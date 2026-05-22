Bu Hafta Vizyondaki 9 Yeni Film

(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta farlı türlerde 9 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White'ın başrolünde olduğu "Star Wars: Mandalorian ve Grogu" yer alıyor.

İşte o filmler:

Star Wars: Mandalorian ve Grogu

Kötü İmparatorluk yıkılmış olsa da İmparatorluk'a bağlı savaş lordları galaksinin dört bir yanına dağılmış durumdadır. Yeni Cumhuriyet, Asilerin uğruna savaştığı değerleri korumak için mücadele ederken, efsanevi Mandalorlu ödül avcısı Din Djarin ve genç çırağı Grogu'nun yardımına başvurur.

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Fantastik

Yönetmen: Jon Favreau

Oyuncular: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White

Süper 1 Takım

Varol Abi, icat ettiği çizgi film makinasıyla küçük bir kızın hayalindeki hikayeyi gerçeğe dönüştürür. Bu hikayede Birol, yaz tatili için bir çiftliğe gönderilir ve başta köy hayatını sıkıcı bulur. Ancak kısa sürede Ayı Dede, Birce ve Yapay Zekai'nin gizli süper kahramanlar olduğunu keşfeder. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla Birol da ekibe katılır ve tatili beklenmedik bir maceraya dönüşür. İbret liderliğindeki kötü karakterler dünyayı tehdit ederken, Süper 1 takımı onları durdurmak için mücadele eder.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Haluk Can Dizdaroğlu, Berk Tokay

Oyuncular: Varol Yaşaroğlu, Gece Işık Demirel

Oflu Hoca 6: Hazine

Oflu Hoca, bu kez kapanmak üzere olan öğrenci yurdunu kurtarmak için çaresiz bir çözüm ararken, İdris'in eline geçen efsanevi Pontus hazinesinin haritasıyla kendini absürt bir define avının içinde bulur.

Tür: Komedi

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: Çetin Altay, Ünal Yeter, Bahar Şahin

Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot

Palaz Efendi, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı robot projesini sonunda tamamlar. Ruziadını verdiği bu gelişmiş robot, aktif hale geldiğinde Palaz Efendi'yi analiz eder ve ona sevgiyle "Palaz Baba" diye hitap etmeye başlar ve kısa sürede aralarında güçlü ve duygusal bir bağ oluşur. Ancak Ruzi'nin şehir merkezindeki büyük tanıtımı sırasında beklenmedik bir olay yaşanır: Ruzi aniden ortadan kaybolur. Bu gizemli kayboluş, yalnızca Ormanya'da büyük bir paniğe neden olmakla kalmaz, medyanın ve herkesin dikkatini de üzerine çeker.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Orhan Bal

Manyak

Vieja loca, yaşlı bir kadının çevresindekilerle kurduğu gerilimli ilişkiler üzerinden ilerleyen, karanlık tonlu bir hikaye sunuyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Martin Mauregui

Oyuncular: Carmen Maura, Daniel Hendler

Nirvanna the Band the Show the Movie

Rivoli'de bir gösteri ayarlama planları korkunç bir şekilde ters gidince, Matt ve Jay yanlışlıkla 2008 yılına geri dönerler.

Tür: Komedi

Yönetmen: Matt Johnson (V)

Oyuncular: Matt Johnson (V), Jay McCarroll, Ben Petrie

Yolcu

Jacob Scipio, Lou Llobell ve Melissa Leo'nun başrollerinde yer aldığı Passenger, bir kazanın ardından peşlerine düşen doğaüstü bir varlıkla yüzleşmek zorunda kalan bir çiftin hikayesini anlatıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: André Øvredal

Oyuncular: Jacob Scipio, Lou Llobell, Melissa Leo

Christopherlar

Ian McKellen ve Michaela Coel'in başrollerinde yer aldığı The Christophers, yıllar sonra bir araya gelen bir ailenin geçmişten gelen sırlarla yüzleşmesini anlatıyor.

Tür: Dram, Komedi

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: Ian McKellen, Michaela Coel, James Corden

Hased: Cin Çarpması

Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenen Melike'nin, intikam almak amacıyla yaptırdığı kadim büyünün hem ihanet edenleri hem de kendisini içine çektiği karanlık bir kabusa dönüşmesi anlatılıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Metin Gürbüz

Oyuncular: Pınar Demiral, Tayfun Işık, Fatmanur Polat