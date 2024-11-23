Beyoğlu\'nda Kayyum Atamalarına Karşı Protesto

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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, iktidarın bazı belediyelere kayyum atamasına karşı Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda açıklama yaptı. Seçilmiş belediye başkanlarının derhal göreve iade edilmesi çağrısında bulunulan açıklamada "Kayyum politikaları terk edilmeli, darbe politikalarından vazgeçilmeli ve halkın iradesi tanınmalıdır." denildi.

Batman, Mardin, Halfeti ve Esenyurt'taki kayyum atamalarının ardından son olarak İçişleri Bakanlığı kararıyla DEM Parti'deki Tunceli ve CHP'deki Ovacık belediyelerine de kayyum atanmasına tepkiler sürüyor.

Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, iktidarın kayyum atamalarına karşı Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda açıklama yaptı.

"İktidarın dayattığı kayyum rejimini kabul etmiyoruz"

"Kayyuma geçit vermeyeceğiz" sloganlarının atıldığı eylemde basın açıklamasını okuyan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri olarak iktidarın dayattığı kayyum rejimini kabul etmiyoruz. Haklarımızın gasp edilmesine alışmayacağız. Hukuksuz operasyonlara son verilmeli, seçilmiş belediye başkanları derhal görevlerine iade edilmelidir. Kayyım politikaları terk edilmeli, darbe politikalarından vazgeçilmeli ve halkın iradesi tanınmalıdır.

Bir kez daha ilan ediyoruz. Demokrasiye, emeğe, barışa darbe anlamına gelen kayyumlara karşı hep birlikte verdiğimiz mücadeleden geri adım atmayacağız. Kazanana kadar direnişimize, mücadelemize devam edeceğiz.

İstanbul'un, Türkiye'nin dört bir yanından emek, barış ve demokrasi diyen tüm güçleri ortak mücadeleye davet ediyoruz. Bu yoksulluk ve talan düzeninin sonunu getirene kadar, başta seçtiğimiz belediye başkanlarımız olmak üzere tüm haklarımızı alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız.

"Ovacık ve Dersim'e atanan kayyumlar bir an önce evlerine dönsünler"

HDK Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise iktidarın kayyum atamasına tepki göstererek, "Dersim yine direniyor. Şu anda binlerce insan sokaklarda, caddelerde, belediyenin etrafında bütün Dersim'e yayılan bir sahiplenme var. 'Belediye eş başkanlarımızı görevden alamazsınız. Orası size ait değil' diyor. Buradan şunu söylemek istiyoruz; İstanbul, İzmir, Adana, Mersin. Ankara, Türkiye'nin dört bir yanında kayyum darbesine karşı halklar, siviltoplum örgütleri, demokrasi güçleri bir arada ve kayyuma 'hayır' diyor. Ovacık ve Dersim'e atanan kayyumlar bir an önce evlerine dönsünlerler" dedi.