Beyoğlu'nda Projeleri Yerinde İnceleyen Nuri Aslan: "Milletin Malını Korumak Bizim Birinci Görevimiz"

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Haliç Tersanesi, Kuyumcu Han ve İstanbul Sinema Ofisi'nde incelemelerde bulundu. Tersanede üretim, bakım ve revizyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Aslan, "Mevcut ekipmanı elden geçiriyor, revize ediyor ve sıfırmış gibi yeniden hizmete sunuyoruz. Çünkü milletin malını korumak bizim birinci görevimiz" dedi. Tersanenin yalnızca üretim alanı değil aynı zamanda kültür ve sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü bir merkez haline geldiğini belirten Aslan, "Hem tarihimize hem kültürümüze hem sanatımıza sahip çıkıyoruz" ifadelerini kulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Beyoğlu'nda bir dizi saha incelemesi gerçekleştirdi. Program kapsamında Haliç Tersanesi Deniz Yapıları Projesi, Perşembe Pazarı'ndaki Kuyumcu Han restorasyonu ve İstanbul Sinema Ofisi ziyaret edilerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnceleme programına Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler de eşlik etti.

Hem revize hem üretim

Haliç Tersanesi'ndeki incelemelerinde konuşan Nuri Aslan, tersanede hem üretim hem de bakım ve revizyon çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

"Hem üretiyoruz, hem revizyon yapıyoruz, hem yeniliyoruz, hem tekrar milletin hizmetine sunuyoruz" diyen Aslan, "Çünkü milletin malını korumak bizim birinci görevimiz. Yani böyle 'işi bitti' veya da 'arızalandı, biz daha bakamıyoruz, milletin parasını harcayıp yenisini alalım' teorisi yerine; mevcut ekipmanı alıyoruz, elden geçiriyoruz, revize ediyoruz ve sıfırmış gibi tekrar denize indiriyoruz" ifadelerini kullandı."

Şehit Nadir Güneş gemisi yeniden hizmete hazırlanıyor

Aslan, Adalar'a hizmet veren Şehit Nadir Güneş gemisinin de Haliç Tersanesi'nde bakım ve revizyondan geçirildiğini söyleyerek, "Nadir Güneş çıkarma gemisini görüyoruz. Burada da gördüğünüz gibi hem tekniği kendimiz yapıyoruz hem de revizyonunu kendimiz yapıyoruz. Yani üretmeye devam ediyoruz. Bu yüzden diyoruz, bu ülkeden kimse umudunu kesmesin. Çünkü biz varız; hem üretiyoruz hem ekonomimize katkı sağlıyoruz hem de paramızın Türkiye'de kalmasını sağlıyoruz. Eğer Atatürk milliyetçiliği diye düşünüyorsanız, işte Atatürkçü milliyetçilik bu!" dedi.

570 yıllık tersanede yeni dönem

Aslan konuşmasında Haliç Tersanesi'nin tarihine ve dönüşümüne de değinerek, şunları söyledi:

"Haliç Tersanesi'nin içindeyiz. Normalde burası bir tersane olarak Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yapılmış. İstanbul'u fetheden padişahımız, komutanımız tarafından… ve bugüne kadar beş yüz yetmiş yıl süreyle burası kullanılmış. 2018'e gelmeden önce, 2010'lu yıllarda artık fonksiyonunu kaybetmiş bir tersaneyken, 2019 yılında Ekrem İmamoğlu Bey seçimi kazandıktan sonra İstanbul nefes almış, tersane de bir nefes almış. Bütün o hantal duruma bırakılan, kullanılmaz hale getirilen tersanenin bütün makineleri elden geçirilmiş, işlevsel hale getirilmiş. Bir taraftan Haliç Tersanesi'nde deniz taksiler, tekneler, vapurlar üretilirken ve bakımları yapılırken; bu kadar güzel bir alanın korunması adına sanat da Ekrem İmamoğlu için çok önemlidir. Çünkü Cumhuriyet çocuğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemini benimsemiş ve özdeşleştirmiş bir Atatürk milliyetçisi Ekrem Bey."

Dolayısıyla Atatürk diyor ki: 'Sanatsız kalan toplumların hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' İşte o felsefeden gelen Cumhuriyet çocuğu Ekrem İmamoğlu, Haliç Tersanesi'nin içine İstanbul Kitapçısı'nı açıyor ve tüm Beyoğluların, tüm İstanbulluların hizmetine sunuyor. Yani kapıya geldiğinizde aslında bir tersaneye giriyorsunuz. Ama içeriye girdiğinizde bir İstanbul Kitapçısı var. O da bir vizyon meselesi. O vizyona da sahip kişinin adı Ekrem İmamoğlu.

Haliç Tersanesi'nin Teknik Kapasitesi

Haliç Tersanesi'nin içindeyiz. Haliç Tersanesi beş yüz yetmiş yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han tarafından kurulmuş bir tersane. Hali hazırda vapur bakımlarını, deniz taksi bakımlarını, Sahil Güvenlik'in veya özel sektörün bütün bakımlarını yapabilecek; yüz elli metre uzunluğundaki teknelerin dahi bakımını yapacak havuzlarımız var. Dolayısıyla çok önemli bir tersane.

Türkiye'nin denizcilik sektöründe tersane üretimi açısından en büyük torna tezgahı Haliç Tersanesi'nde. En büyük sac bükme makinesi de Haliç Tersanesi'nde. Ama aynı zamanda Haliç Tersanesi'nde İstanbul Sanat diye bir sanat galerimiz var. İBB Miras ve İBB Kültür'ün ortaya çıkardığı, Fen İşleri Daire Başkanlığımızın katkılarıyla yapılmış bir alan. Tersaneye geldiğinizde ya da dışarıdan baktığınızda burayı sadece gemi üreten, bakım yapan ve ülkeye katma değer sağlayan bir tesis olarak görüyorsunuz. Bu da doğrudur.

"Üreterek başaracağız, çalışarak başaracağız"

Üretmeye devam ediyoruz. Üreterek başaracağız, çalışarak başaracağız. Ama aynı zamanda bu kadar güzel bir coğrafyanın içinde, Haliç'in Altınboynuz kıyısında bulunan bu tersane için başka bir vizyonumuz var. Birileri burayı alıp yıkmak, otel yapmak, rezidans yapmak veya alışveriş merkezi yapmak istiyor. Biz ise başka bir vizyondayız. Hem tarihimize hem kültürümüze sahip çıkıyoruz."

Kuyumcu Han resterasyonu

Program kapsamında Perşembe Pazarı'nda yer alan Kuyumcu Han restorasyonunu da inceleyen Aslan, "Tarih araştırmacıları buradaki Kuyumcu Han'da her türlü bilgi ve belgeye ulaşabilecek. Tarihi Kentler Birliği'nin ofisi burada olacak, ÇEKÜL Vakfı'nınki burada olacak, Tarih Vakfı'nınki de burada olacak. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem İstanbul'un tarihine, dokusuna ve çevresine sahip çıkacak hem de Anadolu'daki diğer kültürel tarihlere sahip çıkacak" dedi.

İstanbul Sinema Ofisi

İncelemenin son bölümünde İstanbul Sinema Ofisi çalışmaları hakkında Aslan'a bilgi verildi. "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkanımız Ekrem İmamoğlu tüm dizi ve sinema sektörünün yanında" ifadelerini kullanan Aslan, "Biz de onun memnuniyetini taşıyanlar olarak sizlerin katkıları ve destekleriyle sinema ve dizi sektörünün yanında olmaya devam edeceğiz. Ne imkan sağlanması gerekiyorsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi onu sağlamaya hazır. Bir yurttaş olarak sinemaya meraklısınız ve bir film çektiniz. Gösterimini yapmak istiyorsunuz. Sinema Ofisi'ne gelip başvuracaksınız. Burada küçük bir sinema salonumuz var. Filminizin gösterimini yapacaksınız, yorumlar alacaksınız ve değerlendirmenizi yapacaksınız" dedi.

"Emanetçiyiz"

Programın sonunda Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu ile birlikte açıklama yapan Aslan şunları söyledi:

"Yanımda Beyoğlu Belediye Başkanvekilimiz var. O da benim gibi bir emanetçi. O İnan Güney'in emanetini taşıyor, ben Ekrem İmamoğlu'nun emanetini taşıyorum. İnan Güney Örnektepe Mahallesi'nde doğmuş bir çocuk. Babası belediye işçisi, şoför. Dedesi Beyoğlu Belediyesi'nde temizlik işçisi. İnan Güney okuyor, kendini geliştiriyor, üniversiteyi bitiriyor ve siyasete atılıyor. 30 yıl sonra Beyoğlu'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oluyor ve yaklaşık yüzde 50 oyla belediye başkanı seçiliyor. İlk yaptığı şey kendi çocukluğunu hatırlamak oluyor. Okullara su sebili taktırıyor. Parayla su alamayan çocuklar ücretsiz temiz su içebilsin diye. 33 okula otuz 6 adet su sebili taktırıyor."

"Örnektepe Mahallesi'nde doğan bir çocuk yeniden görevine dönecektir"

Sonra bir gün geliyorlar ve 'Bu kadar fazla hizmet etme, sen bir işçi çocuğusun, bu kadar yeter' diyerek onu gözaltına alıp tutukluyorlar. Ama biz Cumhuriyetimize güveniyoruz. Bu Cumhuriyet bir yılda, iki yılda kurulmadı. Yüzyıllık bir birikimi var. Laik, demokratik hukuk devletinde adalet yerini bulacaktır. Emeğin ve alın terinin karşılığı bulunacaktır. Örnektepe Mahallesi'nde doğan bir çocuk yeniden görevine dönecektir. Bir an önce hem İnan Güney'in Beyoğlu Belediye Başkanlığı makamına hem Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına dönmesini temenni ediyoruz. Tüm tutuklu siyasi arkadaşlarımızın da serbest bırakılmasını temenni ediyoruz."