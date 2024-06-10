Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

Balıkesir merkezli 16 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda 37 zanlıdan 15'i tutuklandı. İnternet siteleri ve sosyal medya üzerinden sahte hesaplar açarak vatandaşları dolandıran 42 şüpheli tespit edildi. Operasyonlar sonucunda 37 zanlı yakalandı ve yapılan aramalarda çeşitli suç delilleri ele geçirildi. 15 zanlı tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 5 şüpheli ise hala aranıyor.

10.06.2024 11:29
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Balıkesir merkezli 16 ilde yürütülen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 37 zanlıdan 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte hesaplar açarak ürün satış ilanı oluşturan ve vatandaşları dolandıran 42 şüpheli tespit edildi.

Ekipler, zanlıların yakalanmasına yönelik 15 ilde 85 ekip 190 personelle eş zamanlı operasyon başlattı.

Balıkesir ile Adana, Antalya, Amasya, Batman, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon, Van'da yürütülen operasyonlarda 42 zanlıdan 37'si yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 45 telefon, 38 sim kart, 8 hafıza kartı, 24 banka kartı, 6 bilgisayar, 15 bin 940 lira ele geçirildi.

Bir evdeki operasyonda arama yapan ekipler, su ısıtıcısının içine atılmış cep telefonu geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 22'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 5 şüpheliyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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