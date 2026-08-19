Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: Yeni partide halkın sesi olacağız - Son Dakika
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Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: Yeni partide halkın sesi olacağız

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: Yeni partide halkın sesi olacağız
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CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yeni siyasi yapıda halktan kopmayan, eşitlik ve şeffaflık ilkelerine dayanan bir anlayış vaat ettiklerini söyledi. Ercengiz, Türkiye İttifakı hedefiyle tüm demokratları kucaklayacaklarını belirtti.

(BURDUR) - CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Yeni siyasi yapıda halktan kopmayan, halkın sesini dinleyen ve halkın ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayış ortaya koymak istiyoruz. Eşitlik ilkesini hiçbir zaman göz ardı etmeyen, vatandaşın kendisini birey olarak hissettiği, özgür düşüncesini ifade edebildiği, taleplerini açıkça dile getirebildiği ve bunun karşılığında da hesap sorabildiği bir sistem vaat ediyoruz" dedi.

Ercengiz, Kanal 15 TV'de yayınlanan "Burdur'un Nabzı" programına konuk olarak kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birçok başlıkta açıklama yapan Ercengiz, şunları söyledi:

"Yaklaşık 25 yıllık Cumhuriyet Halk Partili geçmişimi, temmuz ayı içerisinde yaşanan gelişmeler neticesinde ayrılarak bırakmak zorunda kaldım. Bunun kolay olduğunu söylemek mümkün değil. İlk başta istifa kararımızı konuşurken ve o gün istifa bildirimimizi yayınlarken bu kadar zorlanacağımı açıkçası hiç düşünmemiştim. Ancak bizim kökümüz Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Oradan istifa etmiş olmamız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapılarımızı kapattığımız anlamına gelmez.

"SOKAKTAN GELEN SESE YANIT VERME MESELESİ"

Bugün geldiğimiz noktada, alınan kararlar nedeniyle CHP kendi kurultayını yaparak seçilmişleri tarafından yönetilemediği bir noktaya gelirse ve sokaktaki vatandaş bundan rahatsız olmaya başlarsa, siyasetin de bu değişimi görmesi gerekir. Vatandaşın zaten ekonomik sorunları ve birçok sıkıntısı varken, siyasi partilerin kendi iç meselelerini dinlemek yerine kendisine umut olacak yeni bir ışık aradığını görüyoruz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in 'Hadi arkadaşlar, yürüyoruz' dediği gün onu bu yolda yalnız bırakmak doğru olmazdı. Bu yalnızca bizim kişisel tercihimiz değil, sokaktan gelen sese yanıt verme meselesidir.

YENİ SİYASİ PARTİ VE DEĞİŞİM TALEBİ

Birçok anket firması farklı veriler açıklıyor. Ancak benim gördüğüm çok daha önemli bir şey var; sokak bir beklenti içerisinde. Vatandaş bir değişim talep ediyor. Çünkü siyasette bir süre sonra siyasetçinin yüzü eskir. Siyasi partiler dünyanın, ülkenin, zamanın ve insanın değişimine yetişemeyebilir. Bunu fark edemeyebilir. Bu nedenle yakın çalışma arkadaşlarımla, meclis üyelerimizle ve benimle siyaset yolunda yürüyen bütün arkadaşlarımla görüştüm. Tek bir itiraz gelmedi. Herkes bu değişimin kaçınılmaz ve zorunlu olduğunu söyledi. Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi, 'Biz baba evinden çıktık ama bir gün mutlaka buraya geri döneceğiz'. Ben de bu düşünceye katılıyorum. Çünkü CHP dünya siyaset tarihinde önemli bir siyasi partidir. Bu kadar uzun süre iktidar görmeden ayakta kalabilen çok az siyasi parti vardır. Bunun temelinde de Atatürk'ün bu partiyi halka emanet etmiş olması vardır.

YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI

Yerel yönetimlerin doğrudan görevi olmayan ancak vatandaşın ihtiyaç duyduğu birçok alana el attık. Pandemi döneminde maske ürettik, dezenfeksiyon yaptık, insanların evlerine yemek götürdük. Bunları seçim yatırımı olarak değil, vatandaşın gerçek ihtiyacını tespit ederek sosyal devlet anlayışının gereğini yerine getirmek amacıyla yaptık. Sosyal yardımlaşmayı sürekliliği olan bir sisteme dönüştürmeye çalıştık. Bugün öğrenci yurtları kuruyoruz. Üçüncü kreşimizin temelini attık. Bir kreş yaptığınızda yalnızca bir çocuğa hizmet etmiyorsunuz. Bir anneyi, bir babayı, bir babaanneyi, bir anneanneyi özgürleştiriyorsunuz. Dolayısıyla yerel yönetimlerde, ülkeyi nasıl yönetebileceğimize dair birçok örneği aslında sahada ortaya koyduk.

YENİ SİYASİ YAPININ İLKELERİNE DEĞİNDİ

Yeni siyasi yapıda halktan kopmayan, halkın sesini dinleyen ve halkın ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayış ortaya koymak istiyoruz. Eşitlik ilkesini hiçbir zaman göz ardı etmeyen, vatandaşın kendisini birey olarak hissettiği, özgür düşüncesini ifade edebildiği, taleplerini açıkça dile getirebildiği ve bunun karşılığında da hesap sorabildiği bir sistem vaat ediyoruz. Çünkü hesap sorabilmek çok kıymetlidir. Vatandaş vergisini nereye ödediğini, kendisinden toplanan paranın nereye harcandığını bilmelidir.

"ASIL DERDİMİZ VATANDAŞA KARŞI ŞEFFAF OLABİLMEK"

Belediyeler olarak zaten kurumsal denetimlerden geçiyoruz. Sayıştay tarafından denetleniyoruz. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye başmüfettişleri ve mülkiye müfettişleri tarafından rutin denetimler yapılıyor. Şikayet olması durumunda ayrıca denetimler gerçekleştiriliyor. Ancak bizim asıl derdimiz yalnızca kurumlara hesap vermek değil. Asıl derdimiz vatandaşa karşı şeffaf olabilmek. Çünkü bizim anlayışımıza göre demokrasi yalnızca sandığa gitmek değildir. Vatandaşın yönetenleri denetleyebilmesi, hesap sorabilmesi ve kendisini yönetimin gerçek bir parçası olarak görebilmesidir. Yeni siyasi anlayışın temelinde de tam olarak bu vardır: Halktan kopmayan, halkı dinleyen, eşitliği savunan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı.

"TÜRKİYE İTTİFAKI"

Biz toplum olarak hala geçmişten gelen Cumhuriyet Halk Partili bir refleksle hareket ediyor olabiliriz. Ancak artık yeni bir partiyiz. Yeni bir partiyi eski davranışlarla yönetemeyiz. Yeni partinin topluma vereceği mesajlar çok kıymetli. Genel Başkanımızın 'Bütün demokratları davet ediyoruz' sözünü bu açıdan çok önemsiyorum. Bunun içerisinde yalnızca sosyal demokratlar yok. Merkez sağda kendisini demokrat olarak tanımlayan vatandaşlarımız, Kürt kökenli vatandaşlarımız, farklı siyasi geleneklerden gelen ancak demokrasiyi savunan mütedeyyin kesimler de var. Bütün bunların toplamı aslında 'Türkiye İttifakı'dır.

"HEDEFİMİZ YÜZDE 25-30'A SIKIŞMAK DEĞİL"

Eğer eski alışkanlıklarla yeni bir parti yönetmeye kalkarsak Cumhuriyet Halk Partisi'nden birkaç puan kaybedip yerine birkaç puan kazanmış ve yine yüzde 25-30 bandında kalan bir parti oluruz. Bizim hedefimiz bu olmamalı. Daha kucaklayıcı, merkeze hitap eden, mütedeyyin kesimi rahatsız etmeyen ve son dönemde hayal kırıklığı yaşayan milliyetçi seçmene de karşılık veren bir anlayışla hareket etmeliyiz. Bu ülkede Atatürk milliyetçiliğini, üniter devlet anlayışını, tek bayrak ve tek devlet ilkesini savunan, Misak-ı Milli sınırları içerisinde kendisini yurttaş olarak tanımlayan herkese eşit birey gözüyle bakan bir anlayışla partimizi ileriye taşıyabileceğimize inanıyorum.

"PARTİNİN İVME KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sahada vatandaşlarla yaptığımız sohbetlerde çok ilginç bir tablo görüyoruz. Vatandaş, 'Bakalım Özgür Bey bu işi başaracak mı, olacak mı?' diye soruyor. 'Oy verecek misin?' dediğimizde ise 'Bakacağım' diyor. Ancak aynı vatandaş, Özgür Bey'e sempatiyle baktığını da ifade ediyor. Özgür Bey'in sokak dilini iyi kullanması, samimi ve sempatik tavrı, gündelik siyaseti hızlı algılayıp yorumlayabilmesi vatandaşta bir karşılık oluşturuyor. Bu nedenle yeni partinin önümüzdeki süreçte ivme kazanacağını düşünüyorum. Şu anda seçmen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği mücadeleyi ve ortaya koyduğu enerjiyi izliyor."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Orkun Ercengiz, Yeni Parti, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: Yeni partide halkın sesi olacağız - Son Dakika

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