Bu Hafta Sinemalarda 8 Yeni Film - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bu Hafta Sinemalarda 8 Yeni Film

13.02.2026 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta vizyona giren yapımlar arasında 'Uğultulu Tepeler' ve 'Momo' dikkat çekiyor.

(ANKARA)- Bu hafta sinemalarda 8 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında, aynı isimli romanlardan uyarlanan "Uğultulu Tepeler" ile "Momo" yer alıyor.

İşte o filmler:

Uğultulu Tepeler

Emily Brontë'nin romanından uyarlanan film, Catherine ve Heathcliff arasındaki ilişkiyi anlatıyor.

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Emerald Fennell

Oyuncular: Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau

Sessiz Tepe: Dönüş

Büyük aşkından ayrılan James, gizemli bir mektup alır ve mektup onu sevdiği kadını aramak için Silent Hill'e geri çağırır. Ancak Silent Hill tamamen terk edilmiş ve hayalet şehre dönüşmüştür. Karanlığın ele geçirdiği bu yerde hayatta kalmayı başarıp çok geç olmadan Mary'i kurtarabilecek midir?

Tür: Korku

Yönetmen: Christophe Gans

Oyuncular: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Robert Strange (III)

Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim

Hasta çocuğunun bakımı için büyük gayret sarf eden ve bu esnada işini aksatmamaya çalışan bir anne Linda, güçlüklerle dolu hayatında bir krizle daha yüzleşmek zorunda kalır. Evlerindeki tesisat sorunu nedeniyle bir odanın tavanında devasa bir delik açılmıştır. Bunun üzerine, bir motelde kalmaya başlarlar. Her şey günden güne karışmakta ve güçleşmektedir.

Tür: Dram, Komedi

Yönetmen: Mary Bronstein

Oyuncular: Rose Byrne, Helen Hong, Josh Pais

Momo

Momo, Michael Ende'nin aynı adlı klasik romanından uyarlanarak, çevresindekileri dinleme yetisiyle tanınan Momo'nun "Duman Adamlar" olarak bilinen zaman hırsızlarına karşı macerasını merkezine alıyor.

Tür: Aile, Fantastik, Macera

Yönetmen: Christian Ditter

Oyuncular: Alexa Goodall, Araloyin Oshunremi, Laura Haddock

Sırat

Oğluyla Fas dağlarındaki bir partiye gelen bir adam, birkaç ay önce başka bir partide kaybolan kızı Marina'yı aramaktadır. Marina'yı bulma umuduyla son bir parti arayan bir grup insanın peşine takılırlar.

Tür: Dram

Yönetmen: Oliver Laxe

Oyuncular: Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy

Olay Para

Dinçer ve Koray, bu bataktan çıkmaya çalışırken Dinçer'in banka hesabına gece yarısı beş milyon lira yatırılır ancak bu para, göründüğü kadar masum değildir; "Olay Para"dır.

Tür: Komedi

Yönetmen: Kıvanç Baran Arslan

Oyuncular: Kıvanç Baran Arslan, Kadir Polatçı, Cemil Şahin

Kahraman Cüceler: Görev Başında

Sıradan yaşamlarının dışına çıkmak istemeyen topluluğun yaşlı üyeleri tarafından fikirleri pek de hoş karşılanmayan Elfie, bir gün Bo ile tanışır. Bo, eğlenmeyi çok seven, cesur ve teknolojik cihazlar konusunda çok yetenekli bir cücedir. Farklı bir topluluğun üyesi olan Bo' nun arkadaşları da kendisi kadar alışılmadık yeteneklere sahiptir. Onların amaçları Elfie' nin yapmaya çalıştığı gibi insanlara yardım etmek değildir. Aynı zamanda şehrin polis teşkilatında çalışan memur Lanski ve hırçın kedisi Polipette cüceleri yakalamaya kararlıdırlar. Elfi' nin kısa sürede Bo ile kurduğu dostluk, 250 yılı aşkın süredir ayrı olan iki topluluğu karşı karşıya getirir.

Tür: Aile, Animasyon, Macera

Yönetmen: Ute von Münchow-Pohl

Oyuncular: Jella Haase, Paul Pizzera, Annette Frier

Kedi Yok

Ünlü bir tablonun çalınması, suç çetesi üyeleri ile soyulan müze personeli arasında beklenmedik bir çatışmaya yol açar. Kavga eden tarafların ilişkisinin beklenmedik bir şekilde sevgililiğe dönüşmesiyle beklenmedik olayların gelişir.

Tür: Komedi

Yönetmen: Sarah Noah

Oyuncular: Asser Yassin, Asmaa Galal, Mohamed Shahin

Kaynak: ANKA

Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta Sinemalarda 8 Yeni Film - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü N’Golo Kante’nin mahcup olduğu an Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! N'Golo Kante'nin mahcup olduğu an
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye’den kaçtı iddiası Yakalama kararı çıkarıldı Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı
Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı
Esrarengiz olay Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar Esrarengiz olay! Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımın son hali içler acısı Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın son hali içler acısı
En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı Son günlerin popüler ismi ölümden döndü Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Miçotakis’in hareketi basın toplantısına damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
Sapık antrenörün cezası belli oldu Çocuğu uyurken bile istismar etmiş Sapık antrenörün cezası belli oldu! Çocuğu uyurken bile istismar etmiş
Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Trump’tan Netanyahu fırçası Herzog’dan tek cümlelik yanıt geldi Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

09:51
Süper Lig’i kasıp kavuruyordu Şimdi bakan yardımcısı oldu
Süper Lig'i kasıp kavuruyordu! Şimdi bakan yardımcısı oldu
09:46
OnlyFans operasyonu 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
09:26
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı’nın Türkiye korkusu
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
09:07
Atletico Madrid, Barcelona’ya gol oldu yağdı
Atletico Madrid, Barcelona'ya gol oldu yağdı
08:50
Piyasalar tepetaklak oldu Çok sert düştü ardından toparlandı
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
07:41
Trump’tan Netanyahu fırçası Herzog’dan tek cümlelik yanıt geldi
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi
07:08
Suriye’de hezimete uğrayan terör örgütü PKK’dan yeni iş birliği
Suriye'de hezimete uğrayan terör örgütü PKK'dan yeni iş birliği
06:52
Yeni kanun Meclis’ten geçti Bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Yeni kanun Meclis'ten geçti! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı
06:39
Bakan Gürlek’in cevap vermek istemediği soru
Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru
06:06
Nijer’den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
00:19
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı
"Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
23:10
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
23:05
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
22:57
Asensio’yu sevindiren gelişme Yıllardır beklediği haber geldi
Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi
21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 10:03:12. #7.11#
SON DAKİKA: Bu Hafta Sinemalarda 8 Yeni Film - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.