Balıkesir'de F-16 Uçağının Düşmesi... Msb: Pilotumuzun Uçağı Terk Etmek İçin Fırlatma Sistemini Son Anda Çalıştırdığı Tespit Edildi

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Balıkesir'de F-16'nın kaza kırıma uğraması sonucu bir pilotun şehit olduğu kazaya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "25 Şubat'ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Kahraman pilotumuzun uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir" denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Aktürk, Balıkesir'de konuşlu 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan bir F-16 savaş uçağının dün kaza kırıma uğradığını belirterek, "Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz" dedi.

"5 PKK'lı terörist daha teslim oldu"

Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Aktürk, "Geçtiğimiz hafta içerisinde, 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Bu vesileyle Suriye'nin kuzeyinde icra ettiğimiz Bahar Kalkanı Harekatı'nın 6'ncı yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

"108 şahıs yakalandı"

Aktürk, son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 108 şahsın yakalandığını ve 551 şahsın hududu geçemeden engellendiğini söyledi. Aktürk, "Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 74, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 10 bin 265 olmuştur" ifadelerini kullandı.

26 Şubat 1992'de Hocalı'daki katliamın 34'üncü yıl dönümünde katledilenleri anan Aktürk, Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

"İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri genişletme çabaları barışın tesisine zarar veriyor"

Aktürk, Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gazze'de, Barış Kurulu'nun faaliyete geçmiş olmasına rağmen İsrail'in ateşkes ihlalleri sürmekte, insani kriz devam etmektedir. Gazze'nin yeniden inşası ile insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca, İsrail'in ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları hilafına Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri genişletme çabaları, barış ve istikrarın tesisine zarar vermektedir. Tüm aktörleri, yapıcı bir dil kullanmaya ve sağduyulu hareket ederek iki devletli çözüm hedefine bağlı kalmaya davet ediyoruz."

"Steadfast Dart 2026'ya katılan kara unsurları, bugün itibarıyla ülkemize geri intikal edecek"

NATO'nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'nın tamamlandığını dile getiren Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yaklaşık 2 bin personel ile iştirak ettiği tatbikatta; stratejik intikal, süratli kuvvet konuşlandırma ve sürdürülebilir lojistik idame kabiliyetini yüksek hazırlık seviyesiyle icra ederek ittifakın kolektif savunma yapısına etkin katkı sağlamıştır. Tatbikat süresince kara ve deniz unsurlarımız müşterek harekat anlayışıyla görev yapmış; hava savunma, topçu atışları, amfibi ve deniz harekatı ile komuta-kontrol faaliyetleri başarıyla icra edilmiştir. TCG Anadolu'dan kalkan Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracımızın gerçekleştirdiği başarılı atış faaliyeti başta olmak üzere, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin sahadaki etkin kullanımı, teknolojik yetkinliğimizin ve operasyonel kabiliyetimizin ulaştığı seviyeyi NATO ortamında bir kez daha ortaya koymuştur. Tatbikata katılan kara unsurlarımız, bugün itibarıyla hava ve deniz yoluyla ülkemize geri intikal etmektedir."

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz ise, 5-20 Mart tarihleri arasında Norveç'te temel deniz harekatı eğitimlerine yönelik icra edilecek Dynamic Mariner/Joint Warrior/Cold Response-2026 Tatbikatı'na; TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, 1 Amfibi Deniz Piyade Taburu, SAT/SAS timlerimiz, 3 adet Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, helikopterler ve çıkarma araçları ile iştirak edecektir. Tatbikat kapsamında 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Rotterdam/Hollanda'ya liman ziyareti yapan Görev Kuvvetimiz, 3-8 Mart tarihleri arasında Southtampton/İngiltere'ye liman ziyareti gerçekleştirecektir.

23 Şubat-6 Mart tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen Dynamic Manta Denizaltı Savunma Tatbikatı'na TCG I. İnönü denizaltımız ve bir deniz karakol uçağımız ile katılım sağlanmaktadır."

Aktürk ayrıca, Yunanistan Suda'da 3-13 Mart tarihlerinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edileceği Ariadne-2026 Davet Tatbikatı'na, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de görevli TCG Anamur gemisinin katılacağını bildirdi.

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 23-25 Şubat tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen savunma ve güvenlik fuarı "Enforce Tac 2026"ya katıldığını söyleyen Aktürk, "Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Sonitus şirketi iş birliğinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi, Açık Deniz Karakol Gemimizde icra edilen helikopter harekatında başarıyla test edilmiş, sistemin kalifikasyon süreci tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı. Aktürk ayrıca, OYAK'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

"MSÜ'ye 340 bin 513'ü kadın olmak üzere 645 bin 402 başvuru yapıldı"

Personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, 25 Şubat'ta başlayan "Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere 2026 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini" başvurularının 9 Mart'a kadar yapılabileceğini belirtti. Aktürk, "Milli Savunma Üniversitesi'ne askeri öğrenci temini kapsamında; 340 bin 513'ü kadın olmak üzere 645 bin 402 başvurunun yapıldığı aday belirleme sınavı 1 Mart'ta gerçekleştirilecektir. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl yapılacak sınava da müracaat eden kadın aday sayısının erkek aday sayısından fazla olmasından memnuniyet duyuyor, öğrenci adaylarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyor, sınava girecek gençlerimize başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Savaş uçağımızın biri ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesildi"

Balıkesir'de görev uçuşu sırasında bir F16 savaş uçağının kaza kırıma uğramasıyla ilgili MSB'den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Hava sahamızın kontrolü ve güvenliği; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle büyük bir fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Radarlarımızda tanımlanan veya tanımlanamayan hava izlerinin teşhis ve takibine yönelik uçaklarımızla alarm reaksiyon görevleri icra edilmektedir."

25 Şubat'ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Kahraman pilotumuzun uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur.

Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalarımız dışında iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

"'ABD saldırısı durumunda Türkiye'nin İran topraklarına girmeyi planladığı' iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

Bakanlık, İran'daki son gelişmeler ve İran sınırında alınan tedbirlere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye olarak bölgemizdeki tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ve kalıcı istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalarımız devam etmektedir. Öte yandan, doğabilecek risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemler alınmaktadır. Bazı basın ve sosyal medya yayınlarında yer alan 'ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarına girmeyi planladığı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

"ABD'nin faaliyetleri yakından takip ediliyor"

Açıklamada, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekmesiyle ilgili olarak, "Suriye'nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonuna 90'ıncı üye olarak katılması ve hükümetin ülkede otoritesini her geçen gün daha da artırmasının; ABD'nin Suriye'de bulunan askeri varlığını yeniden gözden geçirmesinde etkili olduğu değerlendirilmektedir. ABD'nin Suriye ve Irak'ta ki faaliyetleri bölgedeki tüm gelişmeler gibi devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

"S-400'lerin Somali'de kullanılması yönünde bir planlama bulunmuyor"

MSB, Rus yapımı S-400'lerin Somali'ye gönderileceği iddialarına ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

"Somali ile ülkemiz arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde; Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilatlanmasına ve terörle mücadelesine destek sağlamak, Somali'nin ekonomik kaynaklarının güvenliğini ve ülkemizin milli çıkarlarını korumak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetler kararlılıkla sürdürülmektedir."

Daha önce açıkladığımız üzere, S-400 hava savunma sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat ihtiyaçları doğrultusunda alınmış olup göreve hazır durumdadır. S-400 hava savunma sistemlerinin Somali'de kullanılması yönünde herhangi bir planlama bulunmamaktadır. S-400'lerle ilgili bazı basın yayın organları ile sosyal medyada dönem dönem spekülasyonlar yapılmaktadır. Bu konuda açıklamalarımız dışındaki iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir."