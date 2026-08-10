Bisikletli öğretmenin kahreden sonu: 2 otomobil peş peşe çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bisikletli öğretmenin kahreden sonu: 2 otomobil peş peşe çarptı

Bisikletli öğretmenin kahreden sonu: 2 otomobil peş peşe çarptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken iki otomobilin çarptığı öğretmen Serkan Kadıoğlu hayatını kaybetti. Kazanın ardından bisiklet grupları, bisikletli ölümlerin son bulması çağrısında bulundu. Kadıoğlu'nun cenazesi ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bisikletiyle giderken 2 otomobilin çarptığı öğretmen Serkan Kadıoğlu (50), yaşamını yitirdi.

İKİ OTOMOBİL BEŞ PEŞE ÇARPTI

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Burhaniye ilçesi İskele Adyar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bisikletiyle giden Ayvalık ilçesindeki Akçapınar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Serkan Kadıoğlu'na çarptı. Arkadan gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil de kaza sırasında yola savrulan Kadıoğlu'na çarptı. 

Bisikletli öğretmenin kahreden sonu: 2 otomobil peş peşe çarptı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kadıoğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücüler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bisikletli öğretmenin kahreden sonu: 2 otomobil peş peşe çarptı

"BİSİKLETLİ ÖLÜMLER ARTIK SON BULSUN"

Kadıoğlu'nun üyesi olduğu VeloAdra Bisiklet Grubu tarafından kazanın ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yollarda bir canımızı daha kaybettik. Bisiklet grubumuzun kıymetli üyesi Serkan Kadıoğlu'nu zamansız bir şekilde kaybetmenin derin acısı içindeyiz. Bisiklet bir ulaşım ve yaşam biçimidir; yollarda görülmek, fark edilmek ve yaşamak istiyoruz. Bisikletli ölümler artık son bulsun. Değerli dostumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevdiklerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Bisikletli öğretmenin kahreden sonu: 2 otomobil peş peşe çarptı

"3 GÜNDE 3 CAN YİTİP GİTTİ"

Bisikletli Yaşam Platformu'ndan yapılan açıklamada ise son dönemde yaşanan bisikletli ölümlerine dikkat çekilerek, "Üç günde üç can yitip gitti. 1 hafta içinde üç arkadaşımızı daha arkadan çarpan araçlara kurban verdik. İlyas Ulutaş, Eren Köse ve Serkan Kadıoğlu'nun kaybı hepimizi derin bir üzüntüye sevk etti. Ailelerine, sevenlerine ve tüm bisikletli yaşam topluluğuna başsağlığı dileriz" denildi.

Bisikletli öğretmenin kahreden sonu: 2 otomobil peş peşe çarptı

Kadıoğlu'nun cenazesi ikindi vakti Burhaniye Kalemağa Hacı İsmail Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Balıkesir, Burhaniye, Kadıoğlu, Otomobil, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bisikletli öğretmenin kahreden sonu: 2 otomobil peş peşe çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı İstenen şartlar arasında yok yok Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı! İstenen şartlar arasında yok yok
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi Okan Buruk aralarından birini seçecek Dursun Özbek 2 transferi bitirdi! Okan Buruk aralarından birini seçecek
Trabzonspor’da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı
Messi’nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı

16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
16:01
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:47
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar’ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı Çapkınlık sohbeti bomba
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Çapkınlık sohbeti bomba
15:44
Özkan Yalım’ın araçları satışa çıkardı İşte 26 araba için istenen bedel
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel
15:28
Juventus’tan Kenan Yıldız için net tavır 100 milyon euro bile yetmeyecek
Juventus'tan Kenan Yıldız için net tavır! 100 milyon euro bile yetmeyecek
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
14:54
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
14:32
Galatasaray ile ilgili şok iddia Krizin nedeni belli oldu
Galatasaray ile ilgili şok iddia! Krizin nedeni belli oldu
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
13:36
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
13:32
Müge Anlı’nın unutulmaz ismiydi Nazmiye Tutaner’den yıllar sonra sürpriz haber
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 17:07:16. #7.12#
SON DAKİKA: Bisikletli öğretmenin kahreden sonu: 2 otomobil peş peşe çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.