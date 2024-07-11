Bursa'da Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Bursa'da Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Bursa\'da Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Bursa'nın İnegöl ve Gemlik ilçelerinde etkili olan sağanak, sürücüler ve vatandaşlar için zor anlar yaşattı. İnegöl'de su baskınları ve trafik sorunları yaşanırken, Gemlik ilçesinde ise bazı iş yerlerinin önündeki ürünler zarar gördü. Bursa Valiliği, vatandaşları sağanak yağışa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

11.07.2024 15:04  Güncelleme: 16:06
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Bursa'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin İnegöl ve Gemlik ilçelerinde sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte, sabah başlayan sağanak merkez Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl ve Gemlik ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. İnegöl'de cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı. Sağanağın etkisiyle Fatih Mahallesi'nde kaldırım çöktü. Gemlik ilçesinde ise kısa süreli etkili olan sağanakta, bazı iş yerlerinin önündeki ürünler zarar gördü.

SAAT 20.00'YE KADAR ETKİLİ OLACAK

Bursa Valiliği, vatandaşları saat 18.00'e kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanağa karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, meteoroloji yetkilileri kent genelindeki yağışın saat 20.00'ye kadar yer yer etkili olacağını belirtti.

İşte bölgeden kareler;

Bursa'da Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi
Bursa'da Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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