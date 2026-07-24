Beklenen gün geldi: Özgür Özel, istifasını duyurup partiyi bugün kuracak

CHP’de başlayan ayrılık rüzgarı Türk siyasetinde dengeleri tamamen değiştiriyor. Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü olan bugün kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vermeye hazırlanan Özgür Özel liderliğindeki yeni oluşum, 91 milletvekilinin katılımıyla Meclis'in yeni ana muhalefet partisi olmaya hazırlanıyor.

YENİ PARTİYE KATILAN VEKİL SAYISI 91

CHP Grubunda dün hareketli saatler yaşandı. Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından, yeni partinin kurucular kurulunda yer alacak milletvekilleri evrak imzalama sürecini tamamladı. Aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu milletvekilleri, gelen mesajın ardından akşam saatlerinde e-Devlet üzerinden CHP’den istifalarını verdi. Ayrıca TBMM Başkanlığı’na sunulmak üzere ıslak imzalı istifa dilekçeleri de toplandı. Kulislere yansıyan bilgilere göre, CHP'den ayrılarak yeni partiye katılan milletvekili sayısı 91’e ulaştı.

LOZAN'IN YIL DÖNÜMÜNDE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BAŞVURU

Özgür Özel'in sabah saatlerinde yayımlayacağı videolu paylaşımla CHP’den istifasını duyurması beklenirken, yeni partinin kuruluş dilekçesi öğleden önce İçişleri Bakanlığı’na teslim edilecek. Özel’in günlük programında "CHP Lideri" unvanı yerine "Özgür Özel’in 24 Temmuz 2026 Ankara Programı" ifadesinin kullanılması dikkat çekerken, kulislerde "CHP defterinin tamamen kapatıldığı" vurgulanıyor. Cuma namazını Hacı Bayram Veli Camii’nde kılacak olan Özel, saat 14.00’te Anadolu Kulübü’nde milletvekilleriyle bir araya gelerek Genel Başkan, PM, MYK ve Meclis yönetimi seçimlerini gerçekleştirecek.

CHP ANA MUHALEFET KONUMUNU KAYBEDİYOR

Meclis'te 135 sandalyesi bulunan CHP, 91 milletvekilinin ayrılmasıyla 44 sandalyeye gerileyecek. Bu tabloyla birlikte:

CHP, TBMM'deki "Ana Muhalefet Partisi" konumunu kaybedecek.

Özgür Özel’in liderliğindeki yeni parti, milletvekili sayısı bazında Meclis’in yeni ana muhalefet gücü haline gelecek.

TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki oturma düzeni sil baştan değişecek ve Meclis'teki grup sayısı 7’ye yükselecek.

PARTİNİN ADI NE OLACAK? GENEL MERKEZ BİNASI HAZIR

Yeni partinin isminin ilk etapta "Yeni Parti" olması beklenirken, masada içinde "değişim" ve "özgürlük" kelimelerinin yer aldığı iki farklı seçeneğin de yedekte tutulduğu öğrenildi. Partinin genel merkez binası ise Ankara'da siyasetin kalbi sayılan Mustafa Kemal Mahallesi’nde tutuldu. Binanın tadilat çalışmalarının 2-3 hafta içinde tamamlanması hedefleniyor.

İLK KURULTAY SONBAHARDA: SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Yeni partinin yol haritasına göre; Eylül veya Ekim ayında büyük kurultay toplanarak partinin asıl vitrini belirlenecek. Dilekçenin verilmesinin hemen ardından Özgür Özel yurt gezilerine başlayacak ve hızla tamamlanacak il örgütlenmelerinin açılışlarını bizzat gerçekleştirecek.