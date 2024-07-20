BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Erdoğan Araplardan parayı bulduğu gün Mehmet Şimşek'e 'Bay bay Mehmet' der - Son Dakika
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Erdoğan Araplardan parayı bulduğu gün Mehmet Şimşek'e 'Bay bay Mehmet' der

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Erdoğan Araplardan parayı bulduğu gün Mehmet Şimşek\'e \'Bay bay Mehmet\' der

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, hükümetin izlediği ekonomi politikalarını eleştirdi. Baş, emekli maaşlarından yeni vergi paketine ve durgun geçen turizm sezonuna kadar pek çok farklı konuya değindi. Ayrıca, Baş, Türkiye'nin her yerden pahalı olduğunu ve pahalılığın sorumlusunun esnaf olmadığını belirtti. Baş, ayrıca Erdoğan'ın Araplardan para bulduğu gün Mehmet Şimşek'e 'Bay bay Mehmet' diyeceğini söyledi.

20.07.2024 15:54
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(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, ekonomi gündemini değerlendirdi. Baş, "Erdoğan Araplardan parayı bulduğu gün Mehmet Şimşek'e 'Bay bay Mehmet' der. Şu anda buna tahammül etmesinin sebebi parayı batıdan bulmaya çalışıyor olması çünkü Araplardan para alamıyor. Arap'tan parayı bulsun gözünün yaşına bakmaz ki bence böyle olacak" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, hükümetin izlediği ekonomi politikalarını eleştirdi. Emekli maaşlarından yeni vergi paketine ve durgun geçen turizm sezonuna kadar pek çok farklı konuya değinen Baş, şunları söyledi:

"Sanki Maliye Bakanı değil maliyet bakanı"

"Sayın Şimşek, Bakan oldu ve bir anda bütün ortam değişti, enteresan bir anaforun içine girdik millet olarak. Vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmayacağız vesaire gibi çok böyle gündemde olan sözler… Ben Maliye Bakanı değil maliyet bakanı olarak bakıyorum yani Türk milletine maliyet olsun, esnafa maliyet olsun diye sanki işin başına getirilmiş bir kimse.

"Türkiye'de emekliye verilen para Almanya'da çocuklara veriliyor"

Emekli maaşı 12 bin 500 lira. Almanya'da çocuğa daha fazla para veriyor devlet. Bu söylediğime gerçekten inanın bunu afaki olarak söylemiyorum. Diyelim ki bir çocuğunuz oldu, bu çocuğa 250 euro para veriyor, çocuk belli bir yaşı geçiyor 290 euroya çıkıyor. İki çocuk oldu tamam 250 – 250, 500 euro veriyorum diyor. 500 euro dediğiniz para 18 – 19 bin lira civarı para yapıyor. Burada siz bir işte 30 - 40 yıl emek verip hizmet ediyorsunuz ve emekli oluyorsunuz  ve bu 30 senenin sonunda aldığınız mükafattan fazlasını Almanya'da çocuk doğdu diye alıyorlar. Bu çok dengesiz bir durum, Türkiye adına üzücü bir durum ve ekonominin gittiği nokta daha da yokuş aşağı.

"Türkiye her yerden pahalı"

Yunan adaları ucuz diye bizde bir slogan var. Ben Yunan adalarını tavsiye etmiyorum ama her yer bizden ucuz. Türkiye Almanya'dan, İspanya'dan, İtalya'dan, ABD'den, İngiltere'den her yerden daha pahalı bir ülke. Bulgarlar Edirne'ye gelip alışveriş yapıyordu çok ucuz diye artık gelmiyorlar,  Gürcüler Artvin'e gelip alışveriş yapıyordu  artık gelmiyorlar, İranlılar Van'a geliyordu onlar da gelmiyor. Niye gelmiyorlar? Çok ucuzdu geliyorlardı, şimdi çok pahalı hale geldik.

"Pahalılığın sorumlusu esnaf değil"

İnanılmaz bir pahalılık var ama bu pahalılığın faturasını sadece esnafa kesmek doğru değil. Her gün haberlerde gördüğümüz vergi artışları, 'herkesten vergiyi alacağız, şunu yapacağız, bunu edeceğiz, bilmem ne yapacağız' derken bunların hepsi aslında ekonomik olarak esnafın sırtında bir yük. Bu yükün bedelini esnaf cebinden ödemek istemiyor, cebinden ödeyecek parası da yok zaten. Ben 'bunu sattığım ürüne yansıtmak zorundayım' diyor.

"Erdoğan Araplardan parayı bulduğu gün Mehmet Şimşek'e, 'bay bay Mehmet' der"

Şimdi anlayamadıkları şey şu; bu kadar vergi artışı, vergi yükünden dolayı esnaftaki fiyat artışına sebep olacak. Fiyat artışı sonuç olarak enflasyon olarak bize geri dönecek. Enflasyon olarak geri dönünce millet isyanına devam edecek ve bu Mehmet Şimşek'in şutlama sebep olacak. Bu işin sonu budur. Ne zaman şutlama söyleyeyim;  benim tanıdığım Erdoğan, Araplardan parayı bulduğu gün Mehmet Şimşek'e 'Bay bay Mehmet' der. Şu anda buna tahammül etmesinin sebebi parayı batıdan bulmaya çalışıyor olması çünkü Araplardan daha para alamıyor. Muhtemelen Kanal İstanbul durduğu için alamıyor yani Kanal İstanbul hikayesine ciddi bir para girişi oluyordu Araplardan veya Araplardan girdiğini zannettiğimiz para Arapların değil bir başkasının parasıydı, daha tanıdık birinin parasıydı. O zaman giriyordu para ama şimdi o kaynak durdu yani ya yatırım yapmak istenmiyor, ya para bitti ki para bitmez, denizde kum bunlarda para ama bir şekilde yatırım durdu. Şimdi ne olacak deniyor. Düşün ki 'Bizim Avrupalı, Amerikalı yatırımcıdan para çekmemiz lazım. Kiminle çekeriz bunu, Şifo Mehmet Şimşekle çekeriz' mantığıyla birlikte getirildi ama Arap'tan parayı bulsun anında yani hiç acımaz, gözünün yaşına bakmaz ki bence böyle olacak.

"Mesele sadece para değil belli mecburiyetler var"

NATO zirvesi çıkışında Şangay İşbirliği Örgütü'nü konuşuyor. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü'nü NATO çıkışında konuşmak ne demek bunun siyasi backgroundunu anlasak çok daha farklı düşüneceğiz olayı. Uzakdoğu'dan para bulursa, Rusya'dan para bulursa hemen yolları ayıracak ama orada tabii bazı riskleri de var. Sadece para değil mesela bazı duygusal bağlar var, bazı mecburiyetler var. Öyle kolay değil Amerika'ya elini verdin kolunu kaptırıyor. İşte bu dengeyi yürütmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu vergi artışları günün sonunda bize enflasyon olarak döner. Enflasyon olarak dönecekse hani enflasyonla mücadele ediyordun? Enflasyonla mücadele eden bir zihniyet piyasadaki bazı şeyleri maliyetlendirme yoluna girebilir mi, böyle bir mantık olur mu? Ama bunu tercih ediyorlar dolayısıyla bu ekonomik tablonun sonucu bellidir. Buradan çözüm beklememizin de manası yok."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Erdoğan Araplardan parayı bulduğu gün Mehmet Şimşek'e 'Bay bay Mehmet' der - Son Dakika
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