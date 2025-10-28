2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden akılalmaz savunma - Son Dakika
28.10.2025 10:59
Bursa'da Tuğba ile Seda Akpınar kardeşlerin otomobiline çarparak ölümlerine neden olan alkollü İsmail Sevinç , 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Kazadan yaklaşık 4 saat önce 4 bira içtiğini söyleyen tutuklu sanık, "Kazanın olduğu kavşağa gelirken uyarı amaçlı selektör yaptığım için önüme çıkacaklarını sanmıyordum" sözleriyle kendini savundu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 Ağustos gecesi meydana gelen feci kazada, otomobil sürücüsü Tuğba Akpınar ve kardeşi Seda Akpınar hayatını kaybetmişti. 1.06 promil alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü İsmail Sevinç, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yargılanmaya başladı. Mahkemede ifadesini değiştiren sanığın savunması pes dedirtti.

İKİ KARDEŞ AYNI ARAÇTA CAN VERDİ

Kaza, 2 Ağustos'ta saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. Tuğba Akpınar idaresindeki 16 BGM 213 plakalı otomobil ile İsmail Sevinç yönetimindeki 16 BHS 56 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Akpınar ile yanındaki kardeşi Seda Akpınar araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tuğba ile Seda Akpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

1.06 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan kamyonet sürücüsü Sevinç, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Sevinç, buradaki müdahalenin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan alkol testinde 1.06 promil alkollü olduğu tespit edilen Sevinç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanırken, kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ASLİ KUSUR ÖLEN TUĞBA AKPINAR'A VERİLDİ

Öte yandan kaza raporunda ölen Tuğba Akpınar, asli kusurlu olarak belirlenirken, kamyonet sürücüsü İsmail Sevinç tali kusurlu bulundu.

KAZADAN 4 SAAT ÖNCE ALKOL ALDIĞINI SÖYLEDİ

İsmail Sevinç'in 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık ile ölen kız kardeşlerin babası Aziz Akpınar ve taraf avukatları katıldı. Kazadan yaklaşık 4 saat önce 4 bira içtiğini belirten tutuklu sanık, kazanın olduğu kavşağa gelmeden önce selektör yaptığını söyleyerek kendini savundu. Sevinç ifadesinde, "Kız arkadaşımı ve annemi düğünden aldım. Önce annemi Ovaakça'daki evimize bıraktım. Kız arkadaşımı da Çalı'daki evine bıraktıktan sonra eve gidiyordum. Kavşaklara geldiğimde, yan yollardan araç önüme atlamasın diye selektör yapıyordum. Kazanın olduğu kavşağa gelirken hızım saatte 80 ya da 100 kilometreydi. Kavşağa girmeden önce, yan yoldan önüme biri atlamasın diye yine selektör yaptım. Ben uyarı amaçlı selektör yaptığım için, önüme çıkacaklarını sanmıyordum. Müteveffa önüme çıkınca fren sıkıp direksiyonu sağa kırdım" dedi.

"KARŞI TARAF AİLEMİN ÖZRÜNÜ KABUL ETMEDİ"

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiğini ve yaralılara ilk müdahaleyi de kendisinin yaptığını söyleyen Sevinç, "Kaza olunca aracımda bulunan SOS düğmesine basarak, durumu 112 ekiplerine bildirdim. Daha sonra yaralılara ilk müdahale yapıp, araçlarından çıkarmaya çalıştım. Kazanın ardından önce gözaltına alındım, ardından da tutuklandım. Ailem karşı tarafa özür ve baş sağlığı dilemek istedi. Ama kabul etmemişler. Çok üzgünüm, pişmanım" ifadelerini kullandı.

"ARACIM AĞIR OLDUĞU İÇİN KARŞI TARAFIN ARACI HASAR ALDI"

Aracının daha hızlı olduğu yönündeki iddialar üzerine Sevinç, "Benim aracım çift kabinli kamyonet. Ağır bir araç. O yüzden karşı tarafın aracı ağır hasar aldı. Hızım 80-100 kilometre arasındaydı. Kazada ben de yaralandım. Elime dikiş atıldı, bacağım da sakatlandı" diye konuştu.

"HESAPLAMAYA GÖRE 4 BİRA DEĞİL 9-10 BİRA İÇMİŞTİR"

Sanığın, emniyetteki ve mahkemedeki ifadesinin aksine 4 bira içmiş olamayacağını iddia eden Aziz Akpınar'ın avukatı Birtan Kaan Saat, "Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenen değerlendirmelere göre her 1 saatte 0,15 promil alkol düşer. Bu durumda 4 saat önce içmeyi kestiğini belirttiğine göre, 0,60 promil daha fazla alkol almış. Bu promile denk gelen 9-10 biradır. Sanığın 4 bira içtiğini beyan etmesi yanıltıcı ifade vermektir. Ayrıca bu durum sanığın kusurlu olduğunu göstermektedir. Biz mahkemeden 'Bilinçli taksir' hükümlerinin uygulanmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Aziz Akpınar'ın diğer avukatı Ayşenur Tutumlu da kazada Tuğba Akpınar'ın aracının hasarının çok fazla olması nedeniyle, sanığın hızının fazla olduğunu iddia etti.

"ÖLEN SÜRÜCÜ DE MUHTEMELEN ALKOLLÜDÜR"

İsmail Sevinç'in avukatı Muhammet Sefa Çınar ise savunmasında, ölen kız kardeşlerin de kazadan önce sosyal medya hesaplarından alkollü paylaşım yaptıklarını söyleyerek, "Müvekkilimin bir kusuru yoktur. Kaza sonrasında da yardım istemiştir. Kaza öncesi ölen Seda Hanım alkollü paylaşım yapmıştır. Muhtemelen sürücü de alkollüdür. Alkol raporunun gelmesini bekliyoruz. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Duruşmada söz hakkı verilen Tuğba ve Seda Akpınar'ın babası Aziz Akpınar ise şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

ÖLEN KIZ KARDEŞLERİN ALKOL RAPORLARI BEKLENECEK

Kazada hayatını kaybeden Tuğba ve Seda Akpınar'dan alınan kan örneklerinden çıkarılacak alkol raporunun hazırlanması ve eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteleyen mahkeme heyeti, sanık İsmail Sevinç'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

24 saat son dakika haber yayını
