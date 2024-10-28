Küçük çocuk yolda giderken bir anda durdu! Nedeni gururlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küçük çocuk yolda giderken bir anda durdu! Nedeni gururlandırdı

Geniş Video İzle

Bingöl'de ekmek aldıktan sonra eve dönerken bir okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyan 9 yaşındaki Yiğit Eymen Kera, yolda durup saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı'na eşlik eden Kera, daha sonra yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, davranışı nedeniyle Yiğit Eymen'e bilgisayar ve Türk bayrağı hediye etti.

28.10.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de ekmek aldıktan sonra eve dönerken bir okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyan Yiğit Eymen Kera'nın (9) saygı duruşuna geçmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Yiğit Eymen'e bilgisayar ve Türk bayrağı hediye etti.

İSTİKLAL MARŞI'NI DUYUNCA SAYGI DURUŞUNA GEÇTİ

Bingöl Şehit Er Özkan Dumlu İlkokulu 3'üncü Sınıf Öğrencisi Yiğit Eymen Kera, ekmek aldıktan sonra evine döndüğü sırada bir okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyunca, saygı duruşuna geçti. Yiğit Eymen'in o anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Küçük çocuk yolda giderken bir anda durdu! Nedeni gururlandırdı

EMNİYET MÜDÜRÜ, BİLGİSAYAR VE TÜRK BAYRAĞI HEDİYE ETTİ

Görüntüleri izleyen İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Kera ailesini ziyaret etti. Orhan, Yiğit Eymen'e bilgisayar ve Türk bayrağı hediye etti. Yiğit Eymen Kera, İl Emniyet Müdürü Orhan'a teşekkür ederek, "Ekmeğimi almış gidiyordum. Okulda İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyunca yolda bekledim ve İstiklal Marşı'nı okudum" dedi.

"GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI"

Görüntüleri izlediğinde gururlandığını belirten İl Emniyet Müdürü Orhan, "İstiklal Marşı okunurken Yiğit'in yanından geçen insanlar da vardı. Milli ve manevi değerlerinin bu kadar farkında ve buna tepki gösteren böyle bir evladı görmek göğsümüzü kabarttı. Hemen ona sarılmak, ailesini tebrik etmek istedik. Böyle bir bilinçle ve terbiye ile yetiştirilen evladımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güzel gençlerden. Maşallah, Allah nazarlardan saklasın. İnşallah karakteri böyle devam eder. Büyüdüğünde de kendisi gibi milli ve manevi değerlerinin bilincinde, ahlaklı ve güzel nesiller yetiştirsin" diye konuştu.

Küçük çocuk yolda giderken bir anda durdu! Nedeni gururlandırdı

DEDESİ, PKK'NIN SALDIRISINDA ŞEHİT DÜŞMÜŞ

Anne Hasret Kera ise oğlunun milli değerlere bağlılığından gurur duyduklarını ifade ederek, Yiğit Eymen'in dedesi Nihat ve dedesinin babası Yusuf Kebude'nin, 1993 yılında Bingöl'ün Çavuşlar köyünde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düştüğünü söyledi.

MAKAM ARACIYLA OKULUNA GÖTÜRDÜ

Ziyaretin ardından İl Emniyet Müdürü Orhan, Yiğit Eymen'i makam aracıyla Şehit Er Özkan Dumlu İlkokulu'na götürüp, sınıfında ona Türk bayrağı hediye etti. Yiğit Eymen, arkadaşlarıyla birlikte saygı duruşunda bulunduğu anları izledi. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel de Yiğit Eymen'i sınıfında tebrik etti.

Küçük çocuk yolda giderken bir anda durdu! Nedeni gururlandırdı
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Bilgisayar, Kültür, Güncel, Bingöl, Çocuk, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçük çocuk yolda giderken bir anda durdu! Nedeni gururlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 07:12:04. #1.13#
SON DAKİKA: Küçük çocuk yolda giderken bir anda durdu! Nedeni gururlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.