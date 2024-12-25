Buca Belediye Başkanı Duman, Kuzey Makedonya'da Resmi Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanı Duman, Kuzey Makedonya'da Resmi Temaslarda Bulundu

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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Kuzey Makedonya'da Türkçe Eğitim Bayramı kutlamalarına katıldı ve 3 kardeş belediye ile protokol imzaladı. Ziyaret esnasında Türk kültürü ve dostluk bağlarının güçlenmesi üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

25.12.2024 13:02  Güncelleme: 13:47
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(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Kuzey Makedonya'da resmi temaslarda bulundu. Türkçe Eğitim Bayramı kutlamalarına katılan, kardeş belediyeler ile görüşmeler gerçekleştiren Başkan Duman, ziyaretindeki temaslara ilişkin "Türkçe Nefestir diyerek çıktığımız yolda, nefesimizi aldık" dedi. Ziyarette Buca Belediyesi ile Makedonya'nın 3 belediyesiyle 'Kardeş Belediyeler Protokolü' imzalandı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ilk durağı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Pirlepe Kanatlar köyü oldu. Burada köy okulunda düzenlenen Türkçe Eğitim Bayramı kutlamalarına katılan Başkan Duman, Türk bayrağı ve Atatürk temalı gösterilerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Bölge halkıyla yaptığı görüşmelerin ardından Buca Belediyesi'nin kardeş belediyelerinden olan Pirlepe'ye ulaşan Başkan Duman ve beraberindeki heyet, Pirlepe Belediye Başkanı Borche Jovcheski ve ekibiyle toplantı yaptı. Toplantıda iki kent arasında ekonomik ve sosyal iş birliği çalışmaları ele alındı.

Kardeş Belediyeler Protokolü imzalandı

Berovo Belediye Başkanı Zvonko Pekevski'yi de ziyaret eden Başkan Görkem Duman, daha sonra dostluk ve dayanışma bağlarının güçlenmesi adına bir kültür kenti olan Ustrumca ve Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Konçe şehirleri ile Kardeş Belediyeler Protokolü'ne imza attı. Ardından Radoviş'e geçen Başkan Görkem Duman, buradaki Türkçe Bayramı etkinliklerine de katıldı.

Türk Birlikleriyle görüşmelerde bulundu

Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim ile görüşme gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Kalkandelen'de bulunan 500 yıllık Harabati Baba Bektaşi Tekkesi'ni ziyaret etti. Burada Abdulmüttalip Derviş ile sohbet eden Başkan Duman, buradan 90 yılı aşkın süredir Türkçe mücadelesi veren Kırçova'nın öğretmenleri ile bir araya geldi.

Başkan Duman, ardından Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Dr. Beycan İlyas'ı ziyaret etti ve Üsküp'te Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği'nin düzenlediği törene katıldı. Başkan Duman, sonrasında Makedonya Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç ile görüştü.

Makedonya MATÜSİTEB tarafından organize edilen Türkçe Bayramı etkinliklerine de katılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, burada da, Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Fatmir İskender ile bir araya geldi.

"Türkçe nefestir"

Bu ziyaretlerin kardeş coğrafyayla kültürel ve dostluk bağlarımızı güçlendirmek adına önem taşıdığını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Türkçe Dil Bayramı nedeniyle Makedonya'daki dostlarımızla buluştuk. 'Türkçe nefestir' diyerek bu kazanımın önemini bir kez daha vurguladık. Ayrıca, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarının, izlerinin olduğu Manastır Askeri İdadisi'ni ziyaret etmekten de büyük mutluluk duydum. Makedonya'da güçlü bağlar kurduk. Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde dostluk bağlarımızı güçlendirdik. Buca'mızda da Makedonya'dan gelen birçok vatandaşımız yaşıyor. Ata topraklarımızda yaşamına devam eden Türkleri unutmayacağız. Buca, Balkan coğrafyasında yaşayan Türklerin her zaman yanında olmaya devam edecek" diye konuştu.

Buca Belediye Başkanı Duman, Kuzey Makedonya\'da Resmi Temaslarda Bulundu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Duman, Kuzey Makedonya'da Resmi Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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