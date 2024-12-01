Bilge Uçar, Kanseri Yenme Mücadelesini Kitaba Dönüştürdü - Son Dakika
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Bilge Uçar, Kanseri Yenme Mücadelesini Kitaba Dönüştürdü

Bilge Uçar, Kanseri Yenme Mücadelesini Kitaba Dönüştürdü

15 yaşında beyin kanserine yakalanan Bilge Uçar, 3 yıl süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, 'Ben Bilge' adlı kitabını yazdı. Kitap, kanserle mücadele edenlere umut olmayı hedefliyor.

01.12.2024 09:38  Güncelleme: 09:40
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İZMİR'de, 15 yaşında beyin kanserine yakalanan, 3 yıllık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Bilge Uçar (22), verdiği yaşam mücadelesini yazıya döktü. 'Ben Bilge' adını verdiği kitap yazan Uçar, "Hep bu hastalığı yenmek için savaştım. Bu kitabı okuyan her hastaya umut olsun istiyorum, onlar da benim gibi bu hastalığı yenebilirler, üzülmesinler" dedi.

İzmir'de yaşayan lise mezunu Bilge Uçar, 2017 yılında şiddetli baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beynindeki 5 odacığın ortasında tümör olduğunu öğrendi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirilen Uçar, 2 yıl kemoterapi ve ışın tedavisi gördü, 2020 yılında kanseri yendi. Uçar, hastalığını yenmek için verdiği mücadeleyi yazıya dökerek 'Ben Bilge' adını verdiği kitap yazdı. Uçar, ailesi ve öğretmenlerinin gönüllü olup bastırdığı 66 sayfalık kitabını, hastalıkla mücadele eden kişilerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için yazdığını söyledi. Uçar, "Hastayken, yemek yiyemiyordum, çok fazla kilo verdim. Tedavi sürecinde en çok saçlarımın dökülmesine üzüldüm. Sonra yavaş yavaş kendimi toparlamaya başladım. Kendime 'herkes hastalıkları yeniyor sen de yapabilirsin' dedim. Bu süreçten sonra kendimle ilgili bir kitap yazmaya karar verdim. Bebekliğimden itibaren yaşadığım süreçleri anlattım. Yaşadıklarımı hatırlamadığım yerde annem destek oldu. Kitaptan gelir elde edebilirsem SMA'lı bebeklere yardım etmek istiyorum. Kitaplarımı yazarken öğretmelerim de çok destek oldu, basıldıktan sonra onlara da hediye ettim" dedi.

'KİTABIM OKUYAN HER HASTAYA UMUT OLSUN İSTİYORUM'

Hastanede, hayatını kaybeden çok sayıda hastaya tanık olduğunu belirten Uçar, "Onları görünce ayrı bir mücadeleye girdim. Hep bu hastalığı yenmek için savaştım. Bu kitabım, okuyan her hastaya umut olsun istiyorum. Onlarda benim gibi bu hastalığı yenebilirler, üzülmesinler. Bu kitabım yayıldıktan sonra tekrar kitap yazmak istiyorum. Ayrıca evde 4 kedim var. Şimdi bir şeye üzüldüğümde onları kucağıma alınca motive oluyorum. Bir hareketleri ile gülebiliyorum ve moral bulabiliyorum. Derdimi hep onlarla paylaşıyorum" diye konuştu.

'MÜCADELESİNİ KALEME ALDI'

Bilge dışında 'Ece' isminde 16 yaşında bir kızı daha olan Huriye Uçar (43), "2017 yılında baş ağrısı şikayeti ile hastaneye gittik ve 4 günün sonunda Ege Üniversitesi'ne yönlendirdiler. Beyindeki 5 odacığın ortasında tümörün olduğu tespit edildi. Ameliyat yapılamıyor bu nedenle biyopsi ile teşhis konuldu. 2020'de kanseri atlattı ancak halen devam eden tedavileri var. 3 ayda bir MR'ye giriyor, takipleri yapılıyor. Bilge en başta hastalığını bilmedi ya da biliyordu ama bize söylemiyordu. Biz hastaneye gidip, tedavi olup çıkıyorduk. Hiç aramızda bu konuyu konuşmadık. Hala da çok konuşmayız. Hep rutin hayatımıza olduğumuz gibi devam etmeye çalıştık" dedi

Kızının tedavisi sırasında en büyük destekçilerinden birinin de eşi Alpaslan Uçar (49) olduğunu belirten Uçar, "İşini bırakarak kızımızın tedavisiyle çok ilgilendi. Zaman zaman alternatif tıptan faydalanarak hep kızımız için bir şeyler yapmaya çalıştık. Bilge bir kitap yazmak istediğini söyledi. Biz de destek olduk. Aslında kendisiyle ilgili bir şeyler yazmak istediğini tahmin etmedik. Ancak kendi hayatını anlatan kitap olsun istedi. Daha önce bilmediği doğum anını, bebeklik hikayelerini anlattık. O da bunları ve mücadelesini kaleme aldı. Öğretmenlerinin de desteği ile kitabı bastırdık. Şu an çok mutlu, biz de çok mutluyuz ve her zaman arkasındayız" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilge Uçar, Kanseri Yenme Mücadelesini Kitaba Dönüştürdü - Son Dakika

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