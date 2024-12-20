Bakan Yumaklı: Üretime konsantre olduk, arttırmak için çabalıyoruz

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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sektör temsilcileriyle bir araya geldiği Muş'ta üretimi artırmaya konsantre olduklarını söyledi. Tarım için ilave destekler planladıklarını belirten Bakan Yumaklı, "Desteğinden kredisine, hibe programlarından diğerlerine kadar tamamen üretime konsantre olduk. Üretimi arttırmak için çabalıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ile çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Havalimanında Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, kurum amirleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile partiler tarafından karşılanan Bakan Yumaklı, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Vali Çakır'dan kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi alan Bakan Yumaklı, cuma namazını Ulu Cami'de kıldı. Ardından çevredeki iş yerlerini gezip esnafla sohbet eden Bakan Yumaklı, AK Parti il Başkanlığı'nda da partililerle bir araya geldi. 'Muş Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katılan Bakan Yumaklı, konuşmasında, 'Tarım sahada' diyerek üreticilerin yanında olduklarını belirterek, "Üreticilerimiz neredeyse orada, 2023 yılından itibaren gerçekleştirmiş olduğumuz ve çok önemli yapısal dönüşümlerin, Türkiye'nin gıda arz güvenliğini teminat altına alacak uygulamalarımızı anlatmak üzere, arkadaşlarımızın da sahada olmasını istedik. Bugün de arkadaşlarımız Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına sahadalar. Anlatmak istediğimiz, beraberce yapacağımızı söylediğimiz ve bütün yasal düzenlemeleri gerçekleştirdiğimiz 1 Eylül'den itibaren bitkisel üretim planlamasını, 1 Ocak'tan itibaren yani 2024'ün başından itibaren de hayvansal üretime, su ürünlerinin üretim planlamasına başladık. Bu, Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası. Suyu merkeze alarak yapılan üretim planlaması artık hangi ürünün nerede nasıl üretileceğine ve ne kadar üretileceğine hep birlikte, yani o ildeki veya o ilçedeki üreticiler, ziraat, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler, bakanlık teşkilatımız hep birlikte karar verdik ve bunu da uygulamaya aldık. Çok mutluyum" diye konuştu.

'ÜRETİM PLANLAMASIYLA İSTİŞARE ETTİK'

Muş'un, Türkiye'nin en güzel ve en verimli ovalarından birine sahip olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada hangi ürünün nasıl ve ne kadar üretileceğine, üretilmesi gerektiğine dair oluşmuş bir üretim kültürü var. Ancak biz bunu üretim planlaması kapsamında tekrar istişare ettik. İnşallah dönem içerisinde de bu çabalarımızın meyvelerini almış olacağız. Stratejik ürünler ilk etapta planlama kapsamına alındı. Hububat, baklagil, yağlı tohumlar ve yem bitkileri. Burada hep şöyle söyledik. Bunun en önemli tamamlayıcı unsuru olan destekleme mekanizmasını da bu süreç içerisinde değiştirdik. Dedik ki, 'Biz temel destek vereceğiz, bitkisel üretim için, planlama desteği vereceğiz ve ürün geliştirme desteği vereceğiz. Temel destekte hangi ürünün bu stratejik ürünlerden üretiyorsanız bunun mazotun yüzde 50'si, gübrenin yüzde 25'ini vereceğiz. Planlamaya dahil olanlara bir bu kadar daha vereceğiz'. Su kısıtı olan yerler varsa yine tamamlayıcı destekler olacak. Velhasıl şunu istiyoruz. Üretimimizin artması gerekiyor ve bu artmış olan üretimin, artacak olan üretimin verimli bir şekilde yapılması gerekiyor. Yani 1 dekarda 300 kilo alınanı biz yeterli görmüyoruz. Buğday için konuşuyoruz. Mesela Muş'un ortalaması bu şekilde. Ama istiyoruz ki bütün ekilen alanlardan alınan ürün miktarı yine buğday örneğiyle; 700-800 kilogramlardan aşağı olmasın. Elbette bunun için bizler de hem desteklerimizi, hem de yatırımlarımızı buna göre yönlendirmiş vaziyetteyiz. 3 yıllığına açıkladık. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz 3 yıl öncesinden ilk defa hangi ürünü ektiğinde hangi destekleri alacağını biliyor olacak ve kadın girişimcilere, genç kardeşlerimize ilave destekler, tarımsal kredilerden ilave onlara pozitif ayrımcılık yaptık. Gezginci arıcılarla alakalı ki Muş için, bu bölge için de son derece önemli."

Bakan Yumaklı, ilave destekler planladıklarını anlatarak, "Burada özellikle birinci derecede eğer bir birlik, kooperatif üyesiyseniz ve sizin o birliğiniz ve kooperatifiniz bizim kriterlerimize uygun puanlamanın üzerinde bir puan almışsa o birliğe ve kooperatife üye olanlara da yine ilave destekler planladık. Bütün isteğimiz, desteğinden kredisine, hibe programlarından diğerlerine kadar tamamen üretime konsantre olduk. Üretimi arttırmak için çabalıyoruz. Bu konuda da sizlerin desteğiyle gerçekleştirmiş olacağız. Hayvansal açıdan da bakarsak bu verimli toprakların üreticileri aynı zamanda süt ve besi bölgesi olmayı da hak etti elbette ve bu 19 ilimize Muş da dahil oldu. Çiğ süt desteklerinde bu temel desteğin üzerine yüzde 40 ilave destek olacağını da belirtmek istiyorum ve özellikle bu bölgede doğan her bir buzağı için temel desteğin yüzde 50'si kadar ilave destek vereceğimizi söylemek istiyorum. Yine kendi besilik materyalini üreten işletmelere de uygun fiyatlı, yani uygun şartlarda damızlık ve besilik hayvan vereceğiz" diye konuştu.

331 MİLYON LİRA ÜRETİCİLERİN HESAPLARINDA

Üreticiye destek miktarını 135 milyara çıkardıklarını belirten Bakan Yumaklı, "Üreticilerimizin her zaman yanı başında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Destekleri, çiftçilerimizin, üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bugünün destek ödemelerini de Muş'tan aktarmış olalım bütün üreticilerimize. Başta kırsal kalkınma destekleri, yatırımları desteği olmak üzere 331 milyon lirayı bugün itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bu ödemeyle beraber sene başından bugüne kadar çiftçilerimize, üreticilerimize yatırmış olduğumuz destek tutarı 78 milyar lirayı buldu. Üreten üreticilerimizin analarının ak sütü gibi helaldir. Daha fazla üretmek sizden, sizlerin yanında destek olmak da bizden. Gelecek yıl için biliyorsunuz bu direkt destekler miktarını 135 milyar liraya çıkardık. Hep beraber üreteceğiz. Bu memleketin 'Türkiye Yüzyılı'nda tarımsal üretim anlamında üzerine bir taş da, bir tuğla da hep birlikte koymuş olacağız" dedi.

Muş'a yaptıkları yatırımları da anlatan Bakan Yumaklı, "Son 22 yıldaki yatırımların hepsini topladığınızda hakikaten saatlerce sürecek başlıkları buradan konuşabiliriz. Yaklaşık 32 milyar liralık bir yatırımdan bahsediyorum. Sadece bizim bakanlığımızla alakalıdır. Yine bu süreçte buradaki üretim artışlarını da ifade etmek lazım. Çünkü bu başarı sizin. Tarla bitkilerinde yüzde 341 bir artış var, meyvede yüzde 237'lik artış var, sebzede yüzde 555'lik artış var. Bu potansiyeli gösterir. Yine süt üretiminde yüzde 46'lık artış var, bal üretiminde de yüzde 53'lük artış var. 20 senede gelinen bu artışlar, dediğim gibi biz bunu yeterli görmüyoruz. Elbette ki çok büyük bir başarıdır. Ancak nereye gidebileceğimizin de potansiyelini göstermesi açısından son derece önemli. Yine Muş, şeker pancarı açısından önemli bir merkez. Burada da inşallah 2025 yılından itibaren Türk Şeker'in üretmiş olduğu yerli milli 2 tane tohum var. Türk Şeker 2023 ve 2053. Bunların da denemeleri bitti. İnşallah bunlar da buradaki üreticilerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Birçok yatırım var ama bunların arasından özellikle Muş için önemli olan içme suyu konusunu 80 kilometrelik uzunluğundaki isale hattıyla, Arıncık regülatöründen vatandaşlarımıza ulaştırdık ve Muş'un 2045 yılına kadar su problemini bu manada çözmüş olduk. Yine bu projeye 25 kilometre isale hattını da dahil ediyoruz, üniversitenin ve 2025 yılının Nisan ayı itibarıyla bunun projesi de tamamlanmış olacak" diyerek, yapılacak daha pek çok çalışma olduğuna değindi.