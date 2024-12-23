Belgrad Ormanı\'ndaki İBB tabelaları kaldırıldı; DKMP tabelaları asıldı

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen Belgrad Ormanı'nda, bugün işletme sözleşmesinin süresinin dolması dolayısıyla İBB'ye ait tabelalar sökülerek Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tabelaları asıldı. İBB, konuyla alakalı yargı sürecinin devam ettiğini, Tarım ve Orman Bakanlığı ise Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapılarının bugünden itibaren Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından işletileceğini açıkladı.

İBB, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçeleri sınırlarındaki yaklaşık 5 bin 300 hektar boyutundaki alana sahip olan Belgrad Ormanı'nı 14 Haziran 2013 tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ile İBB Emlak Müdürlüğü arasındaki 5+5 yıllık kira sözleşmesi ile işletiyordu. Sözleşmede belirlenen işletme süresinin dolmasının ardından İBB, sürenin uzatılarak Belgrad Ormanı'nın 49 yıllığına tekrar kiralanmasını talep etti. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı bu talebi kabul etmeyerek alanın boşaltılmasını istedi. İBB, konuyu mahkemeye taşıyarak yürütmenin durdurulması yönünde dava açtı. Mahkemenin bu talebi reddetmesi üzerine bugün Belgrad Ormanı'ndaki İBB'ye ait tabelalar ve yazılar sökülerek, yerine DKMP Genel Müdürlüğü'ne ait yazılar asıldı.

Konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Belgrad Ormanındaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapılarının işletmeciliği 14.06.2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) verilmiştir. İşletme süresi 13.10.2023 tarihinde dolmuştur. İdaremizin tahliye talebine karşılık, İBB tarafından açılan dava 12.12.2024 tarihinde lehimize sonuçlanmıştır. İBB'nin ilgili alanlardan tahliyesine ve işletmeyi tarafımıza teslim etmesine dair talep idaremizin 16.12.2024 tarihli yazısı ile Sarıyer Kaymakamlığı'na bildirilmiş, Kaymakamlık tarafından da İBB'ye 19.12.2024 tarihli yazıyla, 23.12.2024 (bugün) tarihine kadar tahliye İşlemlerini gerçekleştirmeleri için süre verilmiştir. Dolayısıyla, bazı haberlerde geçen '20.12.2024 günü mesai saatinin bitimine 1 saat kala İBB'ye bildirildiği' şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapıları bugünden itibaren DKMP tarafından işletilecektir. İhtiyaç duyulan temizlik ve güvenlik hizmetleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Söz konusu durumun, Belgrad Ormanı'nın Milli Park olarak ilan edilmesi süreciyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Belgrad Ormanı'na ziyaretçi girişi açık olup ziyaretçi girişinin engellendiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. " denildi.

Konuyla ilgili İBB'den de yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Belgrad Ormanı'nın işletme yetkisi yıllar sonra İBB'den alındı. İBB'nin sözleşme dolmadan yaptığı 49 yıllık kiralama talebi reddedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ile İBB Emlak Dairesi Başkanlığı arasında düzenlenen 127 maddelik kira sözleşmesinden kaynaklı hükümler eksiksiz yerine getirilmesine rağmen sözleşme uzatılmadı. Yargı yolu henüz açık olmasına rağmen Sarıyer Kaymakamlığı sabah 06.00'da 200 kişilik kolluk kuvvetini Belgrad Ormanı'na yönlendirdi. Bir kamu kurumu olan İBB'nin tabelaları, uzun yıllardır hizmet verdiği Belgrad Ormanı'ndan polis nezaretinde sökülmeye başlandı ve tahliye süreci tamamlandı. Yargı yolu açıkken uygulamaya konulan tahliye kararıyla ilgili süreç 10. İdare Mahkemesi'nde devam ediyor. İBB, ormanın, yeşilin ve doğanın korunması; Belgrad'ın şehirle olan bağının sürmesi ve betonlaşmaması için mücadelesini sürdürecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, İBB'nin talebine özetle; tabiat parkları ile giriş kapılarının ihale edilerek yer teslimi yapılıncaya kadar İBB tarafından işletmeciliğinin devam ettirilmesinin uygun görüldüğü ancak işletmecilik hakkının yeniden İBB'ye verilmesine dair talebin uygun görülmediği yanıtını verdi. İBB Belgrad Ormanı'nın halkın kullanımında kalması için bu kez yargıya başvurdu. Dosyayı görüşen İstanbul 13. İdare Mahkemesi, İBB'nin itirazını haklı bularak 29 Kasım 2024'te yürütmeyi durdurma kararı aldı. Aynı mahkeme 12 Aralık 2024'te verdiği kararında yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi. Sarıyer Kaymakamlığının tahliye yazısı üzerine ilgili alanlar tahliye edildi. İBB Belgrad Ormanı'yla ilgili hukuk mücadelesini sürdürüyor. Yargı yolu açıkken uygulamaya konulan tahliye kararıyla ilgili süreç 10. İdare Mahkemesi'nde devam ediyor. Devam eden hukuki süreçte mahkeme, ilgili kaymakamlıktan bilgi ve belge isteyerek 5 gün süre tanıdı. İBB ormanın doğanın korunması; Belgrad'ın şehirle olan bağının sürmesi ve betonlaşmaya karşı mücadelesini sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.