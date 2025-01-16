Bugün Yağış ve Soğuk Hava Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, Kahramanmaraş, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Bingöl, Sakarya, Trabzon, Rize, Artvin'de bugün yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Kahramanmaraş'ın kuzey kesimleri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, Van çevreleri ve Bingöl'ün doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevreleri, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise iç kesimlerde 2-4 derece azalması bekleniyor.

MGM, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında da çığ tehlikesi bulunduğunu kaydetti.

MGM, kuvvetli yağış ile buzlanma ve çığ tehlikesinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 5, en düşük 4; İstanbul'da en yüksek 8, en düşük 5; İzmir'de en yüksek 14, en düşük 7 derece olacak.