaklı, toplantıda alınan kararları da açıklayarak, "Taslak su kanununa esas oluşturacak teknik çalışmaların nihai hale getirilerek talebin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne arz edilmesi. Taslak taşkın kanununa esas teşkil edecek teknik çalışmaların tamamlanarak talebin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne arz edilmesi. Havza su kurullarında öne çıkan hususların fiili durumlarının ve planlamalarının takip edilmesi ve bir sonraki toplantıda 'Ulusal Su Kurulu'na bilgi verilmesi. Fırat- Dicle Havzası'nın iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkilerinin tespit edilmesi ve kuraklıkla mücadelede acil önlem planının hazırlanması. Afyonkarahisar ilinde yapılan yağmur suyu hasadı, kurakçıl peyzaj uygulamaları ve farkındalık oluşturulması gibi su verimliliği çalışmalarına dair iyi uygulamaların, valilikler koordinasyonunda illerde örnek uygulama olarak başlatılması. Diyarbakır ilinde başlatılan 'Su Gönüllüsü Gençler Sahada' girişimi çalışmalarının Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ülkemizdeki tüm okullarda yaygınlaştırılması" dedi.

'8 GÖLÜMÜZ İÇİN KORUMA EYLEM PLANI HAZIRLANACAK'

Ayrıca, kuraklık riski altında olan göllere ilişkin eylem planlarının hazırlanması ve uygulamaya geçmiş ya da geçecek olan eylem planlarının bir sonraki kurula sunulması yönünde karar alındığını kaydeden Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Bu karar ile hedefimiz Eğirdir, Akşehir- Eber, Manyas, İznik, Burdur, Bafa, Beyşehir ve Tuz Gölü olmak üzere 8 gölümüz için, belli bir takvim çerçevesinde, ayrı ayrı koruma eylem planı hazırlanmasıdır. Su stresi altında olan bir ülke olarak böyle bir kararın kuruldan çıkmış olmasını, ülkemiz için çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Bakanlıklar, üniversiteler, yerel yönetimler başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yeşil sahalarda, refüjlerde, peyzaj alanlarında, park ve bahçelerde kurakçıl peyzaj uygulamaları, gece sulaması ve arıtılmış atık suların yeniden kullanılmasını içeren 'Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehber Dokümanı'nın uygulanması ve bu kararın Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulması. Bu kararımızın, halihazırda yaygın olarak kullanılan ve çok su tüketen peyzaj uygulamaları yerine az su tüketen kurakçıl peyzajlara geçilmesi, böylece yüzde 80'e varan oranlarda su tasarrufu sağlanması yönünde kritik bir adım olacağına inanıyoruz. Ulusal su planı taslağının nihai hale getirilmesi ve bir sonraki toplantıda onaylanmak üzere kurula sunulması. Büyük Menderes, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz Sektörel Su Tahsis Planlarının onaylanması."

'SU YÖNETİMİ STRATEJİLERİMİZİ SÜREKLİ OLARAK İYİLEŞTİRECEĞİZ'

Su konusunun küresel gündemin hiçbir döneminde, son birkaç yılda olduğu kadar yüksek düzeyde ve acil olmadığına dikkat çeken Bakan Yumaklı, "En üst siyasi açıklamalar da dahil olmak üzere çok sayıda etkinlik, inisiyatif, açıklama ve çağrı, su yönetimini ele almaktadır. Ülkemizde Ulusal Su Kurulu ile su yönetimine yön verecek bir yapının tesisi sağlanmıştır. Ancak, su ile ilgili müştereklerin ortak kurallar veya ortaklaşa kabul edilen kararlar doğrultusunda adil, akılcı ve etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması zaruridir. Bu sebeple, kurul marifetiyle, su yönetimi stratejilerimizi sürekli olarak iyileştireceğiz ve geliştireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.