Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı\'nın Suç Aydınlatmadaki Rolü

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BURSA Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan biyolojik ve balistik incelemeler, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor. 7 il, 86 ilçeden gelen deliller, suç unsuruna göre 5 farklı şube müdürlüğünde inceleniyor. Balistik, Belge, Biyoloji, Kimya ve İz İnceleme Şube müdürlüklerinde yapılan delil incelemeleriyle, delil güvenliği sağlanarak, suç olgusu ve gerçek suçlu ortaya çıkarılıyor.

Basılan bir toprak parçası, yerde bulunan bir sigara izmariti, çoraptaki bir deri döküntüsü ya da bir demir korkuluk; insanın günlük yaşamında temas ettiği her şey birer delil. Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan biyolojik, kimyasal ve balistik incelemeler, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kocaeli, Kütahya ve Yalova'da işlenen suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, jandarma komutanlıkları, Sahil Güvenlik, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, savcılık ve mahkemeler tarafından gönderilen deliller niteliklerine göre, Balistik, Belge, Biyoloji, Kimya ve İz İnceleme Şube müdürlüklerinde inceleniyor.

DELİLİN NİTELİĞİNE GÖRE İNCELEME YAPILIYOR

Bu delillerden insana ait kan, kıl, tüy, meni gibi sıvılardan DNA izole edilip, çoğaltılarak, gen bölgeleri üzerinde yapılan çalışmayla, her kişiye ait DNA profilleri oluşturulup, rapor çıkartılıyor. Kriminal Polis Laboratuvarı sadece DNA değil, balistik incelemelerde de suçların aydınlatılmasında önemli rol oynuyor. Özellikle son yıllarda kullanılan 'BALİSTİKA' tekniğiyle, mermi çekirdekleriyle kovanlar üzerinde yapılan araştırmada, mermilerin çıktığı silahın daha önce herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığı da tespit ediliyor. Kimyasal incelemelerde uyuşturucu ve patlayıcı madde türlerinin tespiti yapılıyor. Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde maktul ya da faillerin ardında bıraktığı notlardan, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu tespit edilirken, dolandırıcılık olayları da bu şubede delillendiriliyor. İz İnceleme'de ise lastik ve ayakkabı iziyle şasi, motor numaraları ve plakalardan suçluya ulaşılıyor.

TÜRKİYE GENELİNDEKİ 10 LABORATUVARDAN BİRİ OLARAK HİZMET VERİYOR

1997 yılından bu yana hizmet veren ülke genelindeki 10 laboratuvardan biri olduklarını hatırlatan Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü İsmail Yalçın, "Bursa Bölge Kriminal Laboratuvar Müdürlüğümüz, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren, 10 laboratuvardan biridir. Kuruluş amacımız suçların aydınlatılmasında, delilden sanığa gidilmesi prensibinden hareketle, çağın getirdiği ileri teknolojiden faydalanarak, 1997 yılından beri hizmet vermekteyiz. Bölge laboratuvarımız uluslararası standartlara uygun akreditasyon belgesine sahip olup, balistik, belge, biyoloji, kimya ve iz inceleme alanlarında hizmet veren bir kamu kurumudur" dedi.

'PERSONEL SEÇİMİ TİTİZLİKLE GERÇEKLEŞTİRİLİR'

Kriminal Polis Laboratuvarında görev yapan personelin titizlikle seçildiğine de dikkat çeken Yalçın, "Verilen hizmetler bilimsel incelemelere dayalı, uzmanlık gerektiren çalışmalar olduğundan, personel seçimi titizlikle gerçekleştirilir. Görev yapacak polis memurlarının özellikle kimya, biyoloji veya ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmasına öncelik verilir. Uzmanlık şubelerinde görev yapan personelimiz, yönetmeliğimizde düzenlenen şekilde başta asistanlık, sonrasında uzmanlık ünvanını alabilmek için yazılı ve uygulamalı sınavlara tabi tutulurlar. Yıllar içerisinde deneyim kazanan ve yeterliliğe sahip olan personel, uzmanlığa hak kazanır. ve uzmanlık raporu tanzim edebilirler" diye konuştu.

'DELİL GÜVENLİĞİ İLE ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ SAĞLIYORUZ'

7 il ve 86 ilçedeki suçların aydınlatılmasında kritik rol üstlendiklerini ve amaçlarının suça suçlu bulmak değil, gerçek suçu ortaya çıkarmak olduğunu vurgulayan Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü, şunları söyledi:

"Bölge laboratuvarımız, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kocaeli, Kütahya ve Yalova olmak üzere 7 il, bu illere bağlı toplam 86 ilçeye hizmet vermekteyiz. Suçun aydınlatılmasına yönelik bulgular bizlere emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük muhafaza, savcılık ve mahkemeler tarafından gönderilmektedir. Laboratuvarımıza intikal eden bulgular ilgili uzmanlık şubelerinde, bilimsel metotlarla incelenerek delil niteliği kazanırlar. Delil, gerçeğin ortaya çıkarılmasında en temel unsurlardan biridir. Bu sebeple delillerin toplanmasından başlayan, inceleme ve değerlendirmesiyle sonuçlanan sürecin tamamı, kanunlar ve mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka uygunluk ilkesiyle gerçekleşmektedir. Amacımız suça suçlu bulmak değil, delil güvenliğini sağlayarak gerçek suç olgusunu ortaya çıkarmaktır. Yapmış olduğumuz tüm iş ve işlemlerin asıl amacı, hukuk aracılığıyla adaletin tecelli etmesini sağlamaktır."