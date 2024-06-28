Bilnet Okulları Öğrencileri LGS\'de Türkiye Birincisi Oldu

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ANKARA'da Bilnet Okulları'nda eğitim öğretim gören 4 öğrenci, Liselere Giriş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Okulun Yenimahalle Kampüsü'nde düzenlenen törenle, 2024 LGS birincisi Ali Yağız Öz, İsmail Oğuz Aşkın, Ömer Faruk Çatı ve Turan Eren Şahin'e şampiyonluk kupası verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-LGS sonuçlarını açıkladı. Sınavın her iki oturumundaki soruların tamamına doğru cevap vererek 500 tam puan alan öğrenci sayısı 352 oldu. Bilnet Okulları'nda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencileri Ali Yağız Öz, İsmail Oğuz Aşkın, Ömer Faruk Çatı ve Turan Eren Şahin de birinciliğe sahip olan öğrencilerden oldu. Bilnet Okulları Yenimahalle Kampüsü'nde, LGS şampiyonu öğrenciler için tören düzenlendi. Törene şampiyon öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri katıldı. Birincilik kupalarını öğretmenlerinden alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

'BÜYÜK BİR GURUR DUYUYORUZ'

Bilnet Okulları Genel Müdürü Zehra Sağ, 4 öğrencinin başarısından büyük gurur duyduğunu belirterek, "Bilnet Okulları olarak, LGS sınavında bu yıl 4 Türkiye birincisi çıkararak eğitim alanında kaydettiğimiz başarıyı paylaşmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu başarı, eğitim modelimizin sağlamlığı ve öğretmenlerimizin akademik donanımının açık bir göstergesidir" dedi.

Oldukça yoğun bir tempoyla geçen sınava hazırlık sürecinin şampiyonluklarla tamamlanmasında Bilnet Okulları öğrenci ve öğretmenleri arasındaki güçlü iletişimin büyük payı olduğunu söyleyen Sağ, "Bilnet Okulları olarak kitlesel başarıya verdiğimiz önem doğrultusunda akademik başarıyı sadece bireysel düzeyde değil, toplu olarak da ele almaktayız. Öğrencilerimizin el birliği ile çalışarak sergiledikleri bu üstün performans, yetkin öğretmen kadromuzun özverili çalışmalarının ve uygulanan titiz akademik programın bir sonucu. Eğitimdeki bu kolektif başarı, öğrencilerimizin her birinin potansiyelini en üst düzeyde kullanmalarına imkan tanıyor. Geleceğe dair umutlarımızı destekleyen bu başarılarla dolu eğitim yolculuğumuza emin adımlarla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİRİNCİLERİN ÇIKMASI BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR'

Bilnet Okulları Eğitim Başkanı Erhan Nergis, LGS'de Türkiye birincisi çıkarmanın oldukça gurur verici olduğunu kaydederek, "Öğrencilerimizin bireysel özelliklerini öğrenerek onlara özel çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda, yaptığımız deneme sınavlarını analiz ederek öğrencilerimizin bireysel çalışmalar yaptırdık. Bunun yanında tabii ki öğrencilerimizin disiplinli çalışmaları, takip sistemi, diğer öğretmenleriyle yaptıkları çalışmalar bizim için çok önemli oldu. Ama bunun yanında ailelerimizin iş birliği içinde olması, yine öğretmenlerimiz tarafından bireysel incelenmesi çok önemliydi. Bu süreçte emeği geçen tüm öğretmenlerimize değerli idarecilerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyoruz. Eğitim modelimizde zaten bireysel birincilikten ziyade tüm öğrencilerimize kitlesel başarıları bizim için çok önemli. Tabii ki birincilerin çıkması bizi çok mutlu ediyor. Ama bunun yanında kitlesel başarımızın her geçen yıl artması özellikle bizim için çok sevindirici" diye konuştu.

Türkiye birincisi Bilnet Okulları öğrencilerden İsmail Oğuz Aşkın, "Ben günü gününe çalışmaya çalıştım. Çalışma sürem değişiyordu, günde yaklaşık 1-2 saat çalışıyordum; ama daha çok güzel, nitelikli soruları çözmeye çalışıyordum. Öğrendiğimiz bilgileri o gün testlerle pekiştirerek, farklı kaynaklardan soru çözerek, deneme sınavlarına girerek çalıştım. Çok heyecanlıyım, mutluyum bu durumdan dolayı. Sınava girecek arkadaşlar da sürekli deneme sınavlarına girsin, MEB'in örnek sorularını ve çıkmış soruları çözsünler" dedi.

'ÇOK MUTLUYUM, GURURLUYUM'

Diğer bir LGS şampiyonu Ali Yağız Öz de "Öncelikle zorlu bir süreçti. Psikolojik olarak güçlü olmamız gerekiyordu ve ben bunu başardım. Onun dışında; çok çalışmamız, MEB'in örnek sorularını ve geçmiş yıllarda çıkmış soruları çözmemiz ve tabi kendi ek kaynaklarımızı taramamız gerekiyordu. Açıkçası zorlu bir süreçti. Sınava girecekler de deneme sınavlarına olabildiğince fazla gitsinler. Onun dışında ek kaynak bulsunlar. Benim günlük çalışma sürem değişiyordu. Bazen sıkılmış oluyordum, çalışmak istemiyordum. Bazen fazla süreler çalışıyordum; ama bir ortalama vermem gerekirse 3-4 saat çalışıyorum günde. Çok mutluyum, gururluyum" açıklamasında bulundu.