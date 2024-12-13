Bursalı Anne, Oğlunun İmajını Sosyal Medyada Satışa Sundu: Velayet Baba Serdar A.'ya Verildi - Son Dakika
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Bursalı Anne, Oğlunun İmajını Sosyal Medyada Satışa Sundu: Velayet Baba Serdar A.'ya Verildi

Bursalı Anne, Oğlunun İmajını Sosyal Medyada Satışa Sundu: Velayet Baba Serdar A.\'ya Verildi

Bursa'da N.K., 2 yaşındaki oğlu U.L.A.'nın adına açtığı sosyal medya kanalında uygunsuz görüntüleri satmakla suçlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girdi ve çocuğun velayeti tedbiren babası Serdar A.'ya verildi.

13.12.2024 16:16  Güncelleme: 16:19
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BURSA'da, velayetini aldığı oğlu U.L.A.'nın (2) adına açtığı sosyal medya kanalında çektiği kendisine ait uygunsuz görüntüleri izlemek isteyenlere 5 bin lira abonelik ücreti karşılığı satan anne N.K. (23) hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmasının ardından, Bursa 11'inci Aile Mahkemesi'nce çocuğun velayeti tedbiren baba Serdar A.'ya (27) verildi. 6 Aralık'ta oğlunu eski eşinden alan Serdar A., "Bundan sonra yaşamımı oğluma adayacağım" dedi.

Nilüfer ilçesinde oturan Serdar A. ile N.K., 2021'de severek evlendi. Çiftin, 8 ay süren evliliğinden 1 erkek çocuk dünyaya geldi. Bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanırken, oğulları U.L.A.'nın velayeti annesi N.K.'ye verildi. Boşanma davasının ardından Serdar A., Bursa'da kaldı, N.K. ise şu anda 2 yaşında olan oğluyla İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra N.K., iddiaya göre, sosyal medyada oğlu U.L.A. adına kanal açıp, çocuğunu emzirdiği ve kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri yükleyip, izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kanalda eski eşinin, çocuğu emzirirken yaptığı çekimleri paylaştığını belirten Serdar A., suç duyurusunda bulunup, oğlunun velayetini almak için dava açtı. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı N.K. ise geçimini bu işten kazandığını belirterek, "Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum" diye kendini savundu. N.K. hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, '5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu' kapsamında inceleme başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET ETMİŞ

DHA'nın haberinin ardından, Serdar A. ile 9 Kasım'da görüşme yapıldığı ve mayıs ayında babanın şikayeti üzerine, anne ve çocuk İstanbul'da yaşadığı için, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden sosyal inceleme yapılmasının istendiği ve inceleme sonunda, 'Danışmanlık Tedbiri' kararı verildiği kaydedilen açıklamada, bir kez daha inceleme talep edileceği vurgulandı.

DEVLET KORUMASINA ALINIP, 1 HAFTA SONRA ANNESİNE GERİ VERİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda, anne yanında kalan U.L.A.'nın bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliğinin tehlikede olduğu, bu nedenle hakkında acil koruma kararı verilmesi gerektiği belirtildi. İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi tarafından verilen 'acil koruma' kararının ardından devlet korumasına alınan çocuk, itirazı üzerine 1 hafta sonra, 27 Kasım'da anneye geri verildi.

ÇOCUK BABASINA VERİLDİ

Serdar A. velayetin değiştirilmesi için dava açtı. Bursa 11'inci Aile Mahkemesi, 28 Kasım'da verdiği kararla U.L.A.'nın velayetinin tedbiren babasına verilmesine hükmetti. Oğlunu almak için polis ve pedagog eşliğinde İstanbul Pendik'te yaşayan eski eşinin adresine giden Serdar A., evde kimseyi bulamadı. Eski eşine ve ailesine, cep telefonları kapalı olduğu için ulaşamayan Serdar A., çocuğunun kaçırıldığına dair Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda ve teslim talebinde bulundu.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı N.K. ise oğluyla tatile gittiğini ve rahatsız edilmemek için cep telefonunu kapattığını söyledi. Sık sık tatil yaptığını ve eski eşinin de bu durumu bildiğini söyleyen N.K., "Ben 3 gündür İstanbul'dayım. Karardan haberim var ama eski eşim çocuğumuzu almak için beni aramadı" dedi. Bunun üzerine 6 Aralık'ta, polis ve pedolog eşliğinde eski eşinin evine giden Serdar A., oğlu U.L.A.'yı teslim aldı.

'YAŞAMIMI OĞLUMA ADAYACAĞIM'

Mahkeme kararının ardından oğlunu almak için gittiği İstanbul'da, eski eşine uzun süre ulaşamadığını ve telefonlarının kapalı olduğunu söyleyen Serdar A., "Oğlumu uzun uğraşlar sonrasında, polis ve pedagog eşliğinde, İstanbul Pendik'te yaşayan eski eşimin adresinden teslim aldım. Çok mutluyum. Onunla alışveriş yapıp, birlikte yemek yedik. Bundan sonra yaşamımı oğluma adayacağım. Kendisiyle ilgili çok güzel gelecek planlarım var" dedi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursalı Anne, Oğlunun İmajını Sosyal Medyada Satışa Sundu: Velayet Baba Serdar A.'ya Verildi - Son Dakika

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