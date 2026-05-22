Bu Hafta Vizyondaki 9 Yeni Film

(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta farlı türlerde 9 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White'ın başrolünde olduğu "Star Wars: Mandalorian ve Grogu" yer alıyor.
İşte o filmler:
Kötü İmparatorluk yıkılmış olsa da İmparatorluk'a bağlı savaş lordları galaksinin dört bir yanına dağılmış durumdadır. Yeni Cumhuriyet, Asilerin uğruna savaştığı değerleri korumak için mücadele ederken, efsanevi Mandalorlu ödül avcısı Din Djarin ve genç çırağı Grogu'nun yardımına başvurur.
Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Fantastik
Yönetmen: Jon Favreau
Oyuncular: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White
Varol Abi, icat ettiği çizgi film makinasıyla küçük bir kızın hayalindeki hikayeyi gerçeğe dönüştürür. Bu hikayede Birol, yaz tatili için bir çiftliğe gönderilir ve başta köy hayatını sıkıcı bulur. Ancak kısa sürede Ayı Dede, Birce ve Yapay Zekai'nin gizli süper kahramanlar olduğunu keşfeder. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla Birol da ekibe katılır ve tatili beklenmedik bir maceraya dönüşür. İbret liderliğindeki kötü karakterler dünyayı tehdit ederken, Süper 1 takımı onları durdurmak için mücadele eder.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Haluk Can Dizdaroğlu, Berk Tokay
Oyuncular: Varol Yaşaroğlu, Gece Işık Demirel
Oflu Hoca, bu kez kapanmak üzere olan öğrenci yurdunu kurtarmak için çaresiz bir çözüm ararken, İdris'in eline geçen efsanevi Pontus hazinesinin haritasıyla kendini absürt bir define avının içinde bulur.
Tür: Komedi
Yönetmen: Özgür Bakar
Oyuncular: Çetin Altay, Ünal Yeter, Bahar Şahin
Palaz Efendi, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı robot projesini sonunda tamamlar. Ruziadını verdiği bu gelişmiş robot, aktif hale geldiğinde Palaz Efendi'yi analiz eder ve ona sevgiyle "Palaz Baba" diye hitap etmeye başlar ve kısa sürede aralarında güçlü ve duygusal bir bağ oluşur. Ancak Ruzi'nin şehir merkezindeki büyük tanıtımı sırasında beklenmedik bir olay yaşanır: Ruzi aniden ortadan kaybolur. Bu gizemli kayboluş, yalnızca Ormanya'da büyük bir paniğe neden olmakla kalmaz, medyanın ve herkesin dikkatini de üzerine çeker.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Orhan Bal
Vieja loca, yaşlı bir kadının çevresindekilerle kurduğu gerilimli ilişkiler üzerinden ilerleyen, karanlık tonlu bir hikaye sunuyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Martin Mauregui
Oyuncular: Carmen Maura, Daniel Hendler
Rivoli'de bir gösteri ayarlama planları korkunç bir şekilde ters gidince, Matt ve Jay yanlışlıkla 2008 yılına geri dönerler.
Tür: Komedi
Yönetmen: Matt Johnson (V)
Oyuncular: Matt Johnson (V), Jay McCarroll, Ben Petrie
Jacob Scipio, Lou Llobell ve Melissa Leo'nun başrollerinde yer aldığı Passenger, bir kazanın ardından peşlerine düşen doğaüstü bir varlıkla yüzleşmek zorunda kalan bir çiftin hikayesini anlatıyor.
Tür: Korku
Yönetmen: André Øvredal
Oyuncular: Jacob Scipio, Lou Llobell, Melissa Leo
Ian McKellen ve Michaela Coel'in başrollerinde yer aldığı The Christophers, yıllar sonra bir araya gelen bir ailenin geçmişten gelen sırlarla yüzleşmesini anlatıyor.
Tür: Dram, Komedi
Yönetmen: Steven Soderbergh
Oyuncular: Ian McKellen, Michaela Coel, James Corden
Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenen Melike'nin, intikam almak amacıyla yaptırdığı kadim büyünün hem ihanet edenleri hem de kendisini içine çektiği karanlık bir kabusa dönüşmesi anlatılıyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Metin Gürbüz
Oyuncular: Pınar Demiral, Tayfun Işık, Fatmanur Polat
