Bugün TBMM'de Önemli Toplantılar - Son Dakika
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Bugün TBMM'de Önemli Toplantılar

Özgür Özel CHP toplantısında konuşacak, bakanlar çeşitli açılış ve toplantılara katılacak.

14.01.2025 00:16
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6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup toplantısında konuşacak

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, Aslan Selim Anadolu Lisesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Adıyaman/09.30/11.00)

2- TBMM'den

MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

Genel Kurul, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni ele alacak

(TBMM/10.45/12.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Lansmanı ile Protokol İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nü ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye- Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı ve İş Forumu'na katılacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2024'e ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2 - ? İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Paris/22.30)

2- BKT Avrupa Kupası'nın 15. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Litvanya'nın Wolves ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçlarında Aliağa Petkimspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımına Macaristan'da, Manisa Basket ise Almanya'nın Niners Chemnitz takımına konuk olacak.

(Szombathely/20.00/Chemnitz/22.00)

4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftası, Aras Kargo-VakıfBank maçıyla başlayacak.

(İzmir/18.00)

5- Dakar Rallisi Suudi Arabistan'da sürecek.

6- Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a devam edilecek.

(Melbourne)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bugün TBMM'de Önemli Toplantılar - Son Dakika

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