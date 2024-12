Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nden Havran İlçesinde İki Önemli Yatırım

Güncel

(BALIKESİR) - Körfez bölgesi için önemli bir bağlantı noktası olan Balıkesir'in Havran ilçesinde yeni ve modern bir otobüs terminali ile On On Kafe hizmete açıldı. Ayda 25 binin üzerinde yolcunun ziyaret etmesi beklenen Havran Otobüs Terminali'nin açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bu terminal ulaşım altyapımıza değer katacak, ulaşım alanında konforlu ortamlar yaratmak için çalışmalarımız sürecek" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Havran'da iki önemli yatırım gerçekleştirildi. Aylık 25 binin üzerinde yolcu kapasitesine sahip Havran'da önemli bir ihtiyaç olan otobüs terminali hizmete sunuldu. 2 bin 375 metrekare alana sahip terminalin yanı sıra vatandaşların buluşma noktası olan On On Kafe de düzenlenen törenle açıldı.

Terminalin açılış programına Başkan Akın'ın yanı sıra Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, genel müdürler, meclis üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçenin önemli bir ihtiyacı olan Havran Otobüs Terminali'nin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

"Ulaşımı güçlendirmek zorundayız"

Çanakkale Deniz Savaşları'nın kahramanları Seyit Onbaşı ve Ömer Çavuş'u anarak konuşmasına başlayan Başkan Akın da "Balıkesir'imizin ve Havran'ımızın ulaşım altyapısına değer katacak bir açılış için hep birlikteyiz. Balıkesir'imiz için de çok önemli bir konu. Burası baktığınız zaman ihtiyaç olan da bir konu ben de bu vesileyle emeği geçen herkese saygılarımı, sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hem önceki yönetime hem de sonra devam ettiren çok değerli arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ulaşım alanında konforlu ortamlar yaratmak istediklerini söyleyen Akın, özellikle yazın artan trafik sorununu çözmek için de çalışmalar hazırladıklarını dile getirdi. Akın sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Sadece kırsal mahallelerimiz değil, ilçe merkezlerimizde dahi maalesef büyük sıkıntılar var. Tabiri caizse delik deşik kevgire dönmüş yollar olduğuna şahit olduk, onun için arkadaşlarıma talimatı verdim ve Balıkesir'in 20 ilçesinde yapılmayan yol kalmayacak' diye bu süreç içerisinde bizler bunu kendimize görev edindik ve bununla ilgili de dünyanın yapay zeka dijital dönüşümü konuştuğu bir devirde yani yol yapımı eksiklerini konuşmak bile bizim eksikliğimiz bunları da tamamlayacağız."

Havran Otobüs Terminali'nin önemli bir hizmet olduğunu belirten Akın, şunları söyledi:

"Devlette devamlılık esastır"

"Devlet kurumlarında biliyorsunuz devamlılık esastır. Bugün buraya açtığımız Havran Otobüs Terminali de Havran'ımız için önemli bir hizmettir. Tüm iktidarların ortak paydası da vatandaşa hizmet etmektir. Dolayısıyla bizden önce yapılan doğru çalışmaları benimsiyor, üzerlerine yenilerini ekleyerek yolumuza devam ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Havran Otobüs Terminali ulaşım hizmetlerine de katkı sağlayacak önemli bir adım. Havran, körfez bölgemizi merkeze bağlayan önemli bir nokta. Sadece BTT'nin 2024'te buradaki yıllık ortalama yolcu sayısı 277 bin 267 kişi. Bunu aya vurduğumuzda 25 bin 206, güne vurduğumuzda 840 ile ifade ediliyor. Bu talebe binaen otobüs terminalimizin de bu bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşünüyoruz. Göğsümüzde Türk Bayrağı, içimizde Allah korkusu ile hiçbir kul hakkı yemeden, yedirtmeden gece gündüz çalışıyoruz. Bu mücadelede particilik yok. Bu mücadelede vatan aşkı var, millet sevdası var. Bizler vatanımıza, toprağımıza, bayrağımıza sadık, aşık ve onlara ait olmuş insanlarız. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini taşıyan insanlarız."

Havran'a On On Kafe

Balıkesir'de gençlerin ve vatandaşların buluşma noktası olan On On Kafe, Havran'da yeni şubesini hizmete açtı. En kaliteli ve lezzetli ürünleri kahve tutkunlarına sunan On On Kafe'nin açılışında konuşan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, "Burası Havran'ın kalbi. Bizim denizimiz, sahilimiz yok ama vatandaşlarımızın çok güzel zaman geçirdiği bir parkı var. Biz Havran olarak On On Kafe'yi Havran'da görmeyi çok istemiştik. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

On On Kafe'nin tüm Havranlılara hayırlı uğurlu olmasını dileyen Ahmet Akın ise şunları dile getirdi:

"Seyit Onbaşı'nın memleketinde, Seyit Onbaşı'nın torunlarıyla bir aradayız. Son 7 ayda 7 şubemizi hayata geçirdik. 20 dönümlük alanda çok güzel bit atmosferdeyiz. Şimdi burayı hem tatlandırmak hem de lezzetlendirmek, sosyal hayata destek olmak için On On Kafe'mizi Havranlı hemşehrilerimizle buluşturduk. 20 ilçemizde sosyal alanlara ihtiyaç var. Halkımız için güzel ortamları oluşturmak için uğraşıyoruz. Ekonomik sıkıntılar ortada bu ekonomik sıkıntılarda halkımıza bir nebze olsun destek olmak, onların yanında olmak istiyoruz. Balıkesir, Türkiye'nin değil dünyanın en güzel kentidir. Körfeziyle, merkeziyle, Güney Marmara'sı ile baktığınız zaman bütün güzellikler bizde. Kuvayi Milliye anlayışı, o azim ve kararlılık bizde. Biz bu azim ve kararlılığı, bu anlayışı bize emanet edilen Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz."

Konuşmaların ardından Başkan Akın ve protokol üyeleri kurdele kesimini çocuklarla birlikte yaptı.

CHP Havran İlçe Başkanlığı binası açıldı

Başkan Akın, CHP Havran İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine de katıldı. Açılışa Başkan Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP Havran İlçe Başkanı Bedri Şahin, partililer ve davetliler katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen açılışta konuşan Akın, "Baba ocağımıza herkesi bekliyoruz. Sizlerle daha güçlü olacağız" dedi.