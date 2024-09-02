Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in iç ve batı kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

02.09.2024 14:17
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Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinde Bolu, Karabük ve Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri ve Çankırı'nın batısında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Antalya'nın iç kesimleri ve doğusu ile Isparta ve Burdur çevrelerinde de yağış, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Bugün öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Manisa, Denizli, Balıkesir'in güneydoğusu, Kütahya, Uşak ve Bursa'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

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